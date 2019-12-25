Усманов допустил покупку производителя систем для телефонной прослушки

Основные известные бизнесы Антона Черепенникова всегда были связаны с Алишером Усмановым — он или выкупал их у миллиардера, или продавал их ему.

Первой такой публичной сделкой стала инвестиция USM Group Усманова в размере $100 млн в киберспортивную команду Virtus.Pro Черепенникова. В дальнейшем Mail.ru Group, основными акционерами которой на тот момент были структуры Усманова, полностью выкупила киберспортивный бизнес еще за $100 млн.

11 декабря в Telegram-канале «Нецифровая экономика» появилась информация о том, что «МегаФон» готовится к смене собственника: предполагалось, что новым владельцем оператора станет «ИКС Холдинг».