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Власти откроют движение по Московским центральным диаметрам до конца года
Масштабный железнодорожный проект столичных властей заработает уже в 2019 году, заявил заммэра. Движение по первым центральным диаметрам запустят «в ускоренном режиме». Прежде ввести их в эксплуатацию планировалось в конце 2018-го
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Движение поездов по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД) предполагается запустить «в ускоренном режиме» до конца года. Об этом журналистам рассказал заместитель московского мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Его слова приводятся на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«По МЦД-1 и МЦД-2 уже до конца года по имеющимся путям мы запустим поезда», — сказал он, заметив, что работы по строительству новых путей и станций на этих магистралях при этом продолжатся. В целом первые два центральных диаметра (в том числе дополнительные пути, станции и платформы на них) власти города планируют достроить к 2022 году.

Проект Московских центральных диаметров предполагает строительство сквозных маршрутов для электричек из разных точек Подмосковья через столицу, в том числе через центр города. В феврале московские власти утвердили с РЖД программу развития МЦД. Действовать, согласно этому документу, она будет до 2024 года включительно.

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Москва вложит в совместный с РЖД проект 200 млрд руб.

Проект будет реализован за счет средств РЖД, бюджета столицы, а также федерального бюджета. Московские власти на программу, указывал в феврале Хуснуллин, выделят около 200 млрд руб. В целом же объем инвестиций в проект до 2024 года оценивается в 529 млрд руб., из них инвестпрограмма РЖД — 203 млрд руб.

Первые два диаметра, о запуске движения по которым идет речь, будут проложены по маршрутам Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск. В начале прошлого года вице-мэр Москвы по транспорту Максим Ликсутов отмечал, что ввести их в эксплуатацию планируется в конце 2018-го или начале 2019 года. Позже эти сроки столичные власти перенесли на конец 2019 — начало 2020 года.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Москва, железные дороги, электрички
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