Мишустин переназначил Белозерова главой РЖД на пять лет

Белозерова переназначили главой РЖД до марта 2026 года. Ранее должность его советника получил Максим Топилин, который в начале февраля покинул пост главы Пенсионного фонда

Олег Белозеров (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин переназначил Олега Белозерова на пост генерального директора «Российских железных дорог» (РЖД). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, срок полномочий Белозерова на этой должности составит пять лет.

Белозеров возглавил РЖД в 2015 году в статусе президента компании. На этой должности он сменил Владимира Якунина. В 2017 году в связи с переименованием поста Белозеров стал гендиректором — председателем правления РЖД.

Белозерову 51 год. До прихода в РЖД он был первым заместителем министра транспорта. В 2004-2009 годы Белозеров занимал пост замглавы Росавтодора, затем до 2015 года — замглавы Минтранса.