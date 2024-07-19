Власти проработают вопрос сохранения приоритета перевозок нефти и СУГ

Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам проанализировать перспективу сохранения приоритета перевозки нефтепродуктов по железной дороге. Эта мера в числе прочих должна стабилизировать ситуацию на топливном рынке

Александр Новак (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго, Минтрансу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) представить в правительство согласованные предложения по приоритизации поставок нефтепродуктов и СУГ по железной дороге на внутренний рынок. Об этом говорится в протоколе заседания штаба с участием профильных ведомств, РЖД и крупнейших нефтяных компаний, состоявшегося 8 июля (документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием). Проект доклада председателю правительства стороны должны представить до 24 июля.

В конце мая Новак поручил главам Минэнерго и ФАС Сергею Цивилеву и Максиму Шаскольскому проанализировать логистические риски доставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом в связи с понижением их приоритета после вступления в силу обновленной редакции Правил недискриминационного доступа (ПНД, утверждены правительством 27 мая) с 1 сентября 2024 года.

Сейчас грузы по железной дороге транспортируются в соответствии с временными правилами очередности перевозки, заменившими ПНД после их приостановки в 2022 году из-за необходимости оперативно вывезти продукцию предприятий, которые лишились привычных рынков сбыта в Европе. С марта этого года нефтепродукты доставляются согласно третьей очереди приоритета, а после возобновления действия ПНД перейдут в зависимости от направления отправки — субсидируемая, внутренняя и экспортная — в шестую и ниже, пояснил РБК представитель РЖД.

Как менялся приоритет перевозки Нефтяники добивались повышения приоритета нефтепродуктов с начала 2023 года, когда крупнейшие НПЗ стали отмечать участившиеся отказы РЖД принимать нефтепродукты к перевозке на восток. Летом того же года Минэнерго предложило повысить класс приоритетности вывоза всех нефтегрузов в экспортном и внутреннем сообщении до четвертой очереди. В конце августа глава «Роснефти» Игорь Сечин обратился к президенту Владимиру Путину по вопросу сокращения поставок нефтеналивных грузов по железной дороге в восточном направлении. Он также предложил поручить правительству проработать новую методологию доступа к железнодорожной лимитирующей инфраструктуре, которая должна быть основана на принципе максимизации доходов бюджетной системы, исключении приоритета угольных предприятий по отношению к отраслям с высокой добавленной стоимостью, приоритете всех грузов, вырабатываемых на предприятиях непрерывного цикла, в том числе занимающихся производством нефтеналива, нефтехимии, нефтяного кокса, серы, СУГ и т.д. В начале марта 2024 года стало известно о том, что Минэнерго прорабатывает вопрос приоритизации нефтепродуктов по железной дороге. В итоге правительство поручило РЖД обеспечить «повышенный приоритет» вывоза нефтепродуктов во временных правилах.

С учетом непрерывного роста цен бензина АИ-95 на торгах (по состоянию на 19 июля его стоимость достигает 74,3 тыс. руб. за тонну) есть все риски, что эта динамика коснется и розничного рынка, а это, в свою очередь, чревато значительным увеличением топливной составляющей в структуре инфляции, полагает Максим Худалов, главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс». В связи с этим административное сохранение приоритета на поставки топлива на внутреннем рынке является «неприятной для других участников перевозочного процесса, в частности угольщиков, но вынужденной мерой» для предотвращения негативного развития событий. «Рыночных механизмов стабилизации цен на бензин не видно, а использовать налоговые механизмы правительство не готово, так как это может привести к возникновения бюджетного дефицита», — говорит эксперт.

Вопросы транспортировки и обеспечения регионов необходимым уровнем нефтепродуктов на постоянном контроле Минэнерго и ФАС, напомнили РБК в пресс-службе антимонопольной службы. «Совместно с производителями, нефтетрейдерами и потребителями прорабатываются решения для нивелирования рисков при доставке топлива по железной дороге», — подчеркнул представитель.

В пресс-службе Минтранса отказались от комментариев. РБК обратился за комментарием к представителю Минэнерго.

Новак также поручил оценить и «целесообразность» проведения отдельного совещания по вопросу достаточности тяги, локомотивных бригад и железнодорожных цистерн с учетом их оборачиваемости, вводимых новых производственных мощностей с приложением баланса использования по видам топлива за период 2018–2027 годов. Главы Минэнерго, Минпромторга, Минтранса совместно с РЖД и нефтяными компаниями должны были проанализировать вопрос до 19 июля.

В январе этого года на совещании у замминистра энергетики Павла Сорокина с участием РЖД, железнодорожных операторов и крупнейших нефтяных компаний обсуждался вопрос продления срока службы цистерн на четыре-шесть лет во избежание их дефицита. Позже участники топливного рынка направили Новаку консолидированное обращение (РБК ознакомился с содержанием письма) с просьбой решить проблему дефицита железнодорожных цистерн для нефтепродуктов и СУГ. Нехватка вагонов возникла из-за несоответствия темпов их списания по истечении срока службы (составляет 32 года) и закупки новых.

По данным союза «Объединение вагоностроителей» (в него входят крупнейшие заводы, в том числе Уралвагонзавод, Тихвинский вагоностроительный завод и «РМ Рейл»), пик выбытия в сегменте цистерн придется на 2025–2027 годы с ежегодным списанием 7–11 тыс. единиц и 2035 год с объемом списания более 26 тыс. цистерн.

Минпромторг, в свою очередь, идею снять запрет на продление службы цистерн (действует в России с 2015 года для большинства видов подвижного состава) не поддержал. В ведомстве поясняли, что «при обеспечении среднесрочной контрактации существующие мощности отечественных предприятий способны удовлетворить потребность в таких вагонах». «Продление срока службы вагонов-цистерн без модернизации не решит полностью вопросы загрузки инфраструктуры, негативно скажется на безопасности перевозок, а также спровоцирует наплыв морально устаревшего подвижного состава и снижение пропускных способностей и, соответственно, приведет к существенным задержкам в перевозке грузов», — отмечали в Минпромторге.