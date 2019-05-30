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Правительство изучит прокладку железной дороги через «Лосиный Остров»
Вице-премьер Максим Акимов поручил правительству изучить вариант прокладки железнодорожной ветки из Пушкино в Домодедово через «Лосиный остров». Это не первая попытка сократить границы парка, говорят экологи
Максим Акимов (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Железная дорога через «Лосиный остров»

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспорт, поручил Минтрансу и Минприроды совместно с правительствами Москвы и Московской области проработать вопрос о возможности изменения границ парка «Лосиный остров» для строительства одного из московских центральных диаметров (МЦД), который соединит Пушкино с Домодедово. Решение было принято по итогам совещания, посвященного развитию транспортной инфраструктуры Московской области и реализации программы развития Московского железнодорожного узла, которое Акимов провел 16 мая.

В поручении указано, что в целях транспортного обеспечения городских округов Мытищи, Балашиха и Красногорск «в основном поддержать потенциальную необходимость» развития железнодорожной инфраструктуры Московской железной дороги Ярославского, Горьковского и Рижского направлений и реализации проектов МЦД-2, МЦД-4 и МЦД-5. Проект МЦД-5 — это маршрут Пушкино — Домодедово.

По предварительному маршруту, опубликованному на сайте московской мэрии, МЦД из Пушкино в Домодедово должен был пройти вдоль существующих железнодорожных путей с правой стороны, а «Лосиный остров» находится с другой стороны дороги.

Источник, близкий к Минприроды, подтвердил РБК, что идея проложить ветку между Пушкино и Домодедово с отчуждением части территории «Лосиного острова» обсуждается в правительстве. Есть поручение в адрес Минприроды проработать вопрос и представить предложения по этому вопросу, добавил он.

«Совместно с Москвой и Московской областью РЖД завершают разработку и согласование программы развития инфраструктуры до 2024 года с учетом диаметральных маршрутов», — сообщил РБК представитель РЖД. Говорить о конкретных проектных решениях и мероприятиях по проекту «Пушкино — Домодедово» пока преждевременно, добавил он.

Общество
Власти откроют движение по Московским центральным диаметрам до конца года

Цель проекта МЦД — проложить через Москву сквозные железнодорожные маршруты из разных точек Подмосковья. Планируется, что центральные диаметры смогут перевозить 90 млн пассажиров в год, связав электропоезда основных подмосковных направлений с Московским центральным кольцом и метрополитеном. Протяженность Московских центральных диаметров в столичном регионе составит 460 км, сообщал мэр Сергей Собянин. Стоимость строительства первого этапа составит 50-60 млрд руб., всего проекта — 155,4 млрд руб. Финансировать его будут правительство столицы и РЖД на паритетных началах.

На первом этапе реализации проекта МЦД будет запущено движение по двум маршрутам — «Одинцово — Лобня» (МЦД-1) и «Нахабино — Подольск» (МЦД-2). Открытие запланировано на конец 2019 — начало 2020 года. Позже будут запущены еще три диаметра: «Зеленоград — Раменское» (МЦД-3), «Апрелевка — Железнодорожный» (МЦД-4) и «Пушкино — Домодедово» (МЦД-5). Весь проект центральных диаметров должен быть реализован до 2025 года.

Национальный парк «Лосиный остров» (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Претенденты на парк

Национальный парк «Лосиный Остров» создан в 1983 году, это крупнейший лесной массив на территории Москвы и области, который занимает территорию около 11 тыс. га. Парк является особо охраняемой природной территорией федерального значения. В соответствии с федеральным законом об особо охраняемых природных территориях границы национального парка можно только расширить, сказал директор национального парка «Лосиный остров» Игорь Сарафанов. «Уникальные природные комплексы находятся под особой охраной государства, решения по развитию инфраструктуры нужно принимать, исходя из этих приоритетов», — подчеркнул он.

«Изменять границы национального парка недопустимо, как минимум, без проработки альтернативных вариантов прохождения трассы [московских центральных диаметров]», — добавил председатель комиссии по экологической безопасности Московского региона Московского областного отделения Русское географическое общество (РГО) Антон Утехин.

«Конечно, трогать любые лесные массивы нежелательно, особенно в ближней окрестности города. Но есть и другая проблема: что делать с огромными жилыми застройками, из которых людям нужно добираться на работу. Для решения этой проблемы придется искать разумный компромисс», — сказал РБК директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. Любая железнодорожная инфраструктура, если это делать аккуратно с соблюдением всех норм экологической инженерии, — гораздо более разумное решение, чем автомобильная дорога, потому что МЦД сможет перевезти больше людей, а земли для строительства потребуется меньше, замечает эксперт. Железнодорожные пути вдоль парка «Лосиный остров» уже есть, поэтому в данном случае идет речь лишь о расширении технического габарита, это решается путем стандартного эколого-инженерного исследования, заключил он.

РБК направил запросы представителю Акимова, в пресс-службы Минтранса, Минприроды, правительства Москвы и Московской области.

Это не первый случай, когда рассматривается вариант изменения границ «Лосиного острова». В марте 2019 года премьер Дмитрий Медведев поручил изменить границы парка для модернизации Щелковского шоссе. В декабре 2018 года первый замглавы департамента строительства Москвы Петр Аксенов заявил, что власти города согласовывают вопрос о строительстве участка Северо-Восточной хорды через территорию «Лосиного острова» с Минприроды.

Летом 2017 года стало известно, что подконтрольное Министерству обороны АО «Гарнизон» собирается выставить на продажу 159 га на улице Вешних Вод на северо-востоке столицы, 40 га из которых занимает природоохранная зона «Лосиного острова». Сумма продажи могла составить 30 млрд руб. Позже Минобороны приостановило торги, а в Минприроды продажу «Лосиного острова» под застройку назвали невозможной.

Если планы по изменению границ парка будут реализованы, «Лосиный остров» будет фрагментирован и перестанет выполнять значимые средозащитные функции, предупреждает Утехин. «Урбанизация Московского региона чрезмерна. Особо охраняемые природные территории, такие как «Лосиный остров» призваны ее сдерживать. В условиях этой чрезмерной урбанизации необходимо искать любые альтернативные варианты градостроительных решений, которые не затрагивают парк», говорит он.

Автор: Галина Казакулова
При участии: Подобедова Людмила
Теги: Лосиный Остров, Минтранс, Минприроды
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