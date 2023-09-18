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МТС объяснила необходимость платы за раздачу интернета с телефона

МТС изучит решение ФАС об отмене платы за раздачу интернета с телефона
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Оператор МТС пока не получил официального предупреждения Федеральной антимонопольной службы об отмене платы за раздачу интернета с телефона. Об этом сообщили РБК в пресс-службе оператора.

В компании пояснили, что определятся с дальнейшими действиями после ознакомления с решением регулятора.

В МТС подчеркнули, что заранее представили «достаточное экономическое и техническое обоснование» изменения параметров раздачи трафика. Оператор назвал платную раздачу интернета «вынужденной мерой», которая направлена на снижение «неконтролируемого прироста интернет-трафика на сети связи, часть которого генерируется именно благодаря раздаче интернета». В компании считают такую меру необходимой для управления нагрузкой на сеть.

«Введенная плата за тетеринг (использование мобильного телефона в качестве точки доступа для других устройств. — РБК) не является такой существенной, если изучить наши условия. Кроме того, для тех, кто много раздает, мы предусмотрели опции, позволяющие раздавать интернет за минимальную плату», — заявили в МТС.

В «Билайне» заявили РБК, что «от ФАС никаких документов по теме пока не получили». «Как поступят — будем изучать», — сказали в компании. В «МегаФоне» тоже сообщили, что еще не получили предупреждение от ведомства. «Когда мы увидим полный документ, мы сможем как проанализировать последствия этих требований регулятора, так и определиться с дальнейшими шагами», — заявил оператор. В «Тele2» от комментариев отказались.

ФАС предписала «большой четверке» операторов отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств после жалоб клиентов. Как считает ведомство, компании «навязывают абонентам невыгодные условия». Операторы должны исполнить предписание службы в течение месяца и не допускать нарушение в дальнейшем. В противном случае ФАС грозит возбудить антимонопольное дело.

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