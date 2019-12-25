Усманов допустил покупку производителя систем для телефонной прослушки

«МегаФон» может купить «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова, при этом слияния двух активов не планируется, сообщил «Интерфаксу» основной бенефициар оператора Алишер Усманов.
«Слияния никакого не будет. Может быть, «МегаФон» купит «ИКС Холдинг», — приводит слова Усманова агентство.
Представители Усманова, «МегаФона» и «ИКС Холдинга» отказались от каких-либо комментариев.
«МегаФон» на 70,32% принадлежит USM Group Алишера Усманова, остальными 29,68% владеет 100-процентная «дочка» оператора «МегаФон Финанс».
Холдинг «Интеллектуальные компьютерные системы» зарегистрирован в декабре 2018 года и на 99% принадлежит Черепенникову. Сейчас под его управлением находятся 23 актива, включая ГК «Форпост», «Цитадель» и «Криптонит», которые занимаются поставками ИТ-систем информационной безопасности для исполнения «закона Яровой», научными исследованиями и производством, инвестициями, системной интеграцией и др.