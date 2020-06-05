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ВТБ зафиксировал рост трат москвичей в ТЦ на 80% после их открытия

Объем покупок в московских ТЦ с 1 июня вырос на 82%, вместе с ним увеличились число покупок и средний чек. Но спрос не восстановился до уровня февраля—марта из-за закрытых кафе и салонов красоты
ВТБ VTBR ₽0,03742 +0,71% Купить
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Москвичи с 1 июня удвоили траты в торговых центрах, которые в тот день возобновили работу после двухмесячного простоя, посчитали в ВТБ по данным своей сети терминалов для оплаты картами (занимает второе место в стране). В банке ожидают, что по итогам недели динамика останется на том же уровне.

«Объем покупок вырос на 82% по сравнению с концом марта, когда многие точки в ТЦ сокращали свою работу. При этом относительно периода до пандемии, к примеру первой недели февраля, общие показатели трат посетителей пока ниже на 51%», — говорится в сообщении ВТБ, поступившем в РБК.

Москвичи отстали от жителей регионов в майском росте расходов на покупки
Финансы
Фото: Андрей Любимов / РБК

Число покупок в ТЦ сейчас на 53% выше, чем до введения режима самоизоляции, но пока на 64% ниже по сравнению с первой неделей февраля. При этом размер среднего чека вырос как к уровню первой недели ограничений (на 11%), так и к февралю (на 25%), превысив 10,1 тыс. руб.

На 65% выросло число подключенных POS-терминалов в ТЦ по сравнению с коном марта, однако активность торговых точек пока на 57% ниже показателей начала февраля.

На рост оборотов в ТЦ в первые дни их работы сильно влияет отложенный спрос, который накопился во время самоизоляции, объясняет руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек: «Говорить о полном восстановлении спроса до показателей февраля—марта пока преждевременно. До сих пор в Москве не открыты рестораны, бары, кафе и салоны красоты, которые формируют существенную долю оборота даже крупных торговых центров. Поэтому маловероятно, что крупная розничная торговля вернется к показателям до пандемии по итогам июня этого года».

Сбербанк увидел рост потребительской активности впервые с конца марта
Экономика
Фото: Замир Усманов / ТАСС

Транзакционная активность держателей банковских карт начала бурно расти после отмены в России режима нерабочих дней 12 мая, писал РБК. Однако Москва отстает от общероссийских показателей, где режим самоизоляции, несмотря на смягчение ограничений, продлили до 14 июня. А в регионах, где уровень заболеваемости коронавирусом был ниже, ограничения начали снимать раньше. Наибольшее падение расходов россиян на товары и услуги было зафиксировано в апреле: их объем сократился по сравнению с тем же месяцем предыдущего года на 26,2%, розничный товарооборот снизился на 13,2%, а сумма расходов на услуги — сразу на 57,7%, что сопоставимо со значениями 2007 года, отмечали аналитики Сбербанка.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: траты, торговые центры, ВТБ
Материалы по теме
Сбербанк заметил падение расходов россиян на услуги до уровня 2007 года
Общество
Москвичи отстали от жителей регионов в майском росте расходов на покупки
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