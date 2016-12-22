Палладий впервые за 16 лет стал дороже золота

Палладий впервые с 2002 года обошел золото, став самым дорогим металлом. Крупнейший в мире производитель этого металла — «Норникель» Владимира Потанина

Фото: Илья Наймушин / Reuters

Палладий в ходе торгов в среду обошел золото, став самым дорогим металлом. По данным Bloomberg, это произошло впервые с октября 2002 года. Цены на палладий достигли на спотовом рынке Лондона $1252 за тройскую унцию, в то время как золото торговалось на уровне $1238 за унцию.

Продолжающееся почти четыре месяца ралли цен на палладий, почти 85% спроса на который обеспечивает автомобилестроение, аналитики объясняют дефицитом предложения из-за повсеместного перехода с дизельных на бензиновые автомобили. С августа палладий подорожал более чем на 25%. The Wall Street Journal уже назвала этот металл одним из лучших инвестиционных активов года. Акции крупнейшего в мире производителя палладия «Норникеля» с августа поднялись в цене на 15% на бирже в Москве (во вторник бумаги компании стоили 12,67 тыс. руб. за штуку, ее капитализация достигала 2 трлн руб.). В среду акции компании Владимира Потанина незначительно росли (на 0,28%).

Кроме того, аналитики ждут роста потребления палладия в Китае, ужесточающего экологические нормы на двигатели внутреннего сгорания (вводит стандарты евро-6 к 2020 году). Палладий используется в производстве катализаторов для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в качестве компонентов системы очистки выхлопов.

Российский трейдер на рынке металла считает, что палладий сейчас вызывает повышенный инвестиционный интерес на фоне возможных новых санкций США, которые могут затронуть «Норникель», обеспечивающий более 40% рынка этого металла. Цена на спотовом рынке значительно выше (примерно на 10%), чем с поставкой через месяц, говорит трейдер. И подобные настроения игроков не меняются уже несколько месяцев.



Но аналитики не верят, что санкции представляют угрозу «Норникелю»: компания от санкций защищена как раз своим доминирующим положением, отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. По его мнению, вряд ли США решатся создать проблемы мировому автопрому и обрушить доллар. «Норникель» в 2017 году произвел 2,78 млн унций палладия.



Представитель «Норникеля» отказался комментировать динамику цен. В презентации компании к недавно прошедшему Дню инвестора указано, что общий дефицит палладия вырастет с 0,7 млн унций в 2017 году до 1,2 млн унций к 2025 году.



Палладий, как правило, является побочным продуктом при производстве либо никеля, либо платины — около 90% этого металла производится именно таким образом. Соответственно, себестоимость у палладия практически отсутствует, а предложение практически не реагирует на его цену, сказал РБК совладелец Eurasia Mining (владеет лицензией на разработку месторождения платины и палладия на Кольском полуострове) Алексей Чураков. Важно отметить, что спрос на палладий недавно увеличился из-за смещения производства автомобилей в сторону бензиновых в связи с разразившимися дизельными скандалами, добавил он.



Но платина и палладий могут до известной степени заменять друг друга, в том числе при производстве автомобильных катализаторов, указывает Чураков. «Таким образом, необходимо понимать, что существенный среднесрочный дефицит палладия приведет к его замене платиной, цены на которую находятся сейчас на исторических минимумах — $803,5 за унцию», — заключил он.