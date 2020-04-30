USM Усманова купит «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова

Антон Черепенников (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Группа компаний USM договорилась о приобретении 100%-ной доли в российской многопрофильной ИТ-группе «ИКС Холдинг» через свое подразделение «ЮэСэМ Телеком». Об этом сообщили РБК в пресс-службе USM.

В ходе сделки будет произведен обмен акциями компаний: основатель «ИКС Холдинга» Антон Черепенников в результате сделки получит 10% акций «ЮэСэМ Телеком», 80% акций компании останется во владении USM, еще 10% — у генерального директора USM Ивана Стрешинского.

По итогам сделки «ИКС Холдинг» станет подразделением «ЮэСэМ Телеком».

Группа «ИКС Холдинг» была создана в 2018 году. В нее входит 23 компании, занимающиеся разработкой ИТ-решений, развитием телеком-медиа.

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