Промышленность предложила перенести конкурс на модернизацию ТЭС на год

Ассоциация промышленности, потребляющая более половины энергии в России, предложила Минэнерго перенести конкурс на модернизацию ТЭС на год, чтобы доработать его, узнал РБК. Старт конкурса запланирован на 1 ноября

Фото: Владимир Михайлов / РИА Новости

Ассоциация «Сообщество потребителей энергии» (АСПЭ, на участников приходится более половины промышленного потребления электроэнергии и природного газа в России) предложила перенести запланированный на 2024 год отбор проектов модернизации тепловой генерации (КОММод) на год, чтобы доработать его механизм и дать время всем участникам отрасли, включая производителей оборудования, более качественно подготовиться к конкурсу. Соответствующее обращение по итогам серии совещаний в Минэнерго глава ассоциации Валерий Дзюбенко направил министру энергетики Сергею Цивилеву (документ от 29 июля есть у РБК, обращение подтвердили в ассоциации).

«Высокая неопределенность условий и сопутствующие риски, запретительная для инвестиций стоимость заемных средств, сохраняющиеся проблемы с поставками энергетического оборудования и завышенные цены на него, в том числе из-за искусственного перегрева рынка и низкой конкуренции, не позволяют в текущем году качественно и эффективно провести отборы проектов модернизации генерирующих объектов ТЭС с надлежащим уровнем конкуренции и минимальными затратами для российской экономики», — пишет Дзюбенко.

Что такое КОММод Программа КОММод, утвержденная в 2019 году, финансируется за счет платежей промышленных потребителей за мощность отобранных проектов. Она рассчитана на десять лет — с 2022 по 2031 год. Министерство энергетики ранее опубликовало проект постановления правительства о комплексной доработке механизма КОММод. Документ предусматривает индексацию максимального порога капитальных затрат в среднем в 2,9 раза, проведение залпового отбора проектов с российскими газовыми турбинами (ГТУ) на 2028–2030 годы в объеме до 1 ГВт ежегодно, приоритет для проектов в регионах с энергодефицитом, снижение требований по наработке для оборудования, которое планируется перевести на парогазовый цикл (ПГУ), требование установить минимальный период модернизации объектов и др. Отбор запланирован на 1 ноября, завершиться он должен не позднее 20 декабря. С учетом выхода проекта постановления правительства о доработке КОММод, подготовленного Минэнерго, ассоциация сохраняет свою позицию, пояснили РБК в АСПЭ.

Как пояснило министерство в сводном отчете к проекту, действующие требования к предельным капитальным затратам «не учитывают рост стоимости основного энергетического оборудования и расходов на эксплуатацию генерирующих объектов». А «ограниченное количество поставщиков газотурбинного оборудования и их производственные возможности снижают уровень конкуренции при проведении общего отбора». Из-за этого модернизация ТЭС может существенно снизить темпы или приостановиться, что потенциально создаст «угрозу надежному функционированию электроэнергетики», опасаются в Минэнерго.

Какие аргументы у ассоциации

В «Сообществе потребителей энергии» считают, что в условиях текущей неопределенности и в предлагаемых параметрах качественно провести отбор невозможно. Изложенные Минэнерго в проекте постановления правительства изменения максимальных капзатрат основаны на нерепрезентативных оценках, например, не учитывают стабилизацию цен в металлургической отрасли, и делают некоторые проекты, в частности угольные, неконкурентоспособными. «Например, предлагается установить предельные максимальные капитальные затраты на модернизацию угольной генерации (243,66 тыс. руб. за 1 кВт в ценах 2024 года) выше аналогичного значения для строительства новых энергоблоков АЭС (около 238 тыс. руб. за 1 кВт в ценах, приведенных к 2024 году)», — говорится в обращении.

Что касается аргумента о рисках нарушения надежности электроснабжения, то в АСПЭ считают его «некорректным и несостоятельным». Ассоциация уверена, что для их нивелирования сегодня уже приняты достаточные меры, в частности индексированы ценовые параметры КОМ (конкурентного отбора мощности) на 15–20% в 2022–2024 годах. Индексация проводилась для целевого финансирования ремонтов 100 ГВт мощности и, по оценкам АСПЭ, позволит генерирующим компаниям дополнительно получить около 200 млрд руб. до 2026 года. На отсутствие подобных рисков указывает и решение Минэнерго согласовать возможность отказа от 13 проектов модернизации ТЭС в энергодефицитных районах Сибири и юга, отмечают в ассоциации. «Перечень «отказных» объектов постоянно расширяется и в настоящее время насчитывает 15 генерирующих объектов суммарной мощностью около 2,13 ГВт», — оценивают в АСПЭ.

«С учетом изложенного, в ассоциации считают целесообразным отложить проведение проектов модернизации электростанций на один год. Время, выигранное за счет сдвига срока отборов, позволит усовершенствовать нормативное регулирование, саккумулировать производственные ресурсы, урегулировать имеющиеся сложности в поставках энергетического оборудования, доработать опытные образцы газовых турбин и запустить их в серийное производство и затем провести качественные и высококонкурентные залповые отборы проектов на два-три года вперед», — говорится в обращении.

Однако если отложить КОММод все же невозможно, ассоциация предлагает провести его с рядом ограничений, в частности понизить предлагаемый сейчас в проекте постановления порог максимальных капзатрат, снизить требования к локализации для залпового отбора с ГТУ, снизить до 2–3 ГВт объем отбираемой на общих условиях мощности для модернизации, повысить коэффициент Крсв с 0,04 до 0,15 (доля затрат энергокомпаний, покрываемых за счет продажи электроэнергии), обеспечить возможность приоритетного отбора проектов модернизации генерации в районах с дефицитом по решению правительственной комиссии.

Что думают регуляторы и отрасль

Как сообщили РБК в Минэнерго, все замечания, в том числе полученные от «Сообщества потребителей энергии» в рамках общественного обсуждения проекта, будут проработаны с участием заинтересованных сторон. «Однако откладывать проведение КОММод нецелесообразно, поскольку устаревание оборудования — непрерывный процесс и лучше провести ограниченный отбор, чем не проводить никакого», — прокомментировали в ведомстве.

В НП «Совет рынка» (регулятор энергорынков) также отметили, что обсуждение проекта еще идет. «Позиция «Совета рынка», представляющего в равной степени интересы и генераторов, и потребителей, будет сформирована по итогам этих обсуждений», — уточнили в организации.

Зато в «Системном операторе» (СО, диспетчер энергосистемы) сообщили, что перенос сроков КОММод не влияет на обеспечение надежности энергоснабжения, «если обсуждается только дата проведения отбора на один и тот же год ввода модернизированных объектов» (сейчас это 2028 год). «Но с каждым переносом сроков остается все меньше и меньше времени непосредственно для реализации проектов. Поэтому решение о проведении очередного отбора и его параметрах целесообразно принять в минимально возможные сроки, чтобы обеспечить возможность реализации полноценных проектов модернизации», — считают в СО.

«Совет производителей энергии» сообщил, что считает крайне необходимым провести отбор проектов КОММод в 2024 году. «С учетом существенного роста потребления — на 4,3% за семь месяцев 2024 года к аналогичному периоду 2023 года, рисков выбытия старого генерирующего оборудования, сложностей с ремонтом иностранного генерирующего оборудования, очевидна важность реализации и отбора КОММод в 2024 году и продления программы на период после 2031 года», — прокомментировали в ассоциации, представляющей интересы генераторов.

Объединение генерирующих компаний подчеркивает, что доля тепловой энергетики в Единой энергосистеме (ЕЭС) составляет сегодня более 66% (или 165 ГВт), а основной парк их оборудования был введен еще в советский период (средний возраст 45 лет; это выше, чем в США, Германии, Японии или Китае). Между тем, КОММод является «действенным экономически выверенным» механизмом, позволяющим продлить жизненный цикл такого оборудования и увеличить его эффективность, обходясь «в разы дешевле», чем строительство с нуля новых электростанций. Кроме того, количественные параметры КОММод в 2024 году синхронизированы с производственными программами отечественных энергомашиностроителей, в том числе в отношении выпуска паровых и газовых турбин. А поскольку с последнего отбора в 2021 году Россию покинули зарубежные поставщики и была поставлена цель на технологический суверенитет, то «предложение о переносе отбора на год противоречит поставленным перед энергетикой и машиностроением задачам, тормозит их достижение и является крайне токсичным».

Как ситуацию оценивают эксперты

Директор центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим говорит, что сегодня влияние стоимости КОММод на цену электроэнергии оценивается примерно в 0,5% (в цене мощности она составляет около 1,5% в первой ценовой зоне и 3,6% во второй ценовой зоне). Проект Минэнерго предполагает существенный рост предельных затрат, «что, очевидно, не приведет к снижению ценовой нагрузки на потребителей, с учетом того, что мощность в отборах не предполагает уменьшения». А «опасения «Сообщества потребителей энергии» относительно точности расчета ценовых параметров не лишены основания», поскольку в текущих условиях есть риск монопольного увеличения цен на оборудование.

Сейчас рост цен представляется вполне логичным явлением, а у отраслевых регуляторов достаточно инструментов для оперативного реагирования на злоупотребление генерирующих компаний, отмечает Сасим. Проблемой остается фактическое отсутствие ответственности производителей оборудования как за необоснованный рост стоимости, так и за срыв по контрактам. Пока все риски ответственности перед потребителем лежат только на энергокомпаниях, и это в том числе отражается в ценовых ожиданиях участников рынка, поясняет эксперт.

Сасим согласен с мнением, что «процедуры конкурентного отбора мощности нуждаются в донастройке», но вряд ли «сдвижка КОММод на год сможет решить системные проблемы рынка мощности». «Если вопросы поставки оборудования решены, то, на мой взгляд, переносить конкурс не следует. Лучше ошибиться в цене, чем потерять в качестве энергоснабжения и столкнуться с отключениями электроэнергии в будущем», — заключает он.

Ситуация с авариями и ограничениями потребителей летом этого года на юге России и на Дальнем Востоке показала, что вопрос обеспечения надежности энергоснабжения кое-где стоит остро и сильно вышел за рамки экономической оптимизации тарифно-балансовых решений, считает Сергей Роженко, директор группы аналитики в электроэнергетике Kept.

«Для решения этого вопроса существует два горизонта задач: первый — среднесрочный, на четыре-шесть лет, то есть до 2030 года, в рамках которого обсуждается оптимальный формат КОММод; второй — ближний горизонт, на один-три года, для снятия остроты проблемы, в том числе связанный, например, с введением совершенно новых механизмов, таких как сооружение временной мобильной генерации на базе ГПА (газоперекачивающий агрегат) и малых турбин на юге и Дальнем Востоке на период строительства крупных ТЭС и АЭС. Для решения задач второго типа параметры и сроки КОММод действительно являются вторичными», — заключает Роженко.