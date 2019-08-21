Фонд «Норникеля» снизит запасы палладия вдвое для поддержания его цены

«Норникель» намерен к концу года сократить запасы палладия в своем фонде вдвое, до менее 100 тыс. унций. Это должно поддержать цену на металл, которая сейчас составляет около $1350 тыс. за унцию

Слиток палладия (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» намерен сократить запасы своего Global Palladium Fund вдвое к концу этого года.

«Запасы на конец года составят менее 100 тыс. унций», — сообщил журналистам старший вице-президент и финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев, передает корреспондент РБК. На конец 2018-го запасы фонда ожидались на уровне 200 тыс. унций, говорится в ноябрьской презентации компании ко дню инвестора.

В 2019 году «Норникель» ожидает объема закупок палладия в фонд в диапазоне 300–500 тыс. унций в зависимости от запросов индустриальных потребителей, отметил Малышев. Он пояснил, что фонд служит подушкой безопасности для потребителей «Норникеля», но в связи с ростом объема собственного производства металлов платиновой группы компания не исключает снижения закупок в этом году относительно прошлого.

Поскольку «Норникель» занимает около 40% рынка палладия в мире, показатель уровня запасов служит ценовым индикатором для инвесторов: чем ниже запасы, тем меньше давление на цену металла. Global Palladium Fund создан «Норникелем» в 2016 году для приобретения палладия из запасов Центробанка.

Цены на палладий начали расти во второй половине 2017-го, в конце прошлого года обогнали цены на золото и в первом квартале 2019-го достигли исторического максимума — $1604 за унцию. Однако в конце марта цена упала почти на $200 за унцию в течение двух дней. В числе причин такого резкого падения «Норникель» отмечал поступление дополнительных объемов металла из запасов. Сейчас цена стабилизировалась на уровне $1350 за унцию.