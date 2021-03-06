В РЖД оценили потери инвествозможностей до 2025 года в ₽1,1 трлн

Собственные инвестиционные ресурсы компании в 2020 году сократились на 550 млрд руб. Сейчас РЖД работают «с учетом значительного отклонения от плановых проектов», уточнил ее гендиректор Олег Белозеров

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Собственные инвестиционные ресурсы РЖД в 2020–2021 годах сократились на 550 млрд руб., до 2025 года потери инвествозможностей холдинга могут составить 1,1 трлн руб., сообщил глава компании Олег Белозеров, передает ТАСС.

«Работа «Российских железных дорог» сейчас осуществляется с учетом значительного отклонения от плановых проектов, предусмотренных долгосрочной программой развития ОАО «РЖД», эта программа была принята в 2018 году, — рассказал Белозеров на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. — Только за 2020–2021 годы собственные инвестиционные возможности компании снизились на 550 млрд руб., потери до 2025 года, по предварительным расчетам, оцениваются в размере 1 трлн 100 млрд руб.».

После доклада Белозерова премьер поручил подготовить и доложить предложения по инвестиционной программе компании на 2024 год.

В начале февраля первый земгендиректора РЖД Вадим Михайлов сообщал, что инвестпрограмма компании на ближайшие три года составляет 2,3 трлн руб., из них на 2021 год — 730 млрд руб.