Акции «Норникеля» обновили исторический максимум

В ходе торгов на Московской бирже обыкновенные акции «Норникеля» превысили отметку в 15 тыс. руб., обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11:40 мск максимальное значение составило 15 тыс. 152 руб. за бумагу.

Стоимость акций компании на закрытии предыдущего дня торгов составила 14 тыс. 770 руб.

Предыдущий максимум в 14 тыс. 868 руб. был зафиксирован 19 июня. Позднее цена акций «Норникеля» снизилась из-за отсечки по выплате дивидендов за 2018 год.