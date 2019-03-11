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Tata $17,65 (+32,21%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10,05%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
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Границы парка «Лосиный Остров» сдвинут для реконструкции шоссе

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручит Минприроды изменить границы парка «Лосиный Остров» в Московской области для модернизации участка Щелковского шоссе. Этот вопрос он обсудил на встрече с подмосковным губернатором Андреем Воробьевым, говорится в сообщении на сайте правительства.

По словам Воробьева, трассу не реконструировали долгое время, и за модернизацию шоссе проголосовали 75% жителей области. Жители Подмосковья «просто требуют», чтобы было модернизировано это шоссе, сказал губернатор. Он заявил, что планируется обновить участок, который расположен «от МКАД на 19 км», что позволит разгрузить Щелковское шоссе, Звездный городок, Балашиху.

«Мы прибавили 2 тыс. га земли Московской области к «Лосиному Острову», а нам нужно вывести 100, чтобы построить по границе «Лосиного Острова» современную трассу», — заявил Воробьев, говоря о необходимости модернизации шоссе. Он попросил Медведева ускорить выпуск постановления для того, чтобы начать проектирование, и «кадастрировать и сдвинуть границу, чтобы трасса по краю прошла».

В ответ Медведев заявил, что «это всегда тонкая тема», но он даст такое поручение с учетом того, что «это в интересах людей», и большинство населения, которое живет именно в этих частях области, «хотело бы, чтобы трасса была более современной, а стало быть, ее пропускная способность стала выше».

Национальный парк «Лосиный Остров» создан в 1983 году, это крупнейший лесной массив на территории Москвы и области, который занимает территорию около 11 тыс. га. Парк является особо охраняемой природной территорией федерального значения.

Теги: Лосиный Остров, Дмитрий Медведев, Андрей Воробьев
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