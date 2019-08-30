Капитализация «Норникеля» достигла исторического максимума в ₽2,6 трлн

Цены на акции компании обновили рекорд в ожидании новых ограничений на экспорт никелевой руды из Индонезии

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Капитализация компании «Норильский никель» достигла исторического максимума в ходе торгов на Московской бирже 30 августа и составила 2,6 трлн руб., следует из данных биржи. Стоимость обыкновенных акций компании на максимуме достигала цены в 16 250 руб., это очередной исторический рекорд для этих бумаг.

Предыдущий раз акции «Норникеля» дорожали до максимума 19 июля. Тогда цена бумаги превысила отметку в 15 тыс. руб.

«Норникель» — крупнейший в мире производитель палладия, компания занимает на этом рынке примерно 40%. Этот химический элемент получают главным образом при переработке сульфидных руд никеля, серебра и меди, а используют, в частности, в производстве катализаторов для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Цены на палладий начали расти во второй половине 2017-го, в конце прошлого года обогнали цены на золото и в первом квартале 2019-го достигли исторического максимума — $1604 за унцию.

Ранее 30 августа до максимума за четыре года подорожал никель. Подорожание произошло из-за того, что рынок ждет введения запрета на экспорт этого металла его крупнейшим производителем — Индонезией, сообщала FT. Цены на никель на Лондонской бирже металлов (LME) подскочили на 8%, до $17 780 за тонну, достигнув максимума с сентября 2014 года.