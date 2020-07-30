Мантуров попросил «не рейдерить» торговые центры в условиях кризиса

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Финансовым институтам следует прийти к взаимному соглашению с торговыми центрами и не забирать их бизнес в условиях кризиса. Об глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в интервью ТАСС.

«Мы рассчитываем на здравый смысл финансовых институтов, призываем их находить компромиссы и избегать соблазна, как говорится, «отрейдерить» и забрать бизнес в таких негативных условиях», — сказал он.

Мантуров отметил, что во время пандемии коронавируса ТЦ сильно пострадали: оборот непродовольственной торговли, общепита и бытовых услуг составляет около 80% и «отскок происходит не так быстро, как этого хотелось бы».

«Потребители не очень активно возвращаются в торговые центры, особенно в крупные. Не исключаю, что эта тенденция в определенной степени будет сохраняться и, конечно же, будут возникать сложности у владельцев этих центров и у арендаторов, многие из которых строили бизнес, используя кредитные ресурсы», — отметил Мантуров.