Владелец Facebook отчитался о падении аудитории в Европе

Аудитория принадлежащей американской Meta Platforms* соцсети Facebook во втором квартале снизилась в Европе на 4 млн пользователей. Компания объясняет это блокировкой своих продуктов в России, которая относится к этому региону

Фото: Russell Boyce / Reuters

Количество ежедневных активных пользователей сети Facebook (компания Meta, владелец соцсети, признана экстремистской и запрещена в России) в Европе на конец второго квартала 2022 года составило 303 млн против 307 млн на конец аналогичного периода 2021-го. Такие данные приводятся в финансовом отчете владельца сети — Meta Platforms.

Аудитория в Европе стала снижаться еще в первом квартале этого года: на конец марта 2022-го это были 307 млн ежедневных активных пользователей против 309 млн на конец марта 2021-го.

Снижается в этом году в Европе и ежемесячная аудитория Facebook: если на конец марта и июня 2021-го это были, соответственно, 423 млн и 420 млн ежемесячных активных пользователей, то год спустя — только 418 млн и 407 млн.

Meta в своих отчетах применяет две метрики пользователей Facebook. Ежемесячными активными пользователями (Monthly Active Users) считаются зарегистрированные и вошедшие в систему пользователи, которые посетили соцсеть через сайт или мобильное устройство либо использовали приложение Messenger хотя бы раз в течение последних 30 дней с даты измерения. Meta использует эту метрику для демонстрации масштаба «глобального сообщества активных пользователей Facebook».

считаются зарегистрированные и вошедшие в систему пользователи, которые посетили соцсеть через сайт или мобильное устройство либо использовали приложение Messenger хотя бы раз в течение последних 30 дней с даты измерения. Meta использует эту метрику для демонстрации масштаба «глобального сообщества активных пользователей Facebook». Ежедневными активными пользователями (Daily Active Users) называют тех, кто выполняет все перечисленные выше требования, но в определенный день. В процентном отношении к ежемесячным пользователям показатель демонстрирует уровень их вовлеченности. Метрики не включают пользователей Instagram (соцсеть также признана экстремистской и запрещена в России), WhatsApp и других продуктов Meta.

К европейскому региону компания относит и Россию, а снижение пользовательской базы связывает в первую очередь с ограничением доступа к своим соцсетям со стороны российских властей. Выручка Meta в Европе во втором квартале составила $6,7 млрд, тогда как годом ранее достигала $7,2 млрд.

Meta признает: снижение активной пользовательской базы может отрицательно сказаться на способности компании показывать рекламу и, как следствие, на ее дальнейших финансовых результатах. «Практически весь доход мы получаем от рекламы. Потеря рекламодателей или сокращение их расходов может серьезно навредить нашему бизнесу. Война на Украине и ограничения на предоставление услуг, введенные российским правительством, уже отрицательно сказались на нашем рекламном бизнесе в Европе», — заявляет менеджмент Meta.

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После начала военной спецоперации на Украине, 26 февраля, Facebook сам запретил российским государственным СМИ рекламу и монетизацию. 4 марта Роскомнадзор объявил о блокировке Facebook на территории России. На следующий день уже и Facebook, и Instagram заблокировали возможность любой таргетированной рекламы для российских пользователей: ее нельзя ни увидеть, ни разместить. Кроме того, любым блогерам в настройках рекламных кампаний этих соцсетей нельзя выбрать Россию в качестве региона для показа продвигаемых публикаций. 11 марта Роскомнадзор объявил о том, что с 14 марта блокировке будет подвергаться и Instagram.

В России Instagram, точные данные по числу пользователей которого в Европе Meta в своем отчете не приводит, популярнее, чем Facebook. В феврале 2022 года, согласно измерениям Mediascope, ежедневная аудитория Instagram в России превышала 39 млн человек старше 12 лет, а без учета посещений длительностью меньше 5 минут — 28 млн. В первый день блокировки в приложение или на сайт зашли почти 40,9 млн россиян. Однако после эти показатели стали снижаться: на конец мая ежедневная аудитория Instagram сократилась до 11,6 млн, а без учета сессий длительностью меньше 5 минут — до 5,6 млн.

Российская ежедневная аудитория Facebook к 24 февраля превышала 9,6 млн человек старше 12 лет. Однако уже 5 марта этот показатель снизился до 9 млн, а 10–15 марта составлял 5,5–6,9 млн человек в зависимости от дня.

Ограничение доступа к Instagram и Facebook привело и к падению среднего времени, которое российские пользователи проводят в этих соцсетях. Больше часа в апреле в Instagram находились всего 4% пользователей этой сети, в феврале таких было 24%.

В квартальном отчете Meta также отразила планы касательно судебных разбирательств в ряде стран, в том числе в России. Компания заявляет, что по части выписанных штрафов и санкций у нее есть юридические основания добиваться их отмены. Например, Meta обжаловала наказание за систематическое неудаление запрещенной информации: в конце 2021 года суд оштрафовал компанию на 5% ее оборота в России, что составило почти 2 млрд руб. Апелляция в феврале штраф утвердила.

* Признана экстремистской и запрещена в России.