Эксперты назвали вирус причиной падения числа покупателей в ТЦ в Москве

Уменьшение трафика в торговых центрах Москвы и Петербурга в преддверии 23 февраля и 8 марта эксперты связали с испугом потребителей после новостей о COVID-19 и считают, что при текущей конъюнктуре падение продолжится

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Число покупателей в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга в преддверии 23 февраля и 8 марта заметно уменьшилось, следует из поступивших в РБК данных Shopping Index, рассчитываемого компанией Watcom Group. Согласно им на неделе перед 23 февраля трафик в торговых центрах столицы упал в годовом исчислении на 8,9%, в ТЦ Петербурга — на 1,3%. Перед 8 марта падение оказалось более масштабным — в обоих городах число покупателей сократилось на 9,7%.

Падение показателей президент Watcom Group Роман Скороходов связывает в том числе с негативным влиянием на поведение потребителей новостей о распространении коронавирусной инфекции COVID-19. (5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности.) Свою роль, по словам Скорохода, могли сыграть также общее ухудшение экономической ситуации и снижение интереса россиян к гендерно ориентированным праздникам.

Опрошенные «Коммерсантом» представители торговых сетей и эксперты подтвердили факт падения трафика. Например, источник издания на рынке торговой недвижимости сообщил, что в конце феврале и начале марта товарооборот в торговых центрах сократился в среднем на 10–15%, а в некоторых случаях — на 30%.

«Системные проблемы, падение трафика и постепенное снижение интереса к гипермаркетам существовали уже давно, сейчас к ним добавились конъюнктурные — коронавирус и обвал рубля, впереди — сезонное летнее снижение покупательской активности», — сказал управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов.