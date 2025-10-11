Телеканалы MTV прекратят работу в некоторых странах Европы

Прекращение работы музыкальных телеканалов под брендом MTV в Великобритании, Австрии и Германии. По данным Broadband TV News, оно также затронет Польшу, Венгрию, другие государства Центральной и Восточной Европы и страны Бенилюкса

Американская компания Paramount закроет часть телеканалов MTV в некоторых странах Европы, сообщает Broadband TV News со ссылкой на операторов телевизионных платформ.

Первой о предстоящих закрытиях сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си. По ее данным, каналы MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live прекратят вещание в Великобритании после 31 декабря, спустя почти 40 лет после его начала. Флагманский телеканал MTV HD останется доступным.

Операторы затронутых телевизионных платформ сообщили Broadband TV News, что Paramount также закроет каналы под брендом MTV в Германии и Австрии. В Германии один оператор уже уведомил B2B-клиентов о закрытии MTV Live HD на своей платформе и по всей стране в конце года.

По данным издания, прекращение вещания музыкальных каналов MTV, TeenNick, NickMusic, Comedy Central Extra и Paramount Network в конце 2025 года также ожидается в нескольких странах Центральной и Восточной Европы, включая Польшу и Венгрию. То же может коснуться и стран Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург).

MTV был запущен в США в 1981 году. Изначально телеканал получил известность благодаря трансляциям клипов поп-исполнителей по запросу. Переломными моментами в его истории стали мировая премьера видеоклипа Майкла Джексона Thriller, 16-часовая трансляция концертов Live Aid в 1985 году и учреждение премии MTV Video Music Awards. Канал также начал выпускать собственные оригинальные шоу, в том числе «Teen Mom», «Тачка на прокачку», «Обыск и свидание» и других.

Европейское ответвление было запущено в 1987 году. В Великобритании собственный канал появился в 1997 году.

Последнее время Paramount переживает финансовые трудности из-за сокращения аудитории традиционного ТВ и необходимости реструктуризации. В прошлом году компания сократила расходы на $500 млн и уволила 15% сотрудников (около 2 тыс. человек), а недавно объявила о волне новых сокращений.

На этом фоне компании начали поступать предложения о покупке. В июле 2025 года Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила поглощение Paramount Global медиакомпанией Skydance Media.

Skydance Media под руководством Дэвида Эллисона летом 2024 года договорилась о приобретении контроля над Paramount — материнской компанией CBS, MTV и студии Paramount Pictures — после сложных переговоров с Шари Редстоун, чья семья долгие годы управляла этим бизнесом. Эллисон, сын сооснователя Oracle Ларри Эллисона, обошел других претендентов, включая Sony. Общий объем инвестиций, которые планирует получить Paramount в результате сделки, — более $8 млрд.