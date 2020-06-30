Площадь новых офисов в крупных городах снизится на треть из-за пандемии

В этом году в крупных региональных центрах построят почти на треть меньше офисов, чем годом ранее. Ввод офисов снижается уже несколько лет, но нынешнее падение аналитики CBRE связывают с пандемией

Фото: Peter Boer / Bloomberg

В первом полугодии 2020 года в российских городах-миллионниках (за исключением Москвы и Петербурга) построили 20,7 тыс. кв. м офисов, что на 35% ниже уровня января—июня 2019 года, указано в исследовании консалтинговой компании CBRE, с которым ознакомился РБК.

Пандемия и общий экономический спад, по прогнозам CBRE, негативно скажутся на развитии рынков офисной недвижимости в крупных региональных городах. Консультанты ожидают, что из-за этих факторов объем нового офисного предложения по итогам года составит около 46,2 тыс. кв. м. Это на 31% меньше, чем было построено в 2019 году. В начале года девелоперами в регионах был запланирован ввод около 170 тыс. кв. м, отмечают в CBRE.

Количество новых бизнес-центров, которые строятся в крупнейших региональных городах, снижалось последние три года. По итогам 2019 года было построено почти 67 тыс. кв. м, что на 5% меньше, чем в 2018-м, и на 20%, чем в 2017-м. За последние девять лет в среднем в городах-миллионниках строилось 178,3 тыс. кв. м офисов, рекорд был достигнут в 2016 году, когда было введено в эксплуатацию 191,7 тыс. кв. м.