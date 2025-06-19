Власти согласовали антикризисную помощь структурам «Мечела» и «СДС-Уголь»

Правительство утвердило программу господдержки четырех угольных компаний в рамках антикризисного плана для отрасли. В Минэнерго ожидают, что особый акцент будет сделан на помощи хакасским производителям твердого топлива

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Власти согласовали оказание адресных мер поддержки четырем угольным компаниям, среди которых крупнейшие игроки российского рынка, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев в беседе с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Эта помощь будет предоставлена в рамках антикризисной программы для отрасли — 30 мая 2025 года ее утвердил премьер Михаил Мишустин.

«Мы уже рассмотрели четыре компании. Это «Мечел-Майнинг» (10 угледобывающих предприятий), «Воркутауголь» (пять предприятий), «СДС-уголь» (пять предприятий) и СУПК», — рассказал Цивилев. На рассмотрении также в настоящий момент находятся такие представители угольной отрасли, как «Северный Кузбасс» (два предприятия), АО «УК «Сила Сибири», разрез Степной.

При этом, по словам министра, особый приоритет будет отдан предприятиям Хакасии из-за существенного влияния угля на экономику региона, оно находится «на втором месте после Кузбасса». «Было решено, что компаниям Хакасии — приоритет, и для каждой компании отдельно будут приниматься решения, кому и в каком объеме помочь. Может быть, даже в большем объеме надо помочь», — пояснил он. Объем помощи будет зависеть от особенностей финансового положения каждой из компаний. Финальное решение — за специальной подкомиссией под руководством министра финансов Антона Силуанова, уполномоченной определять меры финансовой господдержки угольщикам (в нее входят представители Минэкономразвития, Центрального банка, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовому мониторингу и других структур).

«Мы намерены добиваться того, чтобы после рассмотрения хакасским компаниям по максимуму была поддержка не только по вывозу и дополнительным обязательствам, но и по скидкам, и по другим формам поддержки. Нам очень важно, чтобы предприятия в Хакасии не закрылись», — сказал Цивилев.

В более ранней версии антикризисного плана содержался пункт о необходимости гарантированного вывоза угля из Хакасии по соглашению с РЖД (аналогичная договоренность в этом году действует между перевозчиком и Кузбассом в объеме 54,1 млн т; в прошлом году квота распространялась на шесть регионов, включая Хакасию, в общей сложности она составляла порядка 100 млн т). По последней информации, власти рассматривают возможность транспортировать твердое топливо из Хакасии на условиях «вези или плати» (этот механизм подразумевает установление обязательств перевозчика (РЖД) вывезти определенный объем груза клиента, клиент же должен оплатить перевозку даже в случае непоставки груза). Министр, в свою очередь, сообщил о возможности заключения таких соглашений отдельно с хакасскими компаниями. «Я думаю, что по каждой отдельной компании — да [будут заключаться соглашения на гарантированный вывоз угля]. У каждой отдельной компании Хакасии вместе с РЖД», — объяснил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Благополучие Хакасии «напрямую коррелирует» с развитием угольной отрасли региона, соглашается Александр Котов, партнер NEFT Research по консалтингу. За 2024 год производство угля в Хакасии снизилось на 6% год к году, до 25 млн т, экспорт — на 18%, до 11 млн т. Убыток предприятий угледобычи региона за прошлый год оценивается примерно в 2,8–3 млрд руб. при 13,9 млрд руб. прибыли в 2023 году (совокупный убыток отрасли в прошлом году составил 129 млрд руб. при прибыли в размере 357 млрд руб. годом ранее, выручка — 1,8 трлн против 2,2 трлн руб. в 2023-м. — РБК).

Хакасия нуждается в «серьезной поддержке», считает Котов, и самая главная мера — выделение квоты на перевозку: «Это позволит поддерживать сальдированную рентабельность угледобывающих предприятий Хакасии на околонулевом уровне, поскольку в текущих условиях положительная экономика экспорта отмечается только на Востоке, западное же направление глубоко убыточное». По оценке эксперта, закрытие угольных предприятий чревато расселением угольного моногорода Черногорск с затратами федерального бюджета до 100 млрд руб.

Какую еще помощь окажут угольщикам С 1 июня всем угольным компаниям в качестве их поддержки в кризисной ситуации предоставили отсрочку по налогам и страховым сборам на полгода, некоторым компаниям ее могут продлить при необходимости. Подкомиссия под председательством Силуанова займется реструктуризацией долгов угольщиков (по итогам прошлого года они составили 1,191 трлн руб.) и утвердит программы финансового оздоровления предприятий, в том числе с помощью их акционеров и ограничений на выплату дивидендов, повышения зарплат топ-менеджменту и оптимизации затрат. Банки будут проводить реструктуризацию на льготных условиях, ранее Банк России выпустил соответствующие рекомендации по проведению этой процедуры. Адресная помощь связана с нивелированием логистических затрат экспортеров (высокая стоимость логистики усугубляет кризисное положение) — некоторым из них предоставят скидку 12,8% к тарифу РЖД на транспортировку продукции в адрес Юга и Северо-Запада, другим — покроют расходы на дальние перевозки субсидией, размер которой пока неизвестен. Как в среду, 18 июня, заявил замминистра энергетики Дмитрий Исламов «РИА Новости» в кулуарах ПМЭФ, существует вероятность повышения 12-процентных скидок: «Подкомиссия имеет полномочия предоставлять адресные меры поддержки более серьезного характера... Правительство имеет право по компенсации логистических издержек для угольных компаний. И они уже могут компенсироваться в рамках не только скидки 12,8%, но и более серьезной компенсации», — пояснил он.

Что будет с добычей угля

Минэнерго рассчитывает сохранить добычу твердого топлива в 2025 году на уровне предыдущего года, также рассказал Цивилев. Как сообщал в январе вице-премьер Александр Новак, добыча угля в России в 2024 году составила порядка 443,5 млн т, а экспорт — 196,2 млн т. Однако, заметил министр, есть много «факторов воздействия», среди которых — ситуация на железной дороге.

«Мы работаем совместно с РЖД. У них тоже ситуация непростая, пошло падение грузоперевозок (за пять месяцев 2025 года оно составило 9,4%. — РБК). Но мы работаем сейчас с Российскими железными дорогами как одна команда. Мы вместе определяем причины, какие у нас есть проблемные узлы, в ручном режиме снимаем эти все противоречия. Мы очень сильно зависим друг от друга. Нам нужны объемы, чтобы продукцию нашу продавать, а им нужны объемы, чтобы экономику РЖД поддерживать», — подчеркнул глава Минэнерго.