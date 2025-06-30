«Мечел» раскрыл детали антикризисной программы на фоне проблем угольщиков

Компания получила адресную господдержку на фоне кризиса в угольной отрасли. В числе мер: рассрочка по налоговым и страховым платежам более чем на 13 млрд руб. на три года

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«Мечел» раскрыл детали адресных мер господдержки на фоне кризиса в угольной отрасли. Компания получила рассрочку по уплате задолженности по налогам, сборам и страховым взносам суммой более 13 млрд руб., сообщила журналистам замгендиректора по финансам Нелли Галеева. Рассрочка предоставлена на максимально возможный срок — три года. Это позволит высвободить денежный поток для поддержания операционной деятельности, подчеркнули в компании.

«Это существенная индивидуальная государственная поддержка, которую дали нашей группе. Высвободившийся денежный поток мы направим на поддержку нашей операционной деятельности для обеспечения непрерывности функционирования всех наших производственных активов», — отметила Галеева.

В «Мечеле» ожидают, что с 30 июня начнут действовать и общесекторальные меры — в частности, отсрочка по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов до декабря. Для компании это позволит дополнительно высвободить около 500 млн руб. ежемесячно по активам «Якутуголь» и «Южный Кузбасс», уточнила замглавы компании.

Что известно об антикризисной программе для угольщиков

Рассрочка по налогам и сборам угольным компания входит в перечень положений антикризисной программы для отрасли, которую 30 мая 2025 года утвердил премьер Михаил Мишустин. Ее получат все организации на полгода, до 1 декабря. В отдельных случаях возможна пролонгация, решение относительно этого принимает специальная подкомиссия под председательством министра финансов Антона Силуанова, которая определяет меры финансовой господдержки угольщикам (в нее также входят Минэкономразвития, Центральный банк, Федеральная налоговая служба, Федеральная служба по финансовому мониторингу и других структур).

Среди других мер — предоставление скидок на транспортировку угля по железной дороге в адрес портов Юга и Северо-Запада в размере 12,8% (ранее в июне замминистра энергетики Дмитрий Исламов говорил «РИА Новости» о возможности их повышения в частном порядке) и покрытие расходов на дальние перевозки субсидией. Отдельно обсуждается помощь хакасским угольщикам — Минэнерго рассчитывает на заключение соглашений между РЖД и предприятиями региона на гарантированный вывоз продукции на экспорт в восточном направлении (сейчас такая преференция есть только у Кузбасса, квота на этот год составляет 54,1 млн т).

Также власти помогут угольщикам, испытывающим высокую долговую нагрузку, реструктуризировать платежи — в 2024 году задолженность угольных предприятий по кредитам и займам оценивается Минэнерго в 1,191 трлн руб. Центробанк, в свою очередь, рекомендовал банкам проводить эту процедуру на льготных условиях: требования к резервированию по реструктуризированным кредитам заемщиков будут временно снижены. Дополнительно подкомиссия утвердит программы финансового оздоровления предприятий, которые предполагают в том числе помощь акционеров и ограничения на выплату дивидендов, повышение зарплат «высокому менеджменту» и оптимизацию затрат.

Помимо «Мечела», адресные меры поддержки согласованы, по последним данным, компаниям «Воркутауголь» (пять предприятий), «СДС-уголь» (пять предприятий) и СУПК. На рассмотрении — «Северный Кузбасс» (два предприятия), АО «УК «Сила Сибири», разрез Степной.

Что будет с производством «Мечела» и ценами на уголь

Финансовое положение группы осложняется снижением цен на уголь. В разговоре с журналистами гендиректор «Мечела» Олег Коржов заявил, что текущие котировки уже достигли минимума и опуститься еще ниже не могут. На сегодняшний день ситуация с выплавкой стали в Китае не дает поводов говорить об увеличении спроса на уголь — загрузка мощностей по чугуну и по стали снизилась до 85%. В то же время там растет объем добычи, и Китай вводит импортные пошлины, которые распространяются в том числе на российский уголь, поясняет Коржов. По его словам, перспектив на их отмену пока нет — на этом фоне порядка 20% мировых угольных компаний убыточны, констатировал он.

Однако при сохранении сокращения добычи угля, которое происходит на российском рынке, ослаблении рубля и дальнейшем снижении ключевой ставки в третьем-четвертом кварталах ситуация может начать выправляться, считает топ-менеджер. Он подчеркнул, что при текущем курсе «продавать ничего не интересно», а укрепление доллара даст возможность развернуть определенные объемы на восток и начать отгрузку.

На этом фоне компания оптимизирует производство и инвестиции. «Мы видели, что каждая тонна, которую мы добываем и реализуем, приносит дополнительные убытки, оттягивает денежный поток. Поэтому после долгих дискуссий мы приняли решение о сокращении объемов производства», — поясняет Коржов.

В частности, группа «серьезно снизила объемы производства» нерентабельных марок угля на «Южном Кузбассе». Существенно пришлось сократить производство и на «Якутугле» в результате пожара на обогатительной фабрике, который случился в мае — хотя изначально, по словам Коржова, планировалось уменьшить объем производства не больше, чем на 10–15%. В компании рассчитывают перезапустить фабрику в октябре. По словам Коржова, обогащение рядового угля из Якутии временно осуществляется на фабрике «Южного Кузбасса».

В 2025-м «Мечел» прогнозирует снижение объемов отгрузки угля на 25% по сравнению с прошлым годом. По словам Коржова, это «пессимистичный сценарий».

Капитальные затраты «Мечела» в 2025 году составят 9,4 млрд руб. Из них 7,8 млрд руб. направлены на поддержание основной деятельности, а оставшаяся часть — на завершение ранее начатых инвестпроектов, включая строительство воздухоразделительной установки на Челябинском металлургическом комбинате.

Коржов сообщил, что «Мечел» рассматривает возможность продажи ряда активов, вывод которых за периметр группы не повлияют на ее денежный поток и операционную деятельность. В первую очередь речь идет о «Кузбассэнергосбыте» и Южно-Кузбасской ГРЭС. Среди других активов, которые потенциально рассматриваются к продаже, — Вяртсильский метизный завод, Южно-Уральский никелевый комбинат и «Москокс».

В конце прошлого года «Мечел» договорился с кредиторами о переносе сроков погашения 35 млрд руб. основного долга с 2025–2026 годов на 2027–2030 годы. Также был открыт кредитный лимит в одном из российских банков на 28 млрд руб. для пополнения оборотного капитала до 2030 года. На конец 2024 года общий долг группы составлял 230,8 млрд руб., при этом 221,7 млрд руб. были отражены как краткосрочные. Основные кредиторы «Мечела» — Газпромбанк и ВТБ.

89% долга «Мечела» номинировано в рублях по плавающей ставке, привязанной к ключевой ставке Центробанка. Валютный долг (составляет 11%) в основном номинирован в юанях — его стоимость более чем вдвое ниже. В среднем стоимость кредитного портфеля компании составляет около 20%, пояснила журналистам Галеева.