Энергетики перенесли семь проектов модернизации ТЭС на более ₽37 млрд
Генерирующие компании перенесли семь проектов модернизации ТЭС на срок от полугода до года из-за проблем с поставками оборудования. Об этом сообщили «Коммерсанту» в «Совете рынка» (регулятор энергорынков).
Речь идет о проектах «Интер РАО», «Газпром энергохолдинга», «Татэнерго» и «Татнефти», уточнили изданию в «Системном операторе» (диспетчер энергосистемы).
Запуск обновленного энергоблока Нижневартовской ГРЭС (800 МВт) переносится на 1 сентября 2024 года, а блока Ириклинской ГРЭС (300 МВт) — на 1 марта 2024 года — проекты «Интер РАО». В компании газете объяснили, что перенос «вызван задержкой в поставках основного оборудования».
Компании, входящие в «Газпром энергохолдинг», перенесли запуск трех проектов в Ленинградской области. ОГК-2 введет два блока Киришской ГРЭС на 125 МВт на полгода позже — 1 января 2023 года и 1 января 2025 года. ТГК-1 переносит пуск блока Северной ТЭЦ на 100 МВт на год, до 1 января 2026 года.
Как сообщает «Коммерсантъ», в «Газпром энергохолдинге» уточнили, что «незначительное смещение сроков» обусловлено разнесением инвестиционного цикла по ряду проектов, даты ввода которых совпадали. В отдельных случаях сдвиги «обусловлены необходимостью приведения сроков ввода оборудования в соответствие с новыми ожидаемыми сроками поставки крупноузловых элементов».
«Татнефть» решила на год позже начать модернизацию Нижнекамской ТЭЦ на 195 МВт, а «Татэнерго» на год, до 1 января 2026 года, отложила запуск нового энергоблока Заинской ГРЭС (850 МВт).
Общая цена проектов, модернизация которых перенесли — около 37,5 млрд руб, отмечает газета.
В апреле Евросоюз запретил ввоз в Россию запчастей для паровых турбин и котлов. Ограничение может коснуться ТЭС общей мощностью более 15 ГВт, оценивали аналитики. Однако в Минэнерго заявляли, что не видят рисков для энергосистемы, указывая на большой запас мощности ТЭС. При этом запчасти для больших газовых турбин под ограничения не попали.