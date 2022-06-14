Бизнесмен Кузьмичев проиграл суд о раскрытии его адресов во Франции
Высший суд Франции отклонил иск российского бизнесмена, сооснователя Letter One и «Альфа-групп» Алексея Кузьмичева, который оспаривал публикацию властями страны данных о местонахождении своего дома в Париже и виллы на Ривьере, сообщил Bloomberg.
В марте Кузьмичев попал под санкции Евросоюза, которые предусматривают заморозку активов и запрет на въезд. После этого недвижимость бизнесмена была заморожена, а адреса его дома и виллы обнародованы.
Кузьмичев заявил, что публикация этих сведений поставила под угрозу жизнь его семьи, и потребовал приостановить действия указа, который французские власти издали в апреле. Этот документ предусматривал публикацию в интернете адресов недвижимости бизнесменов из России.
Суд Франции отклонил иск Кузьмичева, указав, что французский регулятор конфиденциальных данных признал такие публикации «соразмерными» обстоятельствам. В нем добавили, что раскрытие информации о недвижимости позволит избежать ее сдачи в аренду или продажи по частному соглашению между компаниями в виде акций.
РБК направил запрос в Letter One.
В конце февраля Евросоюз ввел санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе против совладельцев Letter One Михаила Фридмана и Петра Авена (позже они оспорили это решение в суде). В середине марта под ограничительные меры ЕС попали и некоторые другие российские предприниматели, в том числе сооснователи «Альфа-групп» Герман Хан и Алексей Кузьмичев.
После этого Кузьмичев вместе с партнерами вышел из числа бенефициаров Альфа-банка. Предприниматели также покинули совет директоров Letter One.
В рейтинге богатейших россиян по версии Forbes Кузьмичев занимает 20-е место. Издание оценивает его состояние в $6 млрд.