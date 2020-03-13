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Бизнес ,  
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Эксперты назвали вирус причиной падения числа покупателей в ТЦ в Москве

Уменьшение трафика в торговых центрах Москвы и Петербурга в преддверии 23 февраля и 8 марта эксперты связали с испугом потребителей после новостей о COVID-19 и считают, что при текущей конъюнктуре падение продолжится
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Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Число покупателей в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга в преддверии 23 февраля и 8 марта заметно уменьшилось, следует из поступивших в РБК данных Shopping Index, рассчитываемого компанией Watcom Group. Согласно им на неделе перед 23 февраля трафик в торговых центрах столицы упал в годовом исчислении на 8,9%, в ТЦ Петербурга — на 1,3%. Перед 8 марта падение оказалось более масштабным — в обоих городах число покупателей сократилось на 9,7%.

Падение показателей президент Watcom Group Роман Скороходов связывает в том числе с негативным влиянием на поведение потребителей новостей о распространении коронавирусной инфекции COVID-19. (5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности.) Свою роль, по словам Скорохода, могли сыграть также общее ухудшение экономической ситуации и снижение интереса россиян к гендерно ориентированным праздникам.

Опрошенные «Коммерсантом» представители торговых сетей и эксперты подтвердили факт падения трафика. Например, источник издания на рынке торговой недвижимости сообщил, что в конце феврале и начале марта товарооборот в торговых центрах сократился в среднем на 10–15%, а в некоторых случаях — на 30%.

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«Системные проблемы, падение трафика и постепенное снижение интереса к гипермаркетам существовали уже давно, сейчас к ним добавились конъюнктурные — коронавирус и обвал рубля, впереди — сезонное летнее снижение покупательской активности», — сказал управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов.

Однако, например, в сети «Республика» связали снижение трафика скорее с постепенным переходом продаж в интернет.

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По данным исследования сервиса «Яндекс.Кассы», во время длинных февральских выходных объем онлайн-платежей магазинов, торгующих продуктами, вырос по сравнению с обычными выходными на 19%, магазинов бытовой техники и электроники — на 37%, а магазинов спортивных и туристических товаров — на 54%.

В праздничные выходные марта самый большой рост среднего чека показали магазины бытовой техники — в 3,1 раза по сравнению с обычными выходными.

Авторы: Евгений Калюков, Майя Бобенко
Теги: коронавирус, ретейл
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