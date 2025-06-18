Троценко оценил фразой «лед тронулся» поддержку угольщиков

Председатель совета директоров АЕОНа Роман Троценко оценил меры поддержки угольной отрасли и поблагодарил Минэнерго за «системный подход». Но пока этой помощи недостаточно

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Основатель и глава совета директоров инфраструктурной корпорации АЕОН Роман Троценко поблагодарил Минэнерго за системный подход в оказании мер поддержки угольной отрасли в условиях ее кризиса, сообщил он корреспонденту РБК в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Отвечая на вопрос о достаточности таких мер, Троценко отметил, что это только начало «большой работы». «Они (меры поддержки угольной отрасли. — РБК) пока недостаточны, но мы видим, что лед тронулся», — сказал он.

Среди проектов Троценко — угольная компания «Воркутауголь» (он выкупил ее у «Северстали» в 2022 году за 15 млрд руб.) и компания, реализующая проект по освоению Сырадасайского угольного месторождения на Таймыре «Северная звезда». По его словам, они не нуждаются в особой помощи — достаточно «общего подхода».

Меры поддержки угольной отрасли входят в антикризисный план, разработанный для нее правительством. Некоторый из них уже действуют — например, с 1 июня угольщикам предоставили отсрочку по налогам и страховым сборам. Она продлится до 1 декабря 2025 года, по истечении этого срока специальная комиссия под председательством министра финансов Антона Силуанова (в этой группе представители Минэкономразвития, Центрального банка, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовому мониторингу и других структур) может в частном порядке рассмотреть сохранение этих условий на более длительный период.

В остальном предполагается адресный подход, согласованный в конце мая премьером Михаилом Мишустиным. В частности, это касается предоставления угольщикам 12-процентных скидок на перевозку их продукции по железной дороге в адрес портов Юга и Северо-Запада — они предназначены только для сибирских компаний. Другим экспортерам затраты на логистику при дальних перевозках покроют субсидией. Недавно также стало известно о том, что правительство готово компенсировать РЖД выпадающие доходы вследствие выделения льгот угольщикам в размере 6 млрд руб.

Замминистра энергетики Дмитрий Исламов заявил «РИА Новости» в среду, 18 июня, о возможном повышении скидок на транспортировку. «Подкомиссия имеет полномочия предоставлять адресные меры поддержки более серьезного характера... Правительство имеет право по компенсации логистических издержек для угольных компаний. И они уже могут компенсироваться не только в рамках скидки 12,8%, но и более серьезной компенсации», — сказал он, не уточнив, на какие активы эта преференция будет распространяться.

По его данным, сейчас о мерах поддержки попросили «несколько десятков» компаний (всего в «красной зоне», по оценке вице-премьера Александра Новака, поручившего сформировать профильным ведомствам антикризисную программу в конце прошлого года, 30 предприятий, следовало из его письма президенту Владимиру Путину в мае).

Отдельно обсуждается гарантированный вывоз твердого топлива из Хакасии: ранее ожидалось, что между регионом и РЖД будет заключено соответствующее соглашение (аналогичная квота действует в этом году на перевозки из Кузбасса в объеме 54,1 млн т), но текущая конфигурация предполагает транспортировку на условиях «вези или плати» (этот механизм подразумевает установление обязательств перевозчика (РЖД) вывезти определенный объем груза клиента, клиент же должен оплатить перевозку даже в случае непоставки груза).

Подкомиссия под управлением Силуанова также займется реструктуризацией долгов угольщиков, правительство признало эту меру целесообразной для компаний, которые испытывают существенную долговую нагрузку. Банкам рекомендовано проводить эту операцию на льготных условиях — требования к резервированию по реструктуризированным кредитам заемщиков будут временно снижены, рассказывал ранее Исламов. Также подкомиссия утвердит программы финансового оздоровления предприятий, они будут включать в себя помощь акционеров и ограничения на выплату дивидендов, повышение зарплат топ-менеджменту и оптимизацию затрат.

По итогам 2024 года задолженность угольных предприятий по кредитам и займам составила 1,191 трлн руб., говорилось в материалах Минэнерго к очередному совещанию в правительстве на тему мер поддержки для угольщиков в конце апреля. По прогнозам ведомства, без господдержки долги в 2025 году могли бы достигнуть 1,5 трлн руб.