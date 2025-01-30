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Бизнес ,  
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Крупнейший работодатель России трижды за год повысит зарплаты

РЖД проиндексируют зарплаты с 1 февраля и с 1 марта
РЖД проиндексируют зарплаты всем сотрудникам одновременно с 1 февраля и 1 марта — их повысят на 2,04% (за 2024 год) и на 1,6% по коллективному договору соответственно. Кроме того, осенью будет проведена еще одна индексация
РЖД RU000A0JXN05 ₽1 004,23 -0,08% Купить
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Российские железные дороги» (РЖД) проиндексируют зарплаты сотрудников в два этапа — с 1 февраля и 1 марта, сообщила пресс-служба холдинга в телеграм-канале.

С 1 февраля зарплаты будут доиндексированы на 2,04% за 2024 год. Это будет сделано в связи с отклонением фактического индекса потребительских цен на конец 2024 года от размера проведенной в том же году индексации, пояснили в компании.

С 1 марта зарплаты работников РЖД проиндексируют еще на 1,6% в соответствии с коллективным договором.

«Кроме того, очередная индексация в соответствии с коллективным договором будет проведена осенью в полном объеме в соответствии с изменением величины прогнозного индекса потребительских цен Минэкономразвития», — добавили в компании.

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Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

РЖД — крупнейший работодатель России. В компании, по ее собственным данным, трудятся почти 700 тыс. человек. По данным на декабрь 2023 года, средняя зарплата в «Российских железных дорогах» составляла 84,8 тыс. руб.

Индексация зарплаты в РЖД проходит для всех сотрудников одновременно. Решение также касается частных учреждений образования и здравоохранения, которыми управляет компания.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
РЖД индексация зарплат
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