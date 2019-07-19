Бизнес , 19 июл, 11:56
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Акции «Норникеля» обновили исторический максимум
В ходе торгов на Московской бирже обыкновенные акции «Норникеля» превысили отметку в 15 тыс. руб., обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 11:40 мск максимальное значение составило 15 тыс. 152 руб. за бумагу.
Стоимость акций компании на закрытии предыдущего дня торгов составила 14 тыс. 770 руб.
Предыдущий максимум в 14 тыс. 868 руб. был зафиксирован 19 июня. Позднее цена акций «Норникеля» снизилась из-за отсечки по выплате дивидендов за 2018 год.