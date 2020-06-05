ВТБ зафиксировал рост трат москвичей в ТЦ на 80% после их открытия

Объем покупок в московских ТЦ с 1 июня вырос на 82%, вместе с ним увеличились число покупок и средний чек. Но спрос не восстановился до уровня февраля—марта из-за закрытых кафе и салонов красоты

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Москвичи с 1 июня удвоили траты в торговых центрах, которые в тот день возобновили работу после двухмесячного простоя, посчитали в ВТБ по данным своей сети терминалов для оплаты картами (занимает второе место в стране). В банке ожидают, что по итогам недели динамика останется на том же уровне.

«Объем покупок вырос на 82% по сравнению с концом марта, когда многие точки в ТЦ сокращали свою работу. При этом относительно периода до пандемии, к примеру первой недели февраля, общие показатели трат посетителей пока ниже на 51%», — говорится в сообщении ВТБ, поступившем в РБК.

Число покупок в ТЦ сейчас на 53% выше, чем до введения режима самоизоляции, но пока на 64% ниже по сравнению с первой неделей февраля. При этом размер среднего чека вырос как к уровню первой недели ограничений (на 11%), так и к февралю (на 25%), превысив 10,1 тыс. руб.

На 65% выросло число подключенных POS-терминалов в ТЦ по сравнению с коном марта, однако активность торговых точек пока на 57% ниже показателей начала февраля.