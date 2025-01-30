Крупнейший работодатель России трижды за год повысит зарплаты
«Российские железные дороги» (РЖД) проиндексируют зарплаты сотрудников в два этапа — с 1 февраля и 1 марта, сообщила пресс-служба холдинга в телеграм-канале.
С 1 февраля зарплаты будут доиндексированы на 2,04% за 2024 год. Это будет сделано в связи с отклонением фактического индекса потребительских цен на конец 2024 года от размера проведенной в том же году индексации, пояснили в компании.
С 1 марта зарплаты работников РЖД проиндексируют еще на 1,6% в соответствии с коллективным договором.
«Кроме того, очередная индексация в соответствии с коллективным договором будет проведена осенью в полном объеме в соответствии с изменением величины прогнозного индекса потребительских цен Минэкономразвития», — добавили в компании.
РЖД — крупнейший работодатель России. В компании, по ее собственным данным, трудятся почти 700 тыс. человек. По данным на декабрь 2023 года, средняя зарплата в «Российских железных дорогах» составляла 84,8 тыс. руб.
Индексация зарплаты в РЖД проходит для всех сотрудников одновременно. Решение также касается частных учреждений образования и здравоохранения, которыми управляет компания.
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