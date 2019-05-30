Правительство изучит прокладку железной дороги через «Лосиный Остров»

Вице-премьер Максим Акимов поручил правительству изучить вариант прокладки железнодорожной ветки из Пушкино в Домодедово через «Лосиный остров». Это не первая попытка сократить границы парка, говорят экологи

Максим Акимов (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Железная дорога через «Лосиный остров»

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспорт, поручил Минтрансу и Минприроды совместно с правительствами Москвы и Московской области проработать вопрос о возможности изменения границ парка «Лосиный остров» для строительства одного из московских центральных диаметров (МЦД), который соединит Пушкино с Домодедово. Решение было принято по итогам совещания, посвященного развитию транспортной инфраструктуры Московской области и реализации программы развития Московского железнодорожного узла, которое Акимов провел 16 мая.

В поручении указано, что в целях транспортного обеспечения городских округов Мытищи, Балашиха и Красногорск «в основном поддержать потенциальную необходимость» развития железнодорожной инфраструктуры Московской железной дороги Ярославского, Горьковского и Рижского направлений и реализации проектов МЦД-2, МЦД-4 и МЦД-5. Проект МЦД-5 — это маршрут Пушкино — Домодедово.

По предварительному маршруту, опубликованному на сайте московской мэрии, МЦД из Пушкино в Домодедово должен был пройти вдоль существующих железнодорожных путей с правой стороны, а «Лосиный остров» находится с другой стороны дороги.

Источник, близкий к Минприроды, подтвердил РБК, что идея проложить ветку между Пушкино и Домодедово с отчуждением части территории «Лосиного острова» обсуждается в правительстве. Есть поручение в адрес Минприроды проработать вопрос и представить предложения по этому вопросу, добавил он.