ВТБ продал почти половину зернового бизнеса

Сельскохозяйственный бизнес — относительно новый для Боллоева: компания «Агронова» была основана в 2016 году, ее активы находятся в Лабинском районе Краснодарского края. Агрокомпания развивает, в частности, органическое земледелие: в 2018 году она зарегистрировала компанию «Органик Лаб» и заявила о планах вложить 1 млрд руб. в экосад площадью 32 га.

У «Агроновы» есть также проекты в животноводстве: в 2019 году она приобрела активы обанкротившегося животноводческого комплекса «Возрождение» (33,7 га в Лабинском районе). Согласно данным базы СПАРК, выручка АО «Агронова» в 2018 году составила 31,8 млн руб., а чистый убыток — 52,7 млн руб. Данных за 2019 год в базе нет.

Инвестиционная Marathon Group была создана Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым в мае 2017-го. Сельское хозяйство, как анонсировала тогда инвесткомпания, стало одним из четырех приоритетных для нее направлений, помимо фармацевтики, FMCG и транспортной инфраструктуры. Но, в отличие от других секторов, в сельском хозяйстве у группы до сделки с ВТБ активов не было. По другим направлениям: Marathon Group стала совладельцем розничной сети «Магнит», ресторанного бизнеса KFC в России и нескольких фармактивов (завода ФОРТ, СИА, Курганского общества медицинских препаратов и изделий «Синтез», «Биокома», «Бенутс лаборатори» и др.).

«Сельскохозяйственный сектор является крайне привлекательным. В данном проекте мы выступаем в роли финансового инвестора. Участвовать в операционном управлении группы компаний «Деметра-Холдинга» мы не планируем», — заявила РБК пресс-секретарь Marathon Group Алена Дразжева. Сделка, по ее словам, была профинансирована за счет собственных средств инвестгруппы, но параметры сделки она комментировать отказалась. В прошлом году Marathon Group продала доли сразу в двух своих фармактивах — «Синтезе» и «Биокоме», которые аналитики оценивали в 10–15 млрд руб.

У обоих новых акционеров есть опыт совместных проектов с ВТБ. Например, так же как и Marathon Group, структурам финансовой организации принадлежат доли в «Магните» и KFC, а вместе с Боллоевым ВТБ развивает аэропорт Геленджика.

Предмет сделки

«Деметра-Холдинг» объединяет принадлежащие ВТБ инфраструктурные компании на рынке экспортной логистики российского зерна. Компании принадлежит пакет 50% минус одна акция в Объединенной зерновой компании, агенте государства по проведению зерновых интервенций.

Среди активов «Деметра-Холдинга» — крупнейшие в России зерновые терминалы: холдинг является владельцем 100% Новороссийского зернового терминала и совладельцем Новороссийского комбината хлебопродуктов (доля 35,5%). Также «Деметра-Холдинг» владеет на паритетных началах с Glencore зерновым терминалом в Тамани: в марте этого года российская компания выкупила долю 50% терминала у украинского агрохолдинга Kernel. Еще зерновому холдингу принадлежат контрольные пакеты железнодорожного холдинга «Рустранском» (в него входит крупнейший перевозчик зерна по железной дороге «Русагротранс») и крупного экспортера зерна «Мирогрупп ресурсы».

На долю «Деметра-Холдинга» (с учетом контроля над Новороссийским зерновым терминалом и терминалом в Тамани) приходится 18% всех перевалочных мощностей в Азово-Черноморском бассейне (они составляют 47,2 млн т), оценивает руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Через всю инфраструктуру этого региона проходит около 85% российского экспорта зерна: в текущем сезоне (с июля 2019 года по апрель 2020-го) через них уже было отгружено около 32,1 млн т зерна, из них около 5,9 млн т через мощности, подконтрольные «Деметра-Холдингу». Экспортер «Мирогрупп», который входит в холдинг, поставил на экспорт 3,6 млн зерна, или 9,5% от всего объема экспорта из России (37,8 млн т), указывает Павенский.

Значение сделки

Появление новых акционеров в зерновом холдинге в ВТБ объяснили «новым этапом в жизни компании»: в банке считают, что дальнейшее развитие «Деметра-Холдинга» будет «проходить эффективнее с привлечением партнеров», которые необходимы для рассмотрения вариантов стратегии «с разных точек зрения и определения наиболее активного пути развития».

«Мы планируем развивать бизнес «Деметра-Холдинга» совместно с профессиональными партнерами, нацеленными на повышение конкурентоспособности российского зерна на международных рынках», — передал через представителя старший вице-президент ВТБ, генеральный директор ООО «Деметра-Холдинг», замруководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей Виталий Сергейчук. Он добавил, что ВТБ сотрудничал с партнерами по другим проектам и это создает хорошие предпосылки для нового этапа роста бизнеса холдинга.

Рынок российского экспорта зерна привлекателен с инвестиционной точки зрения, у него достаточный уровень доходности и есть перспективы роста с точки зрения объемов и географии, подчеркнули в ВТБ. Вопрос, будут ли новые партнеры участвовать в управлении бизнесом, в банке комментировать не стали, пояснив, что по договоренностям с партнерами условия сделки не раскрываются. По словам источника, близкого к сделке, аграрные активы партнеров не войдут в периметр бизнеса «Деметра-Холдинга».

В ВТБ добавили, что дальнейшее развитие бизнеса «Деметра-Холдинга» предполагает увеличение эффективности и скорости цепочек поставок внутри страны, создание условий для прозрачного ценообразования российского зерна на внутреннем рынке, а также обновление инфраструктуры.

История сделки

О планах ВТБ продать часть своего зернового бизнеса рассказывал в конце прошлого года первый зампред банка Юрий Соловьев. Тогда он анонсировал скорую продажу доли холдинга первому частному инвестору, которого на тот момент еще выбирали, при этом Соловьев подчеркивал, что банк намерен сохранить контроль в бизнесе.

В непрофильный для него зерновой бизнес ВТБ зашел в 2019 году. Банк анонсировал планы взять на себя роль ведущего трейдера российской пшеницы и начал консолидировать активы, связанные с экспортом и хранением зерна.

Поддержать создание нового лидера зернового рынка глава ВТБ Андрей Костин попросил президента Владимира Путина. Необходимость такого шага Костин объяснял тем, что сейчас ведущую роль в стратегическом для России экспорте зерна играют международные компании: они контролируют 25% мощностей по перевалке зерна в портах и 50% продаж российской пшеницы на мировых рынках «не всегда на оптимальных для России условиях». Путин поручал тогда премьеру Дмитрий Медведеву рассмотреть это предложение.

«Нефть когда-нибудь закончится, а зерно — никогда», — пояснял Костин интерес ВТБ к зерновому бизнесу и отмечал, что в течение нескольких лет, пока бизнес строится, группа будет выступать игроком на этом рынке.