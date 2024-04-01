 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

В России впервые появились супруги-миллиардеры с равными долями бизнеса

Супруги — владельцы агропромышленной ГК «Содружество» стали миллиардерами
Александр и Наталья Луценко контролируют российские и белорусские активы группы, которые оцениваются в более чем $2 млрд. Супруги владеют равными долями, значит каждый из них стал миллиардером
Александр Луценко
Александр Луценко (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Супруги Александр и Наталья Луценко, в равных долях владеющие агропромышленной группой «Содружество», стали миллиардерами, состояние каждого составляет не менее $1 млрд, пишет Forbes со ссылкой на данные годового отчета группы.

Предприятия «Содружества» в России, согласно данным с сайта группы, занимаются глубокой переработкой семян масличных культур (производственные комплексы находятся в Калининградской и Курской областях). Компания также владеет логистической инфраструктурой (несколько морских терминалов в Калининградской области, железнодорожные терминалы там же и в Курской области, автомобильный терминал на курском предприятии), вагонами-зерновозами, занимается фрахтом судов и т. д., располагает сетью агрологистических центров (в частности, в Амурской и Омской областях, Алтайском и Красноярском краях).

«Содружество», чья выручка составляет $3,6 млрд, в прошлом году прошло через реструктуризацию. Бизнес зарегистрированного в Люксембурге холдинга Sodrugestvo Group разделили на три части. Супруги Луценко, будучи акционерами, получили контроль над российскими (МКООО «Содружество Рус») и белорусскими (Vitalbay Limited) активами, в то время как международные (трейдинговые компании в Люксембурге и Турции, маслоэкстракционный завод в Турции и терминал в Парагвае) продали топ-менеджерам.

Независимый оценщик в отчетности указал, что справедливая стоимость активов Александра и Натальи Луценко — $2,015 млрд (МКООО «Содружество Рус» — $1,526 млрд, Vitalbay Limited — $489 млн). Так как они владеют равными долями, состояние каждого превышает $1 млрд. Как отмечает Forbes, это первая в российской истории супружеская пара, владеющая бизнесом в равных долях и ставшая миллиардерами.

В феврале стало известно, что к «Содружеству Рус» присоединят МКООО «Виталбэй» (ранее называлась Vitalbay Limited). Sodrugestvo Group была переименована в Sodru S.A.

В России появился второй долларовый миллиардер из числа разработчиков ПО
Бизнес
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Forbes пишет, что Александр Луценко родился в Восточном Берлине, выпускник Минского высшего военного командного училища. Свой бизнес с женой они запустили в 1994 году, стали заниматься торговлей кормами и кормовыми добавками. О Наталье почти ничего не известно.

Читайте на РБК Pro
Турпоток из Китая в Россию вырос на 23600%: как привлечь новых туристов
Деньги взять, прибылью не делиться: как бизнесу получить грант
Бутстрэппинг: как и зачем опытные бизнесмены становятся стартаперами
Почему компании начали ценить кандидатов без диплома

За свои активы Луценко заплатили Sodrugestvo Group $360 млн, из них $141,3 млн — денежными средствами, $218,7 млн было зачтено в результате урегулирования внутренней задолженности.

Эрдоган проиграл «битву за Стамбул»?

Стали известны подробности убийства пилота, угнавшего вертолет на Украину

Папа римский предложил России и Украине обменяться пленными по формуле «всех на всех»

Кличко назвал переговоры или замораживание конфликта неправильным решением

Мэр Парижа заявила: «Спортсменам из России будут не рады на Олимпиаде». Что ответила Захарова?

Франция передаст Украине бронетранспортеры, которым более 40 лет

Путин подписал указ о весеннем призыве. Он пройдет по новым правилам

Два полицейских на капоте. МВД показало видео погони за ворами

Учёные рассказали почему пришли «самые теплые годы»

Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена Баффета

Цены на золото обновили исторический рекорд. С чем это связано?

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
миллиардеры агробизнес Наталья Луценко Александр Луценко
Материалы по теме
Миллиардер ответил на иск АСВ о взыскании убытков
Бизнес
Седьмой миллиардер с 2022 года решил выйти из российского гражданства
Бизнес
Миллиардер из Вологды купил еще один особняк в Лондоне
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 99,57 (+0,04) Инвестиции, 16:57 Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 92,29 (-0,07) Инвестиции, 16:57
На «Атомэкспо» обсудили применение в авиации разработок атомной отрасли Отрасли, 17:59
На «Атомэкспо» оценили реализацию плана по добыче редких металлов Отрасли, 17:51
Мэр Харькова заявил об отсутствии поводов для эвакуации горожан Политика, 17:50
В Москве прошла первая IT-конференция GoCloud Отрасли, 17:47
Эксперты обсудили современные методы развития инноваций внутри корпораций Отрасли, 17:45
КХЛ оштрафовала СКА за слова Александра Медведева о предвзятости судей Спорт, 17:42
«Росатом» поможет Египту обновить парк медицинского оборудования Отрасли, 17:40
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
«Мосэнергосбыт» предупредил об очередной схеме мошенников Недвижимость, 17:37
С Курского вокзала в Москве эвакуировали пассажиров Общество, 17:37
На Украине осудили женщину за посты о местах выдачи повесток Политика, 17:24
В Подмосковье загорелся завод «Электроизолит» Общество, 17:16
Глава Morgan Creek спрогнозировал биткоин по $150 тыс. к концу 2024 года Крипто, 17:15
Аналитики ПСБ обновили подборку лучших акций на российском рынке Инвестиции, 17:10
СК раскрыл имя и роль еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Общество, 17:10