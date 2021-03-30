Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 75,83 (+0,07) Инвестиции, 29 мар, 13:11
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 89,35 (+0,09) Инвестиции, 29 мар, 13:11
Мишустин переназначил Белозерова главой РЖД на пять лет Бизнес, 01:24 В Минэнерго объяснили подорожание бензина при дешевой нефти Экономика, 01:17 Радиусы зон поражения ракет КНДР. Инфографика Политика, 01:00 В экстренных службах назвали причину взрыва газа в Татарстане Общество, 00:43 «Манчестер Сити» объявил об уходе рекордсмена клуба Серхио Агуэро Спорт, 00:15 Число пострадавших из-за взрыва газа в Зеленодольске выросло до трех Общество, 00:15 МЧС сообщило о погибшем при взрыве газа в доме в Татарстане Общество, 00:08 Выиграет ли Россия третий матч подряд. Главное об игре со Словакией Спорт, 00:00 Счетная палата раскритиковала Росрыболовство за крабовые аукционы Бизнес, 00:00 Российские транспортные компании оценили введенные Канадой санкции Экономика, 29 мар, 23:44 В Татарстане произошел взрыв в многоэтажном жилом доме Общество, 29 мар, 23:39 Памфилова заявила о желании США «оттоптаться» на российских выборах Политика, 29 мар, 23:35 США решили «оживить» партнерство с Украиной для поддержки Зеленского Политика, 29 мар, 23:32 Вдова Дмитрия Босова лишилась доли в группе «Аллтек» Бизнес, 29 мар, 23:32
Бизнес ,  
0 

Мишустин переназначил Белозерова главой РЖД на пять лет

Белозерова переназначили главой РЖД до марта 2026 года. Ранее должность его советника получил Максим Топилин, который в начале февраля покинул пост главы Пенсионного фонда
РЖД RU000A0JXN05 ₽1 077,03 +0,08% Купить
Олег Белозеров
Олег Белозеров (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин переназначил Олега Белозерова на пост генерального директора «Российских железных дорог» (РЖД). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, срок полномочий Белозерова на этой должности составит пять лет.

Белозеров возглавил РЖД в 2015 году в статусе президента компании. На этой должности он сменил Владимира Якунина. В 2017 году в связи с переименованием поста Белозеров стал гендиректором — председателем правления РЖД.

Белозерову 51 год. До прихода в РЖД он был первым заместителем министра транспорта. В 2004-2009 годы Белозеров занимал пост замглавы Росавтодора, затем до 2015 года — замглавы Минтранса.

В РЖД оценили потери инвествозможностей до 2025 года в ₽1,1 трлн
Бизнес
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В начале марта старшим советником генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД» был назначен Максим Топилин. В начале февраля он покинул должность главы Пенсионного фонда, тогда же источники РБК сообщали, что он перейдет на работу в РЖД на пост советника Белозерова.

Собеседники РБК также утверждали, что «Единая Россия» обсуждает включение Топилина в избирательный список на выборах в Госдуму. По словам федерального чиновника, выдвижение на выборах — личная инициатива бывшего главы ПФР.

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой — Bloomberg Маршрут построим: как краснодарцы выручили ₽90 млн на «последней миле» Математик, обыгравший Уолл-стрит: правила инвестирования Джима Саймонса

Один из источников РБК пояснил, что переход в РЖД не противоречит планам Топилина избираться в Госдуму. По его мнению, это, наоборот, поможет «разорвать связь с прежними должностями» и «снизить риски его негативного восприятия избирателями».

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
Олег Белозеров РЖД Максим Топилин Михаил Мишустин
Материалы по теме
В РЖД оценили потери инвествозможностей до 2025 года в ₽1,1 трлн
Бизнес
Экс-главу ПФР назначили старшим советником гендиректора РЖД
Политика
Белоусов поручил РЖД ввести принцип «вези или плати» для перевозки угля
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter