Новак поручил проверить риски изменения схемы перевозки нефтепродуктов

Со вступлением в силу Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре РЖД нефтепродукты потеряют приоритет при перевозках. Отрасль прорабатывает возможные логистические риски при доставке таких грузов по железной дороге

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Приоритет нефтепродуктов при перевозке по железной дороге снизится со вступлением в силу обновленной редакции Правил недискриминационного доступа (ПНД) к инфраструктуре железнодорожного транспорта, которая была утверждена правительством 27 мая и будет использоваться с 1 сентября 2024 года.

В связи с этим вице-премьер Александр Новак по итогам совещания 28 мая (его протокол есть в распоряжении РБК; его подлинность подтвердил источник РБК, знакомый с документом) поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проанализировать риски доставки нефтепродуктов. О результатах анализа и предлагаемых решениях главы ведомств — Сергей Цивилев и Максим Шаскольский — должны доложить на очередном совещании в правительстве.

Как менялся приоритет перевозки Основные принципы очередности перевозки грузов и особенности рассмотрения заявок на транспортировку по состоянию на июнь 2024 года закреплены во временных правилах РЖД. Сейчас грузы перевозятся согласно очередности: например, сначала идут грузы, приоритетность которых определена федеральными законами; далее — грузы для обеспечения регионов, пострадавших от стихийных бедствий или для ликвидации военных действий. К наименьшему приоритету относятся, например, экспортные сырьевые неэнергетические грузы. Весной этого года РЖД подняли нефтепродукты в так называемую третью очередь во временных правилах перевозки грузов. Такое решение объяснялось необходимостью удовлетворить потребности внутреннего рынка и обеспечить бесперебойный вывоз нефтепродуктов с НПЗ. Повышения приоритета нефтяники добивались с начала 2023 года, когда крупнейшие НПЗ стали отмечать участившиеся отказы РЖД принимать нефтепродукты к перевозке на восток. Летом того же года Минэнерго предложило повысить класс приоритетности вывоза всех нефтегрузов в экспортном и внутреннем сообщении до четвертой очереди. В конце августа глава «Роснефти» Игорь Сечин обратился к президенту Владимиру Путину по вопросу сокращения поставок нефтеналивных грузов по железной дороге в восточном направлении. Он также предложил поручить правительству проработать новую методологию доступа к железнодорожной лимитирующей инфраструктуре, которая должна быть основана на принципе максимизации доходов бюджетной системы России, исключении приоритета угольных предприятий по отношению к отраслям с высокой добавленной стоимостью, приоритете всех грузов, вырабатываемых на предприятиях непрерывного цикла, в том числе занимающихся производством нефтеналива, нефтехимии, нефтяного кокса, серы, СУГ и т.д. В начале марта 2024 года стало известно о том, что Минэнерго прорабатывает вопрос приоритизации нефтепродуктов по железной дороге. В итоге правительство поручило РЖД обеспечить «повышенный приоритет» вывоза нефтепродуктов во временных правилах.

Какие есть риски

ПНД «в целом» соответствуют временным правилам определения очередности грузов, пояснили РБК в пресс-службе РЖД. Однако сохранение третьей очереди для нефтепродуктов не предусмотрено документом. «В зависимости от того, какая после вступления ПНД в силу будет отправка — субсидируемая, внутренняя или экспортная, — она будет размещаться начиная с шестой очереди и ниже», — сказал представитель компании.

В третьей очереди перевозятся грузы по отдельным распоряжениям президента, на нефтепродукты при повышении их приоритета весной 2024 года такого документа не было. По словам представителя РЖД, при значительном объеме предъявляемых к транспортировке грузов из более высоких очередей (1–5) возможны ограничения отправки нефтепродуктов. Оценить конкретные объемы этих ограничений сейчас сложно.

По мнению Максима Худалова, главного стратега инвестиционной компании «Вектор Икс», при снижении приоритета есть риск «традиционного» летнего повышения цен на бензин и дизельное топливо на Дальнем Востоке — два действующих в регионе НПЗ (Комсомольский и Хабаровский. — РБК) в основном сконцентрированы на экспорте нефтепродуктов в Китай, при этом решение проблем внутреннего рынка лежит на сибирских предприятиях.

«В этой связи смена приоритета перевозки нефтяных грузов может стать неприятным сюрпризом для автомобилистов и АЗС», — говорит эксперт. Либо, полагает он, последним придется заранее планировать загрузку мощностей и, соответственно, «морозить» значительные финансовые ресурсы (по действующим ставкам) для обеспечения запаса топлива для потребителей.

Поставки нефтепродуктов на экспорт в восточном направлении могут сократиться с учетом того, что грузоотправители, расположенные западнее, в условиях высокой загрузки инфраструктуры, замедления работы сети и необходимости выполнения соглашений РЖД на вывоз угля, обеспечения внутренних поставок не смогут отправить свой груз, рассуждает Александр Слободяник, руководитель аналитических проектов Rollingstock Agency. По его данным, в 2023 году в направлении Приморского и Хабаровского края экспортировано 7,1 млн т, из которых 40% отправлено из Хабаровского края (-17,9% к уровню 2022 года), а 38% (+4,6%) и 16% (+34,1%) — из Иркутской области и Красноярского края соответственно.

«Теоретически эти, расположенные западнее, субъекты могут быть в группе риска», — заключает эксперт.

РБК направил запросы в пресс-службы Минэнерго, ФАС и Минтранса, а также обратился за комментариями к представителям «Татнефти», «Газпром нефти», НОВАТЭКа, ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», «Роснефти».