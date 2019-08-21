Фонд «Норникеля» снизит запасы палладия вдвое для поддержания его цены

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,87 -0,70 EUR Бирж. 73,10 -0,77 Brent 61,28 +3,04% USD Нал. 66,31 65,49 EUR Нал. 73,60 72,75 USD ЦБ 66,26 -0,52 EUR ЦБ 73,50 -0,48 EUR/USD 1,1096 -0,0001 BTC/USD Бирж. 9 960,00 -812,00 IMOEX 2 678,25 +0,20% RTSI 1 280,89 +1,29% DJIA 25 962,44 -0,66% Nasdaq 7 948,56 -0,68%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Tesla $140 (-37,12%) прогноз Cowen к 28.05.20
QUALCOMM $96 (+24,43%) прогноз Stifel к 01.05.20
Allergan $190 (+19,08%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
Детский мир ₽110 (+25,37%) прогноз Открытие Брокер к 20.08.20
Доллар/Рубль ₽70 (+5,16%) прогноз FxPro к 10.09.19
Tesla $140 (-37,12%) прогноз Cowen к 28.05.20
QUALCOMM $96 (+24,43%) прогноз Stifel к 01.05.20
Allergan $190 (+19,08%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
Детский мир ₽110 (+25,37%) прогноз Открытие Брокер к 20.08.20
Доллар/Рубль ₽70 (+5,16%) прогноз FxPro к 10.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 66,26 (-0,52) Quote, 13:25
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 73,5 (-0,48) Quote, 13:25
Крушение вертолета с россиянами в Греции попало на видео Общество, 16:40 Ресторан «Армения» закрыл соцсети после иска из-за акции 27 июля Общество, 16:37 Фитнес с пользой для красоты: лучшие упражнения для кожи и тела Pink, 16:34 Белоруссия заинтересовалась Российской промышленной зоной в Египте​ Пресс-релиз, 16:33 Германия назвала условие воссоздания G8 с участием России Политика, 16:25 СМИ узнали об интересе московского «Динамо» к вратарю сборной Швеции Спорт, 16:22 Полиция сообщила о минировании одной из высоток «Москвы-Сити» Общество, 16:20 Там бодрый персонал на вес золота: специфика найма кадров за рубежом Pro, 16:11 В аэропорту Пулково произошла массовая задержка рейсов Общество, 16:09 Решение на миллиард: блокчейн повысит прибыль аэрокосмической отрасли Pro, 15:59 Суд отказался снять Шипулина с выборов по иску «Справедливой России» Политика, 15:50 Прощание с актрисой Назаровой пройдет в театре имени Ермоловой Общество, 15:43 Власти ФРГ обвинили россиянина в незаконном вывозе военных материалов Общество, 15:38 «Роснефть» перевела новые экспортные контракты из долларов в евро Бизнес, 15:31
Бизнес ,  
0 
Фонд «Норникеля» снизит запасы палладия вдвое для поддержания его цены
«Норникель» намерен к концу года сократить запасы палладия в своем фонде вдвое, до менее 100 тыс. унций. Это должно поддержать цену на металл, которая сейчас составляет около $1350 тыс. за унцию
Слиток палладия (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» намерен сократить запасы своего Global Palladium Fund вдвое к концу этого года.

«Запасы на конец года составят менее 100 тыс. унций», — сообщил журналистам старший вице-президент и финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев, передает корреспондент РБК. На конец 2018-го запасы фонда ожидались на уровне 200 тыс. унций, говорится в ноябрьской презентации компании ко дню инвестора.

В 2019 году «Норникель» ожидает объема закупок палладия в фонд в диапазоне 300–500 тыс. унций в зависимости от запросов индустриальных потребителей, отметил Малышев. Он пояснил, что фонд служит подушкой безопасности для потребителей «Норникеля», но в связи с ростом объема собственного производства металлов платиновой группы компания не исключает снижения закупок в этом году относительно прошлого.

Поскольку «Норникель» занимает около 40% рынка палладия в мире, показатель уровня запасов служит ценовым индикатором для инвесторов: чем ниже запасы, тем меньше давление на цену металла. Global Palladium Fund создан «Норникелем» в 2016 году для приобретения палладия из запасов Центробанка.

Цены на палладий начали расти во второй половине 2017-го, в конце прошлого года обогнали цены на золото и в первом квартале 2019-го достигли исторического максимума — $1604 за унцию. Однако в конце марта цена упала почти на $200 за унцию в течение двух дней. В числе причин такого резкого падения «Норникель» отмечал поступление дополнительных объемов металла из запасов. Сейчас цена стабилизировалась на уровне $1350 за унцию.

Палладий используется в производстве катализаторов для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в качестве компонентов системы очистки выхлопов. Мировой производитель автокатализаторов Johnson Matthey ожидает в этом году снижения поставок металла из России, учитывая, что в прошлом году «Норникель» реализовал из запасов фонда 250 тыс. унций, а общий объем продаж достиг 2,97 млн унций.

По мнению аналитика S&P Global Ratings Сергея Горина, цены на палладий останутся достаточно высокими на фоне ужесточения экологических норм как в Европе, так и в Китае и дефицита предложения на рынке. Поэтому «Норникель» сохранит высокую прибыльность в силу своей уникальной затратной позиции (палладий служит побочным продуктом при производстве никеля и платины), пояснил эксперт.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: «Норникель»
Материалы по теме
«Норникель» обошел BHP по рентабельности за счет роста цен на палладий
Бизнес
Палладий впервые за 16 лет стал дороже золота
Бизнес
Палладий рекордно подорожал до уровня золота
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter