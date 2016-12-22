«Ведомости» узнали о продаже девелоперского проекта «Суммы»

Покупателем комплекса «Суммы» в Москве площадью 259 тыс. кв. м. может стать структура работающей в Петербурге Seven Suns Development

Владелец группы «Суммы» Зиявудин Магомедов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Единственный девелоперский проект «Суммы» выкупит ​структура Seven Suns Development, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, ​ близких к разным сторонам сделки.

Речь идет о комплексе, расположенном в производственной зоне № 49 «Бескудниково» на Илимской улице. Площадь комплекса — 259 тыс. кв. м., из которых 194,2 тыс. кв. м. — жилье, а остальное коммерческая недвижимость и объекты инфраструктуры.

По информации собеседников газеты, сделка уже закрыта или будет закрыта в ближайшее время. Все договоренности были достигнуты в прошлом году, отмечает издание.

В «Сумме» не стали комментировать эту информацию. Представитель Seven Suns Development сообщил, что компания в ближайшее время готовится начать строительство в Московском регионе и разрабатывает несколько участков под застройку в Москве.

Это будет первый объект Seven Suns Development в Москве, пока девелопер строит несколько ЖК в Петербурге под брендом «Светлый мир».

«Ведомости» со ссылкой на решение градостроительно-земельной комиссии Москвы отмечают, что права на проект в зоне «Бескудниково» принадлежат фирме АО «Эверест», 49% которой принадлежат «Глобалэлектросервису», входящему в группу «Сумма». По данным СПАРК, с 19 июля гендиректором «Эвереста» стал Евгений Кашинцев, являющийся миноритарным (0,010%) акционером ООО «Севен санс девелопмент».

На прошлой неделе «Ведомости» писали, что группа «Сумма» ведет переговоры о продаже АО «Открытый порт Находка» структурам бизнесмена Дмитрия Босова. Актив оценивается в 1,45 млрд руб. В «Сумме» эту информацию отрицали. Совладцельцы групппы Магомед и Зиявудин Магомедовы находятся под арестом по обвинению в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате. Им вменяют хищение 2,5 млрд руб.