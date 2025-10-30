Брокеры указали на риски изменения торгов топливом на бирже

Ассоциация товарных брокеров направила в кабмин перечень рисков, связанных с идеей обеспечить приоритет покупки топлива на бирже «конечными потребителями». Они просят разъяснить термин и исключить дискриминацию брокерских клиентов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Ассоциация товарных брокеров (АТБ; объединяет крупнейших независимых участников биржевого рынка нефтепродуктов, на них приходится 17% спроса на Петербургской бирже) обратилась к вице-премьеру Александру Новаку, указав на риски обсуждаемой корректировки биржевых торгов, которая должна обеспечить приоритет покупки топлива «конечными потребителями». Как следует из письма АТБ на имя Новака (есть у РБК, подлинность документа подтвердили в ассоциации), речь идет о поручении Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Центральному банку и Петербургской бирже (СПбМТСБ) в рамках проработки дополнительных мер по стабилизации рынка представить соответствующие предложения, в том числе через введение отдельной торговой сессии.

Где и как торгуют Действующий механизм торгов в секции «Нефтепродукты» существует с конца 2023 года. В секции работает только одна основная сессия для всех категорий покупателей. Но ранее их было две: в первой преимущественно реализовывались объемы для независимых участников, во второй — участвовали вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНКи), которые торговали между собой. Сессии объединили для повышения ликвидности биржевых торгов и их прозрачности. Однако этой осенью вновь начали обсуждать возможность разделения сессий, сообщали ранее источники РБК в отрасли. Но сделать это предлагалось по иному принципу: в одну из сессий допускать только ВИНКи и владельцев АЗС, чтобы исключить влияние перепродавцов на стоимость топлива для «конечных потребителей».

Как указывает в своем письме АТБ, в обсуждаемых изменениях есть ряд нюансов. Так, в настоящее время понятие «конечный потребитель» не имеет определения в законодательстве, поэтому под ним может пониматься «любое физическое или юридическое лицо, приобретающее топливо только для собственных нужд, а не для перепродажи третьим лицам, в том числе розничной». Однако многие клиенты приобретают топливо через профессиональных брокеров, «считая их работу удобной и эффективной». В том числе это связано с возможностью отсрочки платежа из-за недостаточности оборотных средств и отсутствием возможности нести финансовые риски при покупке крупнооптовых партий и непоставки товара, например, в условиях форс-мажора.

При этом, полагают в ассоциации, создание нового статуса участников «конечных потребителей» может не учесть интересы промышленных предприятий, малых и средних потребителей топлива в регионах, которые работают на условиях, отличных от крупных сетей АЗС, а также может нарушить сложившиеся биржевые практики, созданные товарными брокерами и направленные на распределение рисков на рынке нефтепродуктов. В числе последних указаны формульные контракты, тендерные поставки, товарные СВОПы. Наконец, действующий закон «Об организованных торгах» не допускает избирательного доступа к товару, отмечается в письме.

В связи с этим АТБ просит вынести проект инициативы на обсуждение всех заинтересованных сторон в рамках совета секции «Нефтепродукты» Петербургской биржи, отдельно отмечая необходимость:

разъяснить в нем термин «конечные потребители»;

обосновать отсутствие дискриминации по отношению к брокерам и их клиентам;

включить разъяснение существования нормативных ограничений на доступ к биржевым торгам «конечных потребителей», в том числе посредством брокеров, без наличия дополнительной лицензии или иного специального правового статуса;

подтвердить, что формирование биржевых индексов не будет искажено при внедрении обсуждаемой инициативы.

«Ранее АТБ неоднократно предлагала рассмотреть различные формы регулирования и контроля участников торгов (лицензирование или аккредитация). Считаем, что это может быть решением, которое сделает работу отрасли более понятной и прозрачной и позволит регулировать деятельность участников торгов, не ущемляя ничьих интересов», — заключают в ассоциации.

Что думают регуляторы и отрасль

В секретариате вице-премьера Новака, а также в пресс-службах Минэнерго и ЦБ не ответили на запрос РБК — в частности, на вопрос пояснить, какие участники торгов могут войти в категорию «конечных потребителей». В пресс-службе ФАС сообщили, что в ведомство поступили «указанные предложения» и они «будут рассмотрены в рамках заседаний биржевого комитета». В Петербургской бирже воздержались от комментариев «до окончательной проработки данных вопросов».

При этом в середине октября глава СПбМТСБ Игорь Артемьев говорил, что биржа изучает возможность организации допсессии по торгам топливом. «Я бы сказал, что идет подготовка к обсуждению этого вопроса. Об этом говорят, мы начали работу по определению конечных потребителей, то есть тех, кто напрямую получает для целей собственного потребления: это промышленность, какие-то крупные трейдеры, которые обеспечивают территории по заказам региональных властей», — сказал Артемьев (цитата по ТАСС). По его словам, с точки зрения контроля за ценами такие изменения станут положительным фактором, но с точки зрения наполнения территорий, где ВИНКи не работают, возможны проблемы. В свою очередь, замглавы ФАС Виталий Королев заявлял, что в случае ввода такой сессии будет обеспечен равный доступ всех участников торгов к объемам топлива.

Как термин «конечные потребители» употребляется в сложившемся контексте, не совсем понятно, говорит управляющий партнер и член правления компании «Пролеум» (крупнейший частный поставщик нефтепродуктов в России) Максим Дьяченко. В реальности таковыми являются владельцы автотранспорта, которые, однако, не приобретают товар крупным оптом, поэтому, вероятно, идет речь об иной неопределенной группе потребителей. По его словам, значительное число клиентов компании довольны работой через брокера и им нерентабельно создавать собственное целевое подразделение при небольших или средних объемах закупок.

«В условиях дефицита товара всем не хватает, что приводит к подобным эмоциональным попыткам пролоббировать приоритет перед остальными участниками рынка. Вместе с тем в настоящее время наблюдается обвальное падание цен на бензин и приобрести его больших проблем не составляет. Вероятно, что инициатива потеряла свою «актуальность», — добавляет Дьяченко. При этом он считает, что вторую сессию торгов действительно стоит вернуть, но в прежнем виде — для сбытовых подразделений ВИНК, и без сокращения продаж в основной сессии.

Согласно данным территориального индекса по европейской части России Петербургской биржи, цена бензина АИ-92 с конца прошлой недели отошла от пиковых значений и перешла к резкому снижению. С 24 по 29 октября показатель потерял 12%, опустившись до 65,108 тыс. руб. за 1 т. АИ-95 за этот период просел на 8%, до 73,196 тыс. руб. за 1 т, а межсезонный дизель — на 7%, до 58,484 тыс. руб. за 1 т. Как сообщили в Минэнерго, такой динамике в том числе способствует ранее введенный полный запрет на экспорт бензина и частичный (для «непроизводителей») запрет на экспорт дизельного топлива.

Создание отдельной секции торгов для «конечных потребителей» потенциально имеет ряд преимуществ, считают аналитики «ОМТ-Консалт». Они полагают, что это может упростить доступ «конечным потребителям» к биржевым инструментам, минуя посредников при покупке нефтепродуктов (трейдеров, брокеров), снизит для них дискриминационные условия (так как основной пул биржевых покупателей состоит из крупных трейдеров, которые перепродают далее приобретенный объем нефтепродуктов по прямым договорам, преследуя свою экономическую выгоду), позволит ВИНКам распределять собственные биржевые объемы с учетом потребностей «конечных потребителей», особенно в период сезона высокого спроса и дефицита товара на внутреннем рынке.

«Однако здесь кроется и ряд факторов, которые необходимо проработать. Это в первую очередь техническое оснащение «конечных потребителей» (необходимость подключения к биржевой платформе и обладания знаниями по использованию данного инструмента), отсутствие опыта и необходимых знаний о возможных рисках, которые могут сложиться на рынке нефтепродуктов в России, также в большинстве случаев это отсутствие развитой собственной инфраструктуры нефтебазовых хозяйств для хранения топлива. Со стороны биржи это также проработка и улучшение своих технических возможностей платформы торгов в случае увеличения числа участников», — отмечают аналитики.