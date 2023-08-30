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Война санкций ,  
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General Electric отказалась от производства турбин с «Интер РАО»

Глава «Интер РАО»: нет планов производить газовые турбины большой мощности с GE
Сюжет
Война санкций
Американская General Electric (GE) отказалась от производства газовых турбин с «Интер РАО», заявил глава российской компании Борис Ковальчук. По его словам, правительство США запретило General Electric сотрудничать с Россией
«Интер РАО» IRAO ₽4,21 -0,05% Купить
Фото: Carsten Reisinger / Shutterstock
Фото: Carsten Reisinger / Shutterstock

Правительство США запретило General Electric (GE) сотрудничать с Россией, поэтому ее совместное предприятие c «Интер РАО» «Русские газовые турбины» не будет производить локализованые газовые турбины по лицензии GE. Об этом в среду, 30 августа, заявил журналистам предправления «Интер РАО» Борис Ковальчук.

«В сегодняшней обстановке, конечно, нет [планов производить локализованные турбины]», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Компания «Русские газовые турбины» включает не только завод, который должен был производить турбины, но и сервисный центр. «С точки зрения лицензий принято GE решение не развивать производство газовых турбин, поэтому мы говорим о сервисе, — уточнил он. — Сервисные работы осуществляются, компетенции там наращиваются».

«Что касается будущего совместного предприятия с General Electric, то нам с партнерами нужно пообсуждать это, как они себе это видят. Наверное, в следующем году мы сядем [с представителями General Electric], к чему-то придем», — сказал топ-менеджер.

РБК направил запрос в General Electric.

Компания «Русские газовые турбины» была создана в 2011 году, она владеет площадкой по сборке газовых турбин по технологии GE мощностью до 88 МВт в Рыбинске. Производство было запущено в 2014 году. До 2019 года «Интер РАО» и Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) принадлежало по 25% в этом совместном предприятии, а у General Electric было 50%. Весной 2019 года «Интер РАО» выкупила долю ОДК, а в сентябре 2020 года стала контролировать 50,99% «Русских газовых турбин». Тогда же «Интер РАО» и General Electric подписали несколько соглашений, предусматривающих повышение уровня локализации в России производства и обслуживания газовых турбин большой мощности, включая производство турбины GT13E2 мощностью до 210 МВт.

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Однако в марте 2022 года, сразу после начала военной операции на Украине, GE объявила о прекращении работы в России, за исключением некоторых проектов. В отчете «Русских газовых турбин» по итогам прошлого года, опубликованном в мае 2023 года, говорилось, что стратегия развития компании находится в стадии пересмотра и больше не предусматривает локализацию производства большой газовой турбины GT13E2. Актив «Локализация газотурбинной установки GT13E2» был списан в полном объеме на сумму 4,1 млрд руб., следует из документа. А GE указала в своем отчете по итогам первого квартала 2023 года, что оставшиеся активы компании в России и на Украине оцениваются в $300 млн, в основном в энергетическом бизнесе, и не относятся к деятельности, подпадающей под санкции или внутренние ограничения компании.

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Интер РАО ЕЭС General Electric газовые турбины санкции против России
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