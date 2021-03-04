«Союзмультфильм» решил запустить детский телеканал

Киностудия пытается договориться о запуске неэфирного детского канала. Сейчас ведутся переговоры о запуске канала на базе телеканала «Мультиландия», но рассматриваются и другие варианты

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Киностудия «Союзмультфильм» ведет переговоры о запуске собственного детского телеканала. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники. В пресс-службе «Союзмультфильма» подтвердили изданию эту информацию.

По данным «Известий», студия пытается договориться о запуске неэфирного детского канала. По словам неназванного топ-менеджера одного из крупных операторов платного телевидения, «Союзмультфильм» уже давно обсуждает запуск своего телеканала. Еще один собеседник издания утверждает, что в студии разговоры о подобном проекте велись еще в 2019 году.

Источники издания говорят, что «Союзмультфильм» обсуждал новый проект с телеканалом «Мультиландия», чтобы запустить канал на его базе. Один из них отметил, что слышал о консультациях по этому вопросу несколько месяцев назад. В какой стадии сейчас находятся эти переговоры, источники не знают.

В пресс-службе «Союзмультфильма» подтвердили «Известиям» информацию о переговорах с «Мультиландией» по запуску телеканала. Вместе с тем в студии подчеркнули, что на роль партнера в этом проекте рассматриваются и другие претенденты.