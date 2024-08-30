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Forbes нашел в России новых женщин-миллиардеров

Forbes: Бакальчук в третий раз стала богатейшей женщиной в России
В России теперь насчитывается восемь женщин-миллиардеров, сообщил Forbes. На место двух дам, покинувших за год список самых богатых россиянок, пришли три новые
Людмила Коган
Людмила Коган (Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»)

Число россиянок, располагающих состоянием в $1 млрд и больше, выросло до восьми, сообщает Forbes. Топ рейтинга богатейших женщин страны его эксперты увеличили сразу на три позиции, добавив в него Наталью Луценко ($1,25 млрд), Людмилу Коган ($1 млрд) и Екатерину Федун ($1 млрд).

В обновленном рейтинге Наталья Луценко заняла пятое место. Основу ее состояния составляет 50%-я доля в капитале агропромышленной группы «Содружество», одном из крупнейших переработчиков семян масличных культур с выручкой $3,6 млрд. Весной 2024 года Forbes назвал Наталью и Александра Луценко первыми в России супругами-миллиардерами с равными долями в бизнесе.

Людмилу Коган Forbes поставил на шестое место в списке богатейших женщин России. Свое состояние, в том числе более 80% акций банка «Уралсиб», входящего в топ-20 крупнейших российских банков, женщина унаследовала после смерти бизнесмена Владимира Когана. Также вдове бизнесмена принадлежат крупная лизинговая компания «Интерлизинг» и доли в компаниях, входящих в инвестиционно-строительную группу «БФА-Девелопмент», которая строит жилые дома и владеет несколькими бизнес-центрами в Санкт-Петербурге.

Екатерина Федун, дочь совладельца нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонида Федуна, заняла восьмое место в рейтинге. Ей принадлежит примерно 1,2% в капитале ЛУКОЙЛа. Согласно расчетам Forbes, с 2018 года Екатерина Федун получила на свои бумаги более ₽30 млрд дивидендов до вычета налогов.

Возглавляет список богатейших женщин России, как и год назад, генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние эксперты оценивают в $5,5 млрд (годом ранее было $7 млрд).

«Но ее позиция в качестве безусловного лидера списков богатейших женщин уже не выглядит так незыблемо, как в предыдущие годы», — отмечает Forbes, напоминая о том, что в случае развода нынешний супруг Татьяны Бакальчук может получить 50% совместного имущества, в том числе доли в Wildberries. Владиславу Бакальчуку принадлежит только 1% в ООО «Вайлдберриз», Татьяне — 99%. Но статус супругов «фактически приравнивает» их доли друг к другу в случае раздела бизнеса.

Если Татьяна Бакальчук потеряет половину своего нынешнего состояния, она будет лишь ненамного опережать второе место нынешнего рейтинга — Татьяну Литвиненко. Основу ее состояния, которое Forbes оценил в $2,45 млрд, составляет более 20% акций «Фосагро».

Кроме того, в список женщин-миллиардеров Forbes включил Варвару Скоч ($2,2 млрд), Елену Батурину ($1,3 млрд) и Викторию Михельсон ($1 млрд).

Напомним, что год назад эксперты журнала насчитали в России семь женщин-миллиардеров, а в 2021 году — только трех.

«Резкий скачок был связан с событиями 2022 года, когда из-за санкционного давления на Россию бизнесмены стали снижать свои доли в активах и передавать их родственникам», — пояснили Forbes. Однако эксперты журнала назвали такие состояния «иллюзорными», отметив, что список миллиардеров уже покинула вошедшая в него год назад Марина Мордашова. В прошлом году Forbes оценивал состояние женщины, получившей от Алексея Мордашова контрольный пакет золотодобывающей компании Nordgold в $1,85 млрд. Однако теперь Марины нет не только в списке миллиардеров, но и в топ-20 богатейших женщин России — головной компанией холдинга Nordgold стало российское юрлицо «Нерюнгри-Металлик», и его контролирует сам Алексей Мордашов.

Также покинула список миллиардеров Лидия Михайлова, акционер «Черкизово» и бывшая супруга основателя группы Игоря Бабаева. Ее падение в рейтинге богатейших россиянок с пятого на одиннадцатое место связано с изменением методики подсчетов. Теперь состояние наследников Forbes учитывается раздельно, даже если те ведут совместный бизнес. Так что если год назад к состоянию самой Михайловой добавлялись доли и ее сыновей, что увеличивало общее состояние до $1,55 млрд, то теперь состояние женщины оценивается отдельно и составляет по оценке Forbes $775 млн.

Общее состояние 20 богатейших женщин России Forbes оценивает в $23,575 млрд. Годом ранее оценка составляла рекордные $25,7 млрд.

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