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Минтранс оценил госрасходы на скоростную железную дорогу в Чечню
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Минтранс оценил госрасходы на скоростную железную дорогу в Чечню
Бизнес, 13:59
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Минтранс оценил госрасходы на скоростную железную дорогу в Чечню
Минтранс оценил расходы бюджета на высокоскоростную железную дорогу Краснодар — Грозный в 336 млрд руб. Остальные 869 млрд руб. предполагается привлечь из внебюджетых источников
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Стоимость ВСМ Краснодар — Грозный составляет 1,2 трлн руб., следует из паспорта федерального проекта «Высокоскоростное железнодорожное сообщение», который курирует Минтранс. Его копия, подлинность которой подтвердил федеральный чиновник, есть в распоряжении РБК. Эти материалы входят в пакет документов магистрального плана развития инфраструктуры, представленных в правительство Министерством экономического развития.

Согласно паспорту, из федерального бюджета на ВСМ Краснодар — Грозный предлагается направить 336 млрд руб., а остальные 869 млрд руб. идут по статье «внебюджетые источники». Госденьги предлагается выделять уже с 2020 года в размере 12 млрд руб. (далее до 2024 года — 24 млрд, 80 млрд, 100 млрд. и 120 млрд руб.).

Представители Минтранса и РЖД пока не ответили на запросы РБК.

Как сообщалось ранее, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой включить в стратегию пространственного развития до 2025 года новую транскавказскую ВСМ от Краснодара до Грозного. В частности, в своем обращении глава региона указывает, что РЖД планируют строительство ВСМ Центр — Юг (Москва — Адлер). Он предлагает начать это строительство с участка Ростов-на-Дону — Краснодар и отдельно присоединить к нему новую  транскавказскую ВСМ в сторону Грозного и Махачкалы через Майкоп, Черкесск, Кавминводы, Нальчик и Владикавказ.

Позднее пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов сказал РБК, что источниками средств на ВСМ в Чечню помимо федерального бюджета могут стать отраслевые корпорации, а также инвестиционные фонды, вкладывающие деньги в инфраструктуру. «Много говорят, что Северный Кавказ слабо развит, а ВСМ — это тот проект, который без больших бюджетных инвестиций может быть реализован и может способствовать развитию страны. В мире денег много, разных инвестфондов, разных компаний, откуда можно вложить деньги», — говорил Каримов.

Минэкономразвития в середине августа направило премьер-министру Дмитрию Медведеву проект комплексного плана развития магистральной инфраструктуры — этот документ в своем майском указе поручил разработать президент Владимир Путин. Первая версия плана предусматривает масштабное финансирование инфраструктурных проектов — они обойдутся почти в 7 трлн руб. в течение шести лет; при этом из бюджета власти собираются потратить меньше половины этой суммы.

Автор: Василий Маринин.
Теги: ВСМ , Кадыров Рамзан , Минтранс
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