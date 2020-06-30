Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 69,95 (+0,82) Quote, 29 июн, 13:20
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 78,68 (+1,14) Quote, 29 июн, 13:20
Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений Общество, 06:00 СМИ узнали о принятии парламентом КНР закона о нацбезопасности в Гонконге Политика, 05:53 Два человека погибли в ДТП в Хабаровском крае Общество, 05:50 Свет, камера, смартфон: как снять виральное видео РБК Стиль и Huawei, 05:20 В Думу внесли проект о покупке на маткапитал техники для онлайн-учебы Общество, 05:08 Площадь новых офисов в крупных городах снизится на треть из-за пандемии Бизнес, 05:00 В Минобрнауки назвали самые востребованные специальности в России Общество, 04:25 В «Векторе» назвали количество выявленных штаммов коронавируса Общество, 04:23 МАГАТЭ заявило об отсутствии опасности от повышения радиации в Европе Общество, 03:55 Ученые назвали бесполезный для лечения COVID-19 препарат Общество, 03:50 Песков назвал нелепыми утверждения о «сговоре» России с талибами Политика, 03:19 Как снизить ФОТ за счет автоматизации: кейс автосервиса «Вилгуд» РБК и #CloudMTS, 03:02 Врач из «красной зоны» сообщил детали о работе с коронавирусом Общество, 02:50 Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона Политика, 02:44
Бизнес ,  
0 

Площадь новых офисов в крупных городах снизится на треть из-за пандемии

В этом году в крупных региональных центрах построят почти на треть меньше офисов, чем годом ранее. Ввод офисов снижается уже несколько лет, но нынешнее падение аналитики CBRE связывают с пандемией
Фото: Peter Boer / Bloomberg
Фото: Peter Boer / Bloomberg

В первом полугодии 2020 года в российских городах-миллионниках (за исключением Москвы и Петербурга) построили 20,7 тыс. кв. м офисов, что на 35% ниже уровня января—июня 2019 года, указано в исследовании консалтинговой компании CBRE, с которым ознакомился РБК.

Пандемия и общий экономический спад, по прогнозам CBRE, негативно скажутся на развитии рынков офисной недвижимости в крупных региональных городах. Консультанты ожидают, что из-за этих факторов объем нового офисного предложения по итогам года составит около 46,2 тыс. кв. м. Это на 31% меньше, чем было построено в 2019 году. В начале года девелоперами в регионах был запланирован ввод около 170 тыс. кв. м, отмечают в CBRE.

Миллиарды на вирус: как бизнесмены помогают бороться с пандемией
Фотогалерея 

Количество новых бизнес-центров, которые строятся в крупнейших региональных городах, снижалось последние три года. По итогам 2019 года было построено почти 67 тыс. кв. м, что на 5% меньше, чем в 2018-м, и на 20%, чем в 2017-м. За последние девять лет в среднем в городах-миллионниках строилось 178,3 тыс. кв. м офисов, рекорд был достигнут в 2016 году, когда было введено в эксплуатацию 191,7 тыс. кв. м.

Аналитики PwC спрогнозировали срыв сроков строительства офисов и ТЦ
Бизнес
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Общая площадь качественного офисного предложения (под этим подразумеваются помещения в современных бизнес-центрах) в 14 городах с населением более 1 млн человек на конец 2019 года достиг, по данным CBRE, 2,97 млн кв. м. Прирост по итогам года составил более 2%. Больше всего таких офисов находится в Екатеринбурге, где общая площадь предложения составляет 697 тыс. кв. м. За ним следуют Новосибирск (359 тыс. кв. м) и Краснодар (321 тыс. кв. м). Меньше всего качественного офисного предложения — в Волгограде (95 тыс. кв. м).

Небольшие объемы нового строительства провоцируют дефицит офисных помещений в некоторых городах: например, в Воронеже, Омске, Волгограде и Краснодаре доля свободных площадей в бизнес-центрах составляет менее 2%. Самые высокие показатели доли свободных площадей сейчас в Уфе (9%), Ростове-на-Дону (7%) и Екатеринбурге (6%).

Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
Бизнес
Фото: Денис Вышинский / ТАСС

В крупнейших российских мегаполисах активность офисных девелоперов также замедлилась. В Москве и Подмосковье аналитики CBRE в декабре 2019-го ожидали, что девелоперы сдадут в 2020 году 630 тыс. кв. м офисной недвижимости. Сейчас в CBRE считают, что объемы нового офисного строительства будут скорректированы в столице на 15–20%.

В компании PwC также прогнозируют замедление девелоперской активности в Московском регионе: из-за ухудшения экономической ситуации застройщики в 2021–2022 годах перенесут ввод 1,8–2,9 млн кв. м коммерческой недвижимости, которые планировали завершить до 2023 года.

В Петербурге аналитики Knight Frank прогнозировали двукратное снижение ввода офисов в этом году из-за пандемии.

Автор: Надежда Федорова
Материалы по теме
Аналитики PwC спрогнозировали срыв сроков строительства офисов и ТЦ
Бизнес
Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
Бизнес
Рубен Варданян продал китайским инвесторам долю в бизнес-центре у Кремля
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter