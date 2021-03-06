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Бизнес ,  
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В РЖД оценили потери инвествозможностей до 2025 года в ₽1,1 трлн

Собственные инвестиционные ресурсы компании в 2020 году сократились на 550 млрд руб. Сейчас РЖД работают «с учетом значительного отклонения от плановых проектов», уточнил ее гендиректор Олег Белозеров
«Российские железные дороги» RU000A0ZZ9R4 ₽1 045 +0,77% Купить
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Собственные инвестиционные ресурсы РЖД в 2020–2021 годах сократились на 550 млрд руб., до 2025 года потери инвествозможностей холдинга могут составить 1,1 трлн руб., сообщил глава компании Олег Белозеров, передает ТАСС.

«Работа «Российских железных дорог» сейчас осуществляется с учетом значительного отклонения от плановых проектов, предусмотренных долгосрочной программой развития ОАО «РЖД», эта программа была принята в 2018 году, — рассказал Белозеров на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. — Только за 2020–2021 годы собственные инвестиционные возможности компании снизились на 550 млрд руб., потери до 2025 года, по предварительным расчетам, оцениваются в размере 1 трлн 100 млрд руб.».

После доклада Белозерова премьер поручил подготовить и доложить предложения по инвестиционной программе компании на 2024 год.

СМИ узнали о планах РЖД заткнуть «дыру» в инвестпрограмме
Бизнес
Фото:Александр Щербак / ТАСС

В начале февраля первый земгендиректора РЖД Вадим Михайлов сообщал, что инвестпрограмма компании на ближайшие три года составляет 2,3 трлн руб., из них на 2021 год — 730 млрд руб.

В течение трех лет РЖД планируют обновить 10,7 тыс. км путей и купить 1,5 тыс. локомотивов. В утвержденной на 2021–2023 годы инвестпрограмме заложены проекты по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры, в том числе развитие Восточного полигона.

В декабре «Коммерсантъ» писал со ссылкой на проект финансового плана РЖД до 2025 года, что размер инвестпрограммы составляет 4,04 трлн руб. Однако, сообщала газета, в бюджете есть дыра в размере 1,19 трлн руб.

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РЖД планировали получить в течение трех лет взносы от государства в уставный капитал: 289 млрд руб. в 2022 году, 127 млрд руб. в 2024 году и 72 млрд руб. — в 2025 году. Суммарно вливания составят 488 млрд руб., что не покроет и половины требуемой суммы.Издание также писало, что взносы поступят, если комплексный план модернизации инфраструктуры будет решено реализовывать в полном объеме.

Силуанов рассказал об условиях вхождения ВЭБа в капитал РЖД
Бизнес
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В том же месяце глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ВЭБ намерен стать акционером РЖД, выкупив допэмиссию привилегированных акций холдинга на 82 млрд руб. в 2022 году, чтобы тот мог реализовать инвестпрограмму.

В апреле 2020 года стало известно, что возможности РЖД покрывают только 210 млрд руб. из 821 млрд руб., заложенных на инвестпрограмму 2020 года. Выполнить план не позволили снижение погрузки и сокращение пассажиропотока на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.

Автор
Мария Лисицына
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