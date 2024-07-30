Приоритет для топлива на железных дорогах предложили продлить до зимы

Приоритет для нефтепродуктов при перевозках по железной дороге могут временно сохранить до декабря, рассказали источники РБК. Согласно действующему плану очередность поставок топлива должна снизиться уже с 1 сентября

Фото: Мария Ионова-Грибина для РБК

Правительство изучает возможность сохранения приоритета перевозок нефтепродуктов по железной дороге для внутреннего рынка до 1 декабря, сообщили РБК два источника на транспортном и топливном рынке. Такой вариант обсуждался на очередном заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов у вице-премьера Александра Новака в понедельник, 29 июля.

Еще в мае Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проанализировать логистические риски доставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом в связи с понижением их приоритета после вступления в силу обновленной редакции Правил недискриминационного доступа (ПНД, утверждены правительством 27 мая) с 1 сентября 2024 года. В июле вице-премьер дал поручение представить в правительство согласованные предложения по приоритизации поставок нефтепродуктов и СУГ по железной дороге на внутренний рынок.

По словам одного из собеседников РБК, знакомого с деталями совещания, на нем обсуждалось предложение «сохранить третью очередь для перевозки нефтепродуктов до декабря». Однако окончательное решение еще не принято, и есть также мнения в пользу постоянного сохранения текущего приоритета. Источник на транспортном рынке подтвердил, что изучается идея сохранения текущей очередности для топлива до декабря.

РБК направил запрос в секретариат Новака, пресс-службы Минэнерго, Минтранса и ФАС. В пресс-службе РЖД отказались от комментариев.

Как менялся приоритет перевозки Нефтяники добивались повышения приоритета нефтепродуктов с начала 2023 года, когда крупнейшие НПЗ стали отмечать участившиеся отказы РЖД принимать нефтепродукты к перевозке на восток. Летом того же года Минэнерго предложило повысить класс приоритетности вывоза всех нефтегрузов в экспортном и внутреннем сообщении до четвертой очереди. В конце августа глава «Роснефти» Игорь Сечин обратился к президенту Владимиру Путину по вопросу сокращения поставок нефтеналивных грузов по железной дороге в восточном направлении. Он также предложил поручить правительству проработать новую методологию доступа к железнодорожной лимитирующей инфраструктуре, которая должна быть основана на принципе максимизации доходов бюджетной системы, исключении приоритета угольных предприятий по отношению к отраслям с высокой добавленной стоимостью, приоритете всех грузов, вырабатываемых на предприятиях непрерывного цикла, в том числе занимающихся производством нефтеналива, нефтехимии, нефтяного кокса, серы, СУГ и т.д. В начале марта 2024 года стало известно о том, что Минэнерго прорабатывает вопрос приоритизации нефтепродуктов по железной дороге. В итоге правительство поручило РЖД обеспечить «повышенный приоритет» вывоза нефтепродуктов во временных правилах.

Согласно официальному сообщению правительства по итогам штаба, условия транспортировки нефтепродуктов по железной дороге обсуждались в ходе совещания. Вице-премьер при этом поручил «обеспечивать регулярность и равномерность продаж бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и своевременные сроки его доставки покупателям».

Сейчас грузы по железной дороге транспортируются в соответствии с временными правилами очередности перевозки, заменившими ПНД после их приостановки в 2022 году из-за необходимости оперативно вывезти продукцию предприятий, которые лишились привычных рынков сбыта в Европе. С марта этого года нефтепродукты доставляются согласно третьей очереди приоритета, а после возобновления действия ПНД перейдут в зависимости от направления отправки — субсидируемая, внутренняя и экспортная — в шестую и ниже, пояснял РБК представитель РЖД.

Предложение оставить нефтепродукты в третьей очереди может быть связано с обострением ситуации на рынке бензина, считает Максим Худалов, главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс». Биржевые цены на бензин почти непрерывно растут с июня, и только на прошлой неделе наметилась тенденция к снижению, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Поэтому сохранение приоритета позволит «как минимум» остановить рост цен на бензин, считает эксперт.

«Для других грузов, таких как уголь, ситуация не выигрышная, но текущая конъюнктура такова, что часть угля просто нерентабельно поставлять, поэтому для угольной отрасли ситуация вряд ли станет хуже», — пояснил Худалов.

Вопрос очередности поставок нефтепродуктов по железной дороге важен, но решать его необходимо системно, а не на уровне отдельных постановлений, говорит Дмитрий Гусев, заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер». При этом в большей степени решить проблему с доставкой поможет реализация принципа приоритетности внутренних поставок над экспортными, утверждает он. При этом необходимо активизировать и альтернативные способы, чтобы разгрузить железнодорожный транспорт.

«У нас до сих пор нет возможности на бирже купить топливо с отгрузкой по воде, не развивают для этого флот. Необходимо также увеличить нагрузку на ось автомобилей, чтобы можно было брать полный объем груза, тогда как сейчас бензовозы ездят с тремя заполненными секциями вместо четырех. И, допустим, в том же восточном направлении самый явный способ — это строительство продуктопровода вплоть до Дальнего Востока из Новосибирска», — полагает Гусев.