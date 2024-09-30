Бывших совладельцев «Юлмарта» освободили от наказания

Суд в Петербурге приговорил бывших совладельцев обанкротившейся сети «Юлмарт» Дмитрия Костыгина и Августа Мейера к четырем и трем годам колонии соответственно по делу о хищении средств у банков ВТБ, «Сбера» и компании «Сберфакторинг» на общую сумму 3,14 млрд рублей. Сроки также назначены еще нескольким фигурантам делам.

При этом всех освободили от назначенного наказания в связи с истечением срока давности. Костыгина, Мейера и других обвиняли по статье о мошенничестве, но суд в итоге квалифицировал их действия по 165-й статье УК РФ — «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

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