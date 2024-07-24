Морской экспорт нефти ВСТО обновит рекорд в июле
Экспорт нефти сорта ESPO (ВСТО) по морю в июле установит новый рекорд, считают в аналитической компании Kpler. По данным на 23 июля (есть у РБК) среднесуточный показатель отгрузок премиальной российской марки из дальневосточного порта Козьмино достиг 945 тыс. баррелей в сутки (барр./сут.), что на 10% выше уровня июня и на 7,6% — июля 2023 года.
Морской экспорт ESPO на сегодняшний день демонстрирует рекордные темпы, указывают данные. Предыдущий максимум был достигнут в апреле и тогда составил 936 тыс. барр./сут. При этом показатель еще может увеличиться, допускает глава анализа нефтяных рынков Kpler Виктор Катона. «Если ориентироваться на изначальную программу отгрузок, то экспорт нефти из Козьмино в июле планировался в объеме 4,2 млн тонн, то есть 1,01 млн барр./сут.», — отмечает он.
Основная доля июльского экспорта традиционно приходится на Китай, он занимает 83% в общем показателе. В июле российские компании отгружают на китайский рынок из Козьмино 786 тыс. барр./сут. нефти ESPO, то есть на 10% больше, чем месяцем ранее. В то же время, еще весной отгрузки держались уверенно выше 800 тыс. барр./сут.
В целом же наблюдается тенденция роста экспорта ESPO в адрес Индии, после того как в феврале-марте поставки премиальных сортов российской нефти в страну прерывались. По оценкам Катоны, в апреле в Индию из Козьмино было отправлено 3 партии нефти, в мае — 4, в июне — 6, в июле пока 5.
«Изначальным толчком к росту поставок в Индию был Китай. Импорт нефти в КНР сильно просел в июне-июле не только в отношении российской нефти (ее это коснулось даже в меньшей степени из-за выгодных цен). Спрос в Китае в летние месяцы обычно слаб и восстанавливается только к сентябрю-октябрю», — поясняет господин Катона.
Определенный вклад в июльскую динамику внес также перенос отгрузки нескольких партий с июня, добавляет эксперт. Кроме того, «Транснефть» продолжает реализацию мероприятий по расширению потенциала экспорта из порта Козьмино, в который нефть поступает через трубопроводную систему «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ответвление ВСТО-2), а с конца 2022 года — вновь с помощью железнодорожного транспорта (более дорогого по сравнению с трубопроводным).
Экспортный потенциал порта Козьмино
«Транснефть» активизировала работу по увеличению возможностей экспорта российской нефти на восток на фоне ввода нефтяного эмбарго. Благодаря этому, в 2022 году из порта Козьмино было отгружено 40 млн т при проектной мощности 30 млн т, говорил глава компании Николай Токарев. В 2023 году показатель превысил 42,8 млн т, а в 2024 году планировалось уже 46 млн т. При этом Токарев отмечал, что перевалка через дальневосточный порт может вырасти и выше 50 млн т.
«Пятьдесят миллионов — это не предел, но для этого нужно время и реализация необходимых технических решений», — говорил глава «Транснефти» в декабре 2023 года (цитата по ТАСС). Одним из таких решений стало строительство новой нефтеперекачивающей станции (НПС) на Ачинской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) в Красноярском крае. Проект должен обеспечить рост потенциала налива нефти на ж/д станции Мегет до 7 млн т в год для последующей отгрузки на экспорт в Китай или в направлении порта Козьмино при наличии обращений грузоотправителей. Запуск НПС планировался в июле 2024 года. В «РЖД» сообщали о готовности увеличить транспортировку нефти в восточном направлении после ввода этой станции.
РБК направил запрос в пресс-службу «Транснефти».
Между тем, в условиях полной загрузки трубопроводных маршрутов Россия видит перспективы увеличения отгрузок нефти в Китай через порты на Балтике и Черном море, заявил 23 июля заместитель министра энергетики Сергей Мочальников в ходе заседания российско-китайской межправкомиссии по энергетике. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, сообщил, что нарастить экспорт нефти в Китай и АТР через порты Балтийского и Черного морей можно, перераспределив сырье с других рынков, а также благодаря реализации новых проектов.
«У нас разрабатывается ряд новых месторождений в арктической зоне, строится трубопровод в порт Бухта Север на Таймыре. Это перспективные направления, которые рассматриваются, чтобы в будущем поставлять энергоресурсы из этого региона в АТР», — рассказал Новак.
Руководитель энергоуправления КНР Чжан Цзяньхуа рассказал, что в 2023 году Китай импортировал из России 107 млн т нефти, то есть прирост составил 24%. В том числе на трубопроводные поставки пришлось 40 млн т, на морские — 67 млн т. Объем поставок в первом полугодии составил 55 млн т, также уточнил он в ходе заседания межправкомиссии.
Суд приговорил журналиста Михаила Зыгаря к 8,5 годам
Госдума приняла законы, вносящие изменения в миграционную политику
Певец Шарлот внесен в реестр экстремистов и террористов
Что известно о сделке Wildberries, которую Кадыров назвал «рейдерским захватом»
Глава Секретной службы США ушла в отставку после покушения на Трампа
YouTube заблокировал канал Мосбиржи
АвтоВАЗ анонсировал выпуск новой Lada Vesta на метане
На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете
Исследователи назвали причины сокращения потребления вина