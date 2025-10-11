 Перейти к основному контенту
Телеканалы MTV прекратят работу в некоторых странах Европы

Paramount закроет каналы MTV в некоторых странах Европы
Прекращение работы музыкальных телеканалов под брендом MTV в Великобритании, Австрии и Германии. По данным Broadband TV News, оно также затронет Польшу, Венгрию, другие государства Центральной и Восточной Европы и страны Бенилюкса
Paramount Global PARA Купить

Американская компания Paramount закроет часть телеканалов MTV в некоторых странах Европы, сообщает Broadband TV News со ссылкой на операторов телевизионных платформ.

Первой о предстоящих закрытиях сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си. По ее данным, каналы MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live прекратят вещание в Великобритании после 31 декабря, спустя почти 40 лет после его начала. Флагманский телеканал MTV HD останется доступным.

FT узнала об участии внука Назарбаева в попытке купить Paramount
Бизнес
Фото:Goran Vrhovac / Shutterstock

Операторы затронутых телевизионных платформ сообщили Broadband TV News, что Paramount также закроет каналы под брендом MTV в Германии и Австрии. В Германии один оператор уже уведомил B2B-клиентов о закрытии MTV Live HD на своей платформе и по всей стране в конце года.

По данным издания, прекращение вещания музыкальных каналов MTV, TeenNick, NickMusic, Comedy Central Extra и Paramount Network в конце 2025 года также ожидается в нескольких странах Центральной и Восточной Европы, включая Польшу и Венгрию. То же может коснуться и стран Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург).

MTV был запущен в США в 1981 году. Изначально телеканал получил известность благодаря трансляциям клипов поп-исполнителей по запросу. Переломными моментами в его истории стали мировая премьера видеоклипа Майкла Джексона Thriller, 16-часовая трансляция концертов Live Aid в 1985 году и учреждение премии MTV Video Music Awards. Канал также начал выпускать собственные оригинальные шоу, в том числе «Teen Mom», «Тачка на прокачку», «Обыск и свидание» и других.

Европейское ответвление было запущено в 1987 году. В Великобритании собственный канал появился в 1997 году.

Последнее время Paramount переживает финансовые трудности из-за сокращения аудитории традиционного ТВ и необходимости реструктуризации. В прошлом году компания сократила расходы на $500 млн и уволила 15% сотрудников (около 2 тыс. человек), а недавно объявила о волне новых сокращений.

На этом фоне компании начали поступать предложения о покупке. В июле 2025 года Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила поглощение Paramount Global медиакомпанией Skydance Media.

Skydance Media под руководством Дэвида Эллисона летом 2024 года договорилась о приобретении контроля над Paramount — материнской компанией CBS, MTV и студии Paramount Pictures — после сложных переговоров с Шари Редстоун, чья семья долгие годы управляла этим бизнесом. Эллисон, сын сооснователя Oracle Ларри Эллисона, обошел других претендентов, включая Sony.

Общий объем инвестиций, которые планирует получить Paramount в результате сделки, — более $8 млрд.

