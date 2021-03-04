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«Союзмультфильм» решил запустить детский телеканал

Киностудия пытается договориться о запуске неэфирного детского канала. Сейчас ведутся переговоры о запуске канала на базе телеканала «Мультиландия», но рассматриваются и другие варианты
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Киностудия «Союзмультфильм» ведет переговоры о запуске собственного детского телеканала. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники. В пресс-службе «Союзмультфильма» подтвердили изданию эту информацию.

По данным «Известий», студия пытается договориться о запуске неэфирного детского канала. По словам неназванного топ-менеджера одного из крупных операторов платного телевидения, «Союзмультфильм» уже давно обсуждает запуск своего телеканала. Еще один собеседник издания утверждает, что в студии разговоры о подобном проекте велись еще в 2019 году.

Источники издания говорят, что «Союзмультфильм» обсуждал новый проект с телеканалом «Мультиландия», чтобы запустить канал на его базе. Один из них отметил, что слышал о консультациях по этому вопросу несколько месяцев назад. В какой стадии сейчас находятся эти переговоры, источники не знают.

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Фото:ТАСС

В пресс-службе «Союзмультфильма» подтвердили «Известиям» информацию о переговорах с «Мультиландией» по запуску телеканала. Вместе с тем в студии подчеркнули, что на роль партнера в этом проекте рассматриваются и другие претенденты.

«Создание собственного телеканала закреплено в долгосрочной стратегии развития «Союзмультфильма». Детали переговоров раскрывать пока преждевременно», — заявил представитель студии.

Представитель «Мультиландии» не стал комментировать изданию возможное сотрудничество.

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Для запуска неэфирного телеканала, как отмечает издание, «Союзмультфильму» нужно получить лицензию Роскомнадзора. На сайте регулятора указано, что у киностудии есть лицензия СМИ на телеканал «Союзмультфильм ТВ», которую она получила в 2016 году.

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Фото:Игорь Гневашев / Global Look Press

В пресс-службе «Союзмультфильма» сообщили «Известиям», что пока документы о получении вещательной лицензии неэфирного телеканала не подавались. Но лицензия на «Союзмультфильм ТВ» также позволяет киностудии использовать ее для работы телеканала.

«Мультиландия» — тематический неэфирный канал, который присутствует в пакетах «Триколора», «НТВ-Плюс», «Ростелекома», МТС и других операторов платного ТВ. Он распространяется как по спутнику, так и в кабеле, и на OTT-платформах. Опрошенные «Известиями» представители операторов подтвердили газете сотрудничество с «Мультиландией», при этом отметив, что пока не получали от телеканала уведомлений о каких-либо изменениях в его работе.

Автор
Михаил Юшков
«Союзмультфильм» телеканал
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