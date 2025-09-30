 Перейти к основному контенту
Эксклюзив

Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Бюджет запланировал получить от приватизации «Союзмультфильма» основную часть из ₽1,1 млрд дополнительных доходов 2025 года от реализации госимущества. В компании факт приватизации подтвердили, не раскрыв деталей
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Государство осуществило приватизацию киностудии «Союзмультфильм», следует из пояснительной записки к проекту поправок в закон о бюджете на 2025 год, которые изучил РБК. В документе говорится, что поступления от продажи имущества, находящегося в федеральной собственности, вырастут на 1,12 млрд руб., что в основном связано с поступлениями от приватизации АО «Киностудия «Союзмультфильм».

Представитель «Союзмультфильма» подтвердил РБК факт приватизации киностудии. Но раскрыть детали в компании отказались, сославшись на то, что сделка «содержит информацию ограниченного доступа и является непубличной». РБК направил запросы в Минфин и Росимущество.

Пакет акций АО «Киностудия «Союзмультфильм» с учетом прав на библиотеку мультфильмов стоит не менее 1,2-1,3 млрд руб., оценивает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.

С конца апреля 2022 года сведения об учредителях АО «Киностудия «Союзмультфильм» скрыты. Доступ к сведениям об учредителях ограничен на основании закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». По итогам 2024 года АО «Киностудия «Союзмультфильм» отчиталась о выручке в размере 624,3 млн руб. и чистой прибыли на уровне 170,2 млн руб. Общую выручку «Союзмультфильма» за год председатель совета директоров Юлиана Слащева оценивала в разговоре с РБК более чем в 2 млрд руб.

Юлиана Слащева — РБК: «Мы готовим наш ответ Marvel»
Технологии и медиа
Юлиана Слащева

«Союзмультфильм» находился в плане приватизации с 2009 года. В 2019 года стало известно, что приватизация планируется в интересах Сбербанка, сообщал РБК. В 2021 году киностудия в рамках подготовки к приватизации была акционирована, собственником 100% акций выступало Росимущество. Представитель «Союзмультфильма» сообщал тогда, что не менее 75% акций студии планируется выставить на продажу, остальная часть акций останется в собственности государства.

Сделка по продаже киностудии «Сберу» в итоге не состоялась, так как в апреле 2022 года «Сбер» попал под санкции. «Союзмультфильм», я напомню, основной «Союзмультфильм», акционерное общество «Союзмультфильм» продолжает быть стопроцентным государственным активом. Мы не успели сделать сделку по отчуждению «Сберу», — говорила Слащева в интервью РБК в июне того года. Кроме того, по ее словам, у киностудии появился другой партнер в созданной в 2020 году дочерней компании ООО «Союзмультфильм», где у «Сбера» было 80%. Название партнера она не раскрыла.

Сбербанк станет совладельцем «Союзмультфильма»
Технологии и медиа
Фото:Владимир Песня / РИА Новости

Еще до срыва приватизации в пользу «Сбера» Слащева называла в интервью «Ведомостям» оценку «Союзмультфильма» в диапазоне до 1,3 млрд руб. завышенной. «Если бы в сделку вошла сама «золотая коллекция», а не лицензия на управление ее правами — тогда актив действительно потенциально мог бы стоить до 1 млрд руб.», — говорила она. По ее словам, приватизируемый актив включал здания, земельный участок и оборудование, а также лицензию на управление правами «золотой коллекции» «Союзмультфильма», которая сама остается в собственности государства. Речь идет о собрании мультфильмов, которые относятся к классике анимационного жанра — всего более 150 мультфильмов, среди которых «Ну, погоди!», «Возвращение блудного попугая», мультфильмы про Чебурашку и крокодила Гену, Винни-Пуха и тд.

