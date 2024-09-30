Энергетикам отменят льготы для отечественных турбин при модернизации ТЭС

Проекты модернизации ТЭС на базе российских газовых турбин больше не должны отбираться с учетом инновационности такого оборудования, считает Минэнерго. Это лишит энергетиков ряда льгот, включая бесштрафной перенос сроков ввода

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Минэнерго предлагает отказаться от применения критерия инновационности к созданным в России отечественным газовым турбинам в рамках дальнейшей реализации программы модернизации тепловых электростанций (КОММод). Это следует из проекта постановления правительства о комплексной доработке механизма КОММод, уже прошедшего общественное обсуждение. Отмену критерия подтвердили РБК в ведомстве.

Будущие отборы проектов модернизации ТЭС в 2024-м и последующих годах не предполагают использование головных образцов (первых несерийных) российского газотурбинного оборудования, как это было на ранних этапах, объясняют в Минэнерго. Тогда производство турбин только разворачивалось, поэтому для поддержки машиностроителей и проектов с первыми отечественными установками (ГТУ) было принято решение применить дополнительные льготные условия, вытекающие из инновационности.

«В частности, генерирующие компании, купившие такие турбины и котлы, смогут избежать штрафов за опоздания с вводами или аварии», — поясняет директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Сам статус присваивает Минпромторг, добавляет он. Ключевыми условиями для этого являются наличие конструкторской и технологической документации, права использования результатов интеллектуальной деятельности и подтверждение производства оборудования на территории России.

Сегодня дальнейшее использование критерия нецелесообразно, считают в Министерстве энергетики. Он был важен на этапе «детских болезней» нового оборудования, но «плодить безответственность» Минэнерго не готово, объяснил РБК позицию ведомства глава департамента развития электроэнергетики Андрей Максимов. «Для головных образцов — безусловно, но как только они идут в серию, это обычное оборудование, к которому надо относиться соответствующе», — сказал он в кулуарах конференции «Территория энергетического диалога» (ТЭД).

Какие изменения вносят в КОММод

Программа модернизации ТЭС стартовала в 2019 году. Она предполагает замену либо реконструкцию основного оборудования более 40 ГВт мощностей в течение десяти лет — с 2022 по 2031 год. Ее финансирование осуществляется за счет надбавки на оптовом энергорынке, которую оплачивает промышленность. По данным «Системного оператора» (СО; диспетчер энергосистемы), в рамках КОММод реализуются 127 проектов суммарной установленной мощностью 26,8 ГВт. В 2021 году был проведен первый инновационный отбор с запуском энергоблоков в 2027–2029 годах. Тогда для обкатки отечественных парогазовых установок (ПГУ) с российскими газовыми турбинами было отобрано пять проектов суммарной мощностью 1,6 ГВт компаний ОГК-2 (входит в «Газпром энергохолдинг»), «Интер РАО» и «Т Плюс», которые выбрали для своих проектов пилотные установки ОДК «Ростеха» и «Силовых машин».

КОММод стал одним из способов обеспечить спрос на отечественное энергооборудование, освоение которого в России только начинается. В стране пока два основных разработчика и производителя газовых турбин средней и большой мощности — это ОДК с установкой ГТД-110М (мощностью 118 МВт) и «Силовые машины» с ГТЭ-65 (65 МВт) и ГТЭ-170 (170 МВт).

Отечественные турбины с серийным производством ОДК изготовила первую серийную турбину большой мощности ГТД-110М в начале 2023 года. В сентябре 2024 года установка впервые прошла комплексные испытания, отработав на максимальной мощности 72 часа. Она размещена на третьем энергоблоке ТЭС «Ударная» (Краснодарский край) компании «Технопромэкспорт» («Ростех»). Три такие турбины ОГК-2 планировала использовать на блоках Новочеркасской ГРЭС, отобранных на инновационном КОММод 2021 года. Поставка ожидается в 2025–2026 годах. «Силовые машины» завершили сборку первого серийного образца большой мощности ГТЭ-170 в конце 2023 года. Турбина произведена для Нижнекамской ТЭЦ «Татнефти». Еще четыре такие установки планирует использовать «Интер РАО» при модернизации блоков Каширской ГРЭС в рамках инновационного КОММод 2021 года. «Силмаш» сообщал, что стремится минимизировать сдвиг сроков их поставки и сделать это в 2025 году. Турбина средней мощности ГТЭ-65 пока все еще находится на стадии изготовления головного образца. Ее сборку планируется завершить в первой половине 2025 года, а провести испытания — в третьем квартале 2026-го. Ранее предполагалось, что «Силовые машины» изготовят эту установку в конце 2024 года. Параллельно компания собирает еще две такие турбины. Одним из заказчиков пилотных ГТЭ-65 планировала стать «Т Плюс» и использовать их на экспериментальных проектах, также отобранных на инновационном КОММод (Саратовской ТЭЦ-2 и Пермской ТЭЦ-14 с началом поставки мощности к 1 апреля 2028 года). Однако «Коммерсантъ» в начале 2024 года сообщал о возможном отказе компании от этих планов из-за сложных переговоров по конечной цене турбин. Турбина ГТЭ-170 первой в России получила статус инновационного энергетического оборудования.

Уже в 2021 году звучали предложения о различного рода корректировках конкурсного механизма по отбору проектов модернизации ТЭС, однако тогда Минэнерго не планировало вносить изменения в условия КОММод, в частности для проектов на парогазовых установках, до ввода первых инновационных блоков, рассказывал ныне экс-замминистра энергетики Павел Сниккарс в интервью отраслевому изданию «Переток». С тех пор его позиция изменилась, хотя ни один из блоков пока так и не был запущен. Но с российского рынка ушли производители иностранных газовых турбин, обеспечивавшие конкуренцию, необходимую в том числе для снижения капзатрат. Кроме того, на 70% выросла стоимость оборудования и сервиса, рассказал Максимов в ходе выступления на ТЭД.

В 2022 году энергокомпании начали сдвигать сроки запуска проектов модернизации ТЭС из-за проблем с поставкой оборудования. Сегодня из общего числа отобранных к настоящему времени проекты примерно на 2 ГВт, «скорее всего, не будут реализованы», но могут быть снова разыграны на отборе в будущем, указал Максимов. «Речь идет об отказах со штрафами для генкомпаний и регрессных штрафах для производителей», — добавил глава департамента, выступая на конференции.

В августе Минэнерго опубликовало проект постановления правительства о комплексной доработке механизма КОММод, чтобы 1 ноября 2024 года провести отбор уже с обновленными параметрами. В частности, документ предусматривал индексацию максимального порога капитальных затрат в среднем в 2,9 раза и проведение помимо общего залпового отбора проектов с газовыми турбинами (ГТУ) на 2028–2030 годы в объеме до 1 ГВт ежегодно. При этом отсутствовало указание на инновационность участвующих установок, но в пояснительной записке отмечалось, что подразумеваются локализованные турбины.

Общественное обсуждение проекта завершилось в начале сентября, и ряд условий уже претерпели изменения. К примеру, 19 сентября замминистра энергетики Евгений Грабчак сообщил, что под залповый отбор проектов с российскими ГТУ теперь предлагается зарезервировать не 3 ГВт суммарно в 2028–2030 годах, а 5 ГВт. В части CAPEX (предельные капзатраты на реализацию проекта) предложения не менялись, рассказал РБК Максимов. Также по-прежнему предлагается провести отбор проектов ПГУ без критерия инновационности. Согласно постановлению кабмина, опубликованному 25 сентября, сроки проведения КОММод перенесены на полтора месяца — с 1 ноября до 15 декабря.

Какие последствия ожидаются от изменения параметров отбора

Отмена статуса инновационности, возможно, позволит активнее воздействовать на поставщиков энергооборудования, затягивающих реализацию контрактов, считает Сасим. Вместе с тем такой подход, по сути, может усилить ответственность самих генерирующих компаний за срыв срока ввода проектов по вине машиностроителей, добавляет старший консультант группы аналитики в электроэнергетике Kept Екатерина Артеменкова. «Однако ситуация в энергосистеме, связанная с дефицитом мощности в отдельных энергорайонах по причине увеличения потребления и аварийности оборудования, вынуждает усиливать дисциплину», — подчеркивает она.

Максимов подтверждает, что с предложением отказаться от инновационного подхода в предстоящих отборах согласны не все генерирующие компании. «Но выработка электроэнергии не происходит для самой себя, она нужна для снабжения потребителей. Если нам придется сейчас выключить свет, мы все расстроимся и не будем выяснять с вами, кто именно виноват и какие (чьи) головные образцы где там не работают», — подчеркнул он.

РБК направил запросы в крупнейшие генерирующие компании.

По данным источника РБК в отрасли, еще в июне на совещании в Минэнерго по предстоящему в 2024 году КОММод представитель «Юнипро» высказывался о целесообразности сохранения критерия инновационности, но с возможным пересмотром льготных условий. Согласно протоколу этой встречи (есть у РБК), компания указывала на «отсутствие как опыта эксплуатации газотурбинных установок отечественного производства, так и информации о заключенных контрактах на их поставку и, как следствие, — о нецелесообразности их дальнейшего учета в качестве серийных образцов». В компании РБК актуальную позицию по этому вопросу не предоставили.

В пресс-службе «Т Плюс» напомнили, что для отбора на 2028–2030 годы комплексные испытания прошла только турбина ГТД-110 (ОДК), а ГТЭ-170 и ГТЭ-65 («Силовые машины») пока не подтвердили заявленную мощность и экономичность, «поэтому генерирующие компании видят для себя риски их использования». По мнению «Т Плюс», было бы оптимально обеспечить возможность переноса срока начала реализации проектов модернизации в случае задержки и серийных газовых турбин. Согласно протоколу, такую же позицию на совещании высказывали «Интер РАО» и «Юнипро». «Использование серийных образцов газовых турбин гарантирует выработку определенной мощности и КПД. При использовании же головного образца может потребоваться доработка агрегатов для достижения заявленных параметров, поэтому логично предоставить возможность генерирующим компаниям перенести срок ввода оборудования в эксплуатацию до 36 месяцев без применения штрафных санкций», — считают в «Т Плюс».

Артеменкова предполагает, что предложение исключить критерий инновационности, вероятно, было заранее проработано с машиностроителями в части их готовности к поставке газовых турбин не в пилотном режиме, а в стабильном, с соблюдением всех сроков. В пресс-службе «Силовых машин» РБК сообщили, что «поддерживают план Минэнерго». В Минпромторге заверили, что на сегодняшний день для сооружения генерирующих объектов как в рамках КОММод и КОМ НГО (строительство новых станций), так и отдельных проектов в России производится и обслуживается полная номенклатура оборудования. При этом ведомство «будет настаивать на инновационности при разработке новых газовых турбин мощностью более 200 МВт». О работе над турбинами такой мощности 25 сентября заявил генеральный конструктор «Силовых машин» Александр Ивановский.

Минпромторг считает, что в предстоящем отборе нет необходимости снижать требования к локализации комплектующих газотурбинных установок. Что касается дополнительных мер воздействия на машиностроителей, то, по мнению Минпромторга, в рамках российского законодательства уже установлен высокий уровень ответственности поставщиков за нарушение договорных условий — в частности, через взыскание убытков в судебных процессах. Однако в Минэнерго рассказали, что совместно с другими ведомствами «ведется разработка соответствующих механизмов». «Одна из важнейших задач — создать действенные механизмы стимулирования участников к соблюдению договорных сроков, а не создающие дискриминирующие или невыполнимые условия», — отметили в министерстве.