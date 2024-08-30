Биржа попросила ФАС обязать рыбаков отчитываться о ценах

Товарно-сырьевая биржа хочет получать от рыбопромышленников данные о внебиржевых сделках, чтобы формировать индикаторы рыночных цен на рыбу и финансовые инструменты для хеджирования рисков. Рыбаки такой необходимости не видят

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) предложила обязать участников рыбного рынка передавать ей сведения о внебиржевых сделках по продаже лосося, минтая и некоторых других видов рыбы. Речь идет в том числе о ценах на водные биологические ресурсы, реализованные на внутреннем рынке и на экспорт, рассказали РБК два участника рыбного рынка, знакомые с предложением биржи.

По словам одного из собеседников РБК, товарно-сырьевая биржа обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с предложением расширить перечень товаров, по которым правительство уже обязало участников рынка предоставлять информацию о заключенных вне организованных торгов договорах (сейчас это, например, нефтепродукты, природный газ, минеральные удобрения, пшеница и т.д.). В перечень предлагают включить семь рыбных позиций: минтай, треска, лососевые, сельдь, пикша, скумбрия, камбала.

В самой СПбМТСБ сообщили РБК, что «выполняют задачи, поставленные правительством по повышению прозрачности рынка и формированию репрезентативных индикаторов рыночной цены».

В ФАС сообщили, что получили предложения СПбМТСБ. Служба работает с участниками рынка и СПбМТСБ над списком особо важных товаров, где необходимо формирование национальных индикаторов. «Вопрос формирования отечественных индикаторов на рыбную продукцию обсуждался на соответствующем экспертном совете при ФАС», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Чем известна СПбМТСБ Созданная в 2008 году СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, указано на ее сайте. Через эту площадку проходит 99% объемов организованных торгов нефтью и нефтепродуктами, нефтехимией, газом, углем, лесом, металлами, стройматериалами, сельхозпродукцией и минеральными удобрениями. Биржа также предоставляет финансовые и информационные услуги как главный аналитический центр биржевого товарного рынка. На основании данных о реальных биржевых и внебиржевых сделках СПбМТСБ формирует более 800 ценовых индикаторов — они служат инструментом оценки рыночной ситуации для участников рынка и органов власти, указано на сайте площадки. По закону все крупные компании-производители и их сбытовые общества предоставляют СПбМТСБ информацию о заключенных внебиржевых договорах по сделкам с нефтью, нефтепродуктами, природным газом, сжиженными углеводородными газами, битумом, лесоматериалами, минеральными удобрениями, углем, сахаром и т.д.

Зачем бирже информация о ценах на рыбу

На основе данных о внебиржевых сделках СПбМТСБ планирует сформировать индикатор рыночной цены рыбы, объясняет один из собеседников РБК. Это, по замыслу биржи, будет способствовать более прозрачному ценообразованию на продукцию и предотвращению спекуляции. Внебиржевые индикаторы могут быть полезны и самим участникам рынка для формирования цен — агрегированная и обезличенная информация будет доступна на сайте биржи, приводит собеседник РБК аргументы биржи. Это в конечном счете позволит потребителям получать рыбную продукцию по «справедливым и конкурентным ценам».

На рынке рыбной продукции сейчас нет репрезентативного индикатора рыночной цены, указывает начальник управления развития новых товарных рынков СПбМТСБ Лариса Вовкивская. «Регистрация внебиржевых сделок способствует развитию конкуренции и формированию прозрачных ценовых ориентиров на российскую продукцию, необходимых как регуляторам, так и участникам рынка», — добавляет Вовкивская.

Открытую информацию о ситуации с ценами на рыбном рынке сейчас дает еженедельный мониторинг подведомственного Росрыболовству ФГУП «Нацрыбресурс». В нем содержится информация об оптовых ценах на основные виды рыбы и отдельные виды лососевых (на основе данных электронного бюллетеня «РК-Профи» и рыботорговых площадок в интернете), ценах внешнего рынка (по данным подразделения ФАО Globefish), а также розничных ценах на основании данных Росстата. Но используемые там ценовые индикаторы в оптовом сегменте СПбМТСБ считает нерепрезентативными, потому что они отражают лишь цену предложения, а не стоимость реальных сделок, добавляет собеседник РБК.

Еще один аргумент СПбМТСБ в пользу реализации этого предложения — возможность на основе сведений о ценах и индикаторов создать новые производные финансовые инструменты, продолжает один из источников РБК. По его словам, биржа считает, что они необходимы участникам рынка для хеджирования рисков. О каких конкретно инструментах идет речь, собеседники РБК не уточняют, в самой бирже на этот вопрос не ответили.

О каких инструментах может идти речь Различные торговые инструменты на товары, чаще всего фьючерсы, позволяют участникам рынка застраховать риски, связанные с ростом или падением цены на товар, который лежит в основе инструмента, так сказать, базовый актив, объясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева. Фьючерсы могут быть поставочные или беспоставочные (расчетные). Поставочный фьючерс подразумевает физическую поставку базового актива по цене на последнюю дату торгов перед исполнением фьючерса. Расчетный фьючерс не предполагает физической поставки актива, по таким контактам происходят только денежные расчеты. В дату исполнения фьючерса покупатель получит разницу между ценой покупки фьючерса и фактической ценой базового актива. Эта разница может быть и отрицательной, тогда сделка для покупателя фьючерса будет убыточной. Фьючерсные контракты торгуются на бирже, в них присутствует посредник — клиринговая организация. На внебиржевых торгах распространен такой инструмент, как форвардный контракт. Он подразумевает, что участники сделки заранее согласовывают ее условия и заключают соглашение о ее исполнении в определенную дату. В этом случае обеим сторонам не нужен посредник, они договариваются об условиях и сроках сделки напрямую. «В целом создавать такие инструменты имеет смысл, если бирже удастся собирать данные от большинства участников рынка, а также предложить высокую ликвидность инструментов, так как при низкой ликвидности использовать инструменты в качестве хеджа невозможно», — добавляет Кокорева.

Что думают ФАС и рыбопромышленники

ФАС к инициативе биржи относится позитивно, следует из ответа ведомства РБК. В службе напомнили, что сейчас активно работают над созданием и развитием биржевых торгов на различных товарных рынках, в том числе и в части реализации рыбной продукции. «Это позволяет образовывать новые каналы сбыта продукции, а также создавать конкурентные условия между продавцами», — отметили в ведомстве. Регистрация внебиржевых сделок формирует экономически обоснованные национальные индикаторы, позволяет осуществлять контроль за участниками рынка и применять меры реагирования в случае выявления признаков нарушений, объясняет представитель службы. В результате количество запросов в адрес бизнеса сокращается, так как вся необходимая информация находится в единой базе данных — в данном случае в информационных системах СПбМТСБ.

Рыбный бизнес предложение о передаче бирже информации о сделках вне организованных торгов не поддерживает. «Оснований для раскрытия коммерческой информации мы не видим, биржа никак не обосновывает, в чем необходимость этого», — категоричен заместитель исполнительного директора комитета «Деловой России» по рыбохозяйственному комплексу, президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев. Он убежден: оперирование разрозненными данными по сделкам с разнородной по типам и качеству рыбной продукцией несет в себе риски некорректных выводов.

Для формирования ценовых индикаторов и мониторинга цен на рыбную продукцию эффективнее использовать статистические данные Росстата, считает Осинцев. Отслеживать средние оптовые и розничные цены по конкретным видам продукции позволит детализация кодов Общероссийского классификатора видов продукции (ОКПД 2), которая предусмотрена «дорожной картой» по повышению внутреннего потребления российской рыбной продукции. А экспортные цены производителей определяются по позициям детальных кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности стран ЕАЭС в данных ФТС России и ФГБУ «Агроэкспорт».

Председатель Рыбного союза Александр Панин считает, что центром сбора информации по коммерческим договорам может быть только госорган — Минсельхоз или Минэкономразвития, ФАС или ФНС, которые и так ведут мониторинг рынков продовольствия и при необходимости запрашивают информацию по ценам, продажам и спросу у участников рынка.

«Обязательство передавать информацию по всем контрактам коммерческому лицу — это нарушение прав на коммерческую тайну», — категоричен Панин. В появлении коммерческого лица, которое владеет детальной информацией по всему рынку, он видит риски. «Кто и, главное, как сможет гарантировать, что эта критически важная и конфиденциальная информация не станет сама по себе предметом злоупотреблений?» — рассуждает эксперт.

Сама процедура предоставления информации, по мнению Панина, безусловно, приведет к дополнительным издержкам для бизнеса. В СПбМТСБ возражают, что современные электронные системы и программное обеспечение по ведению на предприятиях бухгалтерского и налогового учета позволяют бизнесу оперативно и без существенных затрат агрегировать и формировать информацию для ее предоставления бирже. «Специалисты биржи проводят бесплатные обучающие мероприятия по регистрации внебиржевых сделок», — добавляет Вовкивская.

«Биржевая торговля рыбным сырьем, а тем более информация о сделках по продаже сырья совершенно точно не смогут повлиять на конечное ценообразование», — продолжает глава Рыбного союза. По его мнению, справедливые и конкурентные цены формируются в условиях отсутствия торговых барьеров и административных препон, поэтому есть смысл сосредоточиться на поддержке отраслей, развитии конкуренции, отраслевой аналитике, развитии логистики и торговли, увеличении госзакупок и так далее.

В сфере биржевой торговли нужны не принудительные меры, а рабочие механизмы, учитывающие отраслевую специфику, считает Панин. «Рыба — товар, который сложно унифицировать для формирования производных инструментов, — рассуждает эксперт. — Ведь цены на ту же мороженую потрошеную безголовую горбушу во Владивостоке могут существенно отличаться в зависимости от размера, периода вылова, качества мяса, районов промысла и так далее». В текущей же ситуации и при существующем уровне сервиса от биржевиков спроса на биржевые услуги нет, считает эксперт.

РБК направил запрос в Росрыболовство.

Как рыбу пытаются продавать на бирже

Предложение о создании индикаторов рыночной цены на рыбном рынке проходит на фоне многолетних попыток запуска в России массовых биржевых торгов рыбой. Такой механизм поддерживало Росрыболовство, считая, что они сделают рынок более прозрачным: рыбопромысловые компании смогут быстрее реализовать товар по справедливой цене, а рыбоперерабатывающие предприятия, прежде всего российские, получат прямой доступ к качественному сырью. Идею развития биржевой торговли рыбой поддерживала и ФАС.

Развивать площадки для такой торговли начинали на Дальнем Востоке: первые торги запустились в 2015 году на Сахалине — рыбная биржа была совместным проектом правительства региона и Сбербанка. В Росрыболовстве спустя месяц после запуска проекта отмечали, что первые результаты работы биржи были скромными: интерес к торгам проявляло не так много участников, особенно со стороны покупателей.

Затем власти неоднократно обращались к теме биржевой торговли водными биоресурсами, но дальше попыток продажи отдельных партий рыбы дело не заходило, писали отраслевые СМИ. Росрыболовство рассчитывало на принятие закона о создании рыбной биржи еще в 2020 году. Тогда обсуждалось открытие площадки во Владивостокском морском рыбном порту, но проект не был запущен, потому что для него была не готова инфраструктура. Возможностью биржевой торговли рыбой интересовалась и СПбМТСБ: в 2021 году она продала первую партию замороженного минтая из Владивостока, а в будущем планировала вывести на торги весь ассортимент рыбной продукции, потребляемой на внутреннем рынке России. «Нам бы хотелось выйти на такие объемы, которые позволили бы сделать торги индикативными. Это примерно 10% от объема рынка», — рассказывал тогда вице-президент биржи Антон Карпов.

В конце 2022 года ФАС констатировала, что биржевая торговля рыбной продукцией в России находится на начальном этапе. Служба предлагала свой вариант поддержки биржевых торгов, установив для рыбной продукции субсидируемые тарифы на перевозку железнодорожным транспортом. А Минфин в том же году предлагал включить рыбу в перечень продуктов, до 25% которых компании должны будут при значительном изменении рыночных условий продавать на бирже.

Очередная дата запуска масштабных биржевых торгов рыбой была намечена на второй квартал 2024 года. Соответствующий законопроект Минфина поддержала ФАС, писали год назад «Известия». Начать торговлю планировалось на площадке СПбМТСБ, оказывать помощь организаторам торговли в получении лицензий готов был ЦБ. Судьбу этого проекта в пресс-службе биржи РБК не прокомментировали.