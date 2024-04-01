В России впервые появились супруги-миллиардеры с равными долями бизнеса

Александр и Наталья Луценко контролируют российские и белорусские активы группы, которые оцениваются в более чем $2 млрд. Супруги владеют равными долями, значит каждый из них стал миллиардером

Александр Луценко (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Супруги Александр и Наталья Луценко, в равных долях владеющие агропромышленной группой «Содружество», стали миллиардерами, состояние каждого составляет не менее $1 млрд, пишет Forbes со ссылкой на данные годового отчета группы.

Предприятия «Содружества» в России, согласно данным с сайта группы, занимаются глубокой переработкой семян масличных культур (производственные комплексы находятся в Калининградской и Курской областях). Компания также владеет логистической инфраструктурой (несколько морских терминалов в Калининградской области, железнодорожные терминалы там же и в Курской области, автомобильный терминал на курском предприятии), вагонами-зерновозами, занимается фрахтом судов и т. д., располагает сетью агрологистических центров (в частности, в Амурской и Омской областях, Алтайском и Красноярском краях).

«Содружество», чья выручка составляет $3,6 млрд, в прошлом году прошло через реструктуризацию. Бизнес зарегистрированного в Люксембурге холдинга Sodrugestvo Group разделили на три части. Супруги Луценко, будучи акционерами, получили контроль над российскими (МКООО «Содружество Рус») и белорусскими (Vitalbay Limited) активами, в то время как международные (трейдинговые компании в Люксембурге и Турции, маслоэкстракционный завод в Турции и терминал в Парагвае) продали топ-менеджерам.

Независимый оценщик в отчетности указал, что справедливая стоимость активов Александра и Натальи Луценко — $2,015 млрд (МКООО «Содружество Рус» — $1,526 млрд, Vitalbay Limited — $489 млн). Так как они владеют равными долями, состояние каждого превышает $1 млрд. Как отмечает Forbes, это первая в российской истории супружеская пара, владеющая бизнесом в равных долях и ставшая миллиардерами.

В феврале стало известно, что к «Содружеству Рус» присоединят МКООО «Виталбэй» (ранее называлась Vitalbay Limited). Sodrugestvo Group была переименована в Sodru S.A.

Forbes пишет, что Александр Луценко родился в Восточном Берлине, выпускник Минского высшего военного командного училища. Свой бизнес с женой они запустили в 1994 году, стали заниматься торговлей кормами и кормовыми добавками. О Наталье почти ничего не известно.

За свои активы Луценко заплатили Sodrugestvo Group $360 млн, из них $141,3 млн — денежными средствами, $218,7 млн было зачтено в результате урегулирования внутренней задолженности.