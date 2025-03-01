Как дети и подростки в России пользуются интернетом. Инфографика

Дети пользуются интернетом уже с четырехлетнего возраста, показало исследование Mediascope. К 16–17 годам подростки осваивают базовые информационные технологии, а у 24% есть блог. Игры, в отличие от соцсетей, их привлекают меньше

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Больше 90% детей в возрасте до 11 лет активно пользуются интернетом, причем у трети аудитории в четыре-пять лет уже есть собственный смартфон. К такому выводу пришли аналитики компании Mediascope при исследовании поведения детей и подростков в цифровой среде, результаты которого есть в распоряжении РБК.

Как считали В феврале 2025 года Mediascope представила новую часть исследования Kids & Teens о поведении и предпочтениях россиян в возрасте от четырех до 17 лет, проживающих в городах России с населением больше 100 тыс. человек. Размер этой возрастной группы — около 11,5 млн человек. Исследование проводилось методом онлайн-интервью: всего их было более 1,5 тыс. по репрезентативной выборке.

Как дети ведут себя в интернете

Среди детей в возрасте от четырех до пяти лет интернетом пользуются 90%. С возрастом этот показатель увеличивается и к 9–11 годам достигает 99%. Ключевым устройством для выхода в интернет у детей и подростков остается смартфон: он есть у 77% несовершеннолетних. Обходить блокировки дети умеют с раннего возраста: в группе от четырех до пяти лет 18% пользуются VPN сами или с помощью взрослых.

Больше половины детей в возрасте от четырех до восьми лет в те дни, когда смотрят видео в интернете, тратят на это не менее часа. Чаще всего они используют для этого телевизор с доступом в интернет. В группе от девяти до 13 лет этот показатель составляет 71%, а от 14 до 17 лет — до 76%. В отличие от маленьких детей, в этих группах подростки активнее используют смартфоны, чем ТВ-устройства.

Топ любимых актеров по результатам опроса возглавил Павел Прилучный: его назвали 4% участников исследования. По 3%, отвечая на этот вопрос, вспомнили Александра Петрова, Екатерину Темнову (известна по сериалу «Манюня»), Джеки Чана, а также блогера Влада А4.

⁠Активность детей в соцсетях начинается позже, чем регулярный просмотр видео. В группе 4–8 лет хотя бы раз в месяц в соцсети заходят только 53%, а каждый день — 19%. В группе 9–13 лет декларируемая ежемесячная доля аудитории составляет 94%, но ежесуточная — только 65%. Группа 14–17 лет наиболее активно пользуется соцсетями: 98% заходят хотя бы раз в месяц, 85% — каждый день. Причем девочки от девяти до 17 лет используют соцсети чаще мальчиков того же возраста: ежедневно 78 против 68%.

К 16–17 годам подростки активно осваивают базовые информационные веб-технологии. Почти 80% в этом возрасте уже умеют редактировать фотографии, больше 50% — монтировать видео, больше 15% — записывать подкасты или вести стримы. У 24% есть свой блог, еще 18% планируют его завести. Любимым блогером 30% детей и подростков 4–17 лет называют Влада А4. На втором месте с заметным отставанием идут MrBeast и Дима Масленников: обоих назвали 4% всех респондентов.

⁠В отличие от видео, музыки или соцсетей игры охватывают не всю детскую аудиторию, констатируют в Mediascope. Но играющие дети глубоко погружаются в это занятие. 24% подростков от 12 до 17 лет совершают внутриигровые покупки, а 18% следят за киберспортивными турнирами. На вопрос о любимых играх 22% респондентов назвали игровую платформу Roblox, а 21% — Minecraft.

Хотя бы раз в месяц музыку слушают больше 90% детей и подростков, а в группе 14–17 лет 71% делают это ежедневно. 51% в те дни, когда слушают музыку, тратят на это больше часа. Любимыми музыкантами оказались «Король и Шут» и Хабиб (их назвали по 7%), а также Shaman, Niletto и «Руки вверх!» (по 4%).

⁠67% детей и подростков читают бумажные книги (помимо учебников), журналы или комиксы хотя бы раз в месяц, а 60% читают или слушают аудиокниги. На вопрос о количестве прочитанных за лето книг (помимо учебников) 30% всех респондентов ответили, что не прочитали ни одной, 17% — одну-две, 15% — три-четыре. Девочки читают активнее: 78 против 68% мальчиков читают хоть что-нибудь, помимо учебников, 69 против 57% — бумажные книги, 28 против 19% ходят в библиотеки.