Илон Маск назвал несправедливыми обвинения в свой адрес

Глава Tesla Илон Маск прокомментировал открытие против него дела Комиссией по ценным бумагам и биржам США. По его словам, он всегда был честен по отношению к инвесторам

Фото: Gene Blevins / ZUMA / ТАСС

В интервью телеканалу CNBC Маск назвал «несправедливыми» обвинения Комиссии по ценным бумагам в том, что он вводил в заблуждение акционеров. Глава Tesla заявил, что его опечалило решение открыть против него дело в федеральном суде Манхэттена.

«Я всегда все делал в интересах правды, открытости и ради инвесторов. Порядочность всегда была одной из главных моих черт. И факты покажут, что я никогда не шел на компромиссы со своей совестью», - заявил Маск.

Между тем, Комиссия по ценным бумагам считает, что Маск ввел в заблуждение инвесторов, когда заявил, что у него есть надежный инвестор, с помощью которого он может выкупить все акции Tesla, которые находятся в обращении на рынке. В ведомстве посчитали, что у бизнесмена не было достаточных гарантий для того, чтобы выступать с такими заявлениями в своем Twitter.

Поведением Маска на прошлой неделе заинтересовались и в Министерстве юстиции США, начав соответствующее расследование.

Акции Tesla на фоне новостей об открытом деле упали на 13,5% - с 312 до 266 долларов.