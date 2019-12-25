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Усманов допустил покупку производителя систем для телефонной прослушки
Основной владелец «МегаФона» Алишер Усманов допустил приобретение «ИКС Холдинга», но опроверг слухи о возможности их слияния
Алишер Усманов (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

«МегаФон» может купить «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова, при этом слияния двух активов не планируется, сообщил «Интерфаксу» основной бенефициар оператора Алишер Усманов.

«Слияния никакого не будет. Может быть, «МегаФон» купит «ИКС Холдинг», — приводит слова Усманова агентство.

Представители Усманова, «МегаФона» и «ИКС Холдинга» отказались от каких-либо комментариев.

«МегаФон» на 70,32% принадлежит USM Group Алишера Усманова, остальными 29,68% владеет 100-процентная «дочка» оператора «МегаФон Финанс».

Холдинг «Интеллектуальные компьютерные системы» зарегистрирован в декабре 2018 года и на 99% принадлежит Черепенникову. Сейчас под его управлением находятся 23 актива, включая ГК «Форпост», «Цитадель» и «Криптонит», которые занимаются поставками ИТ-систем информационной безопасности для исполнения «закона Яровой», научными исследованиями и производством, инвестициями, системной интеграцией и др.

Основные известные бизнесы Антона Черепенникова всегда были связаны с Алишером Усмановым — он или выкупал их у миллиардера, или продавал их ему.
Первой такой публичной сделкой стала инвестиция USM Group Усманова в размере $100 млн в киберспортивную команду Virtus.Pro Черепенникова. В дальнейшем Mail.ru Group, основными акционерами которой на тот момент были структуры Усманова, полностью выкупила киберспортивный бизнес еще за $100 млн.

11 декабря в Telegram-канале «Нецифровая экономика» появилась информация о том, что «МегаФон» готовится к смене собственника: предполагалось, что новым владельцем оператора станет «ИКС Холдинг».

Автор: Анастасия Скрынникова
При участии: Анна Балашова
Теги: USM, Усманов, МегаФон, Антон Черепенников
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