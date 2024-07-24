Морской экспорт нефти ВСТО обновит рекорд в июле

Российские нефтекомпании нарастили экспорт нефти ESPO (ВСТО) до рекордных 945 тыс. баррелей в сутки в июле, следует из данных Kpler. Основной объем традиционно пришелся на Китай, но закупки увеличивает и Индия

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Экспорт нефти сорта ESPO (ВСТО) по морю в июле установит новый рекорд, считают в аналитической компании Kpler. По данным на 23 июля (есть у РБК) среднесуточный показатель отгрузок премиальной российской марки из дальневосточного порта Козьмино достиг 945 тыс. баррелей в сутки (барр./сут.), что на 10% выше уровня июня и на 7,6% — июля 2023 года.

Морской экспорт ESPO на сегодняшний день демонстрирует рекордные темпы, указывают данные. Предыдущий максимум был достигнут в апреле и тогда составил 936 тыс. барр./сут. При этом показатель еще может увеличиться, допускает глава анализа нефтяных рынков Kpler Виктор Катона. «Если ориентироваться на изначальную программу отгрузок, то экспорт нефти из Козьмино в июле планировался в объеме 4,2 млн тонн, то есть 1,01 млн барр./сут.», — отмечает он.

Основная доля июльского экспорта традиционно приходится на Китай, он занимает 83% в общем показателе. В июле российские компании отгружают на китайский рынок из Козьмино 786 тыс. барр./сут. нефти ESPO, то есть на 10% больше, чем месяцем ранее. В то же время, еще весной отгрузки держались уверенно выше 800 тыс. барр./сут.

В целом же наблюдается тенденция роста экспорта ESPO в адрес Индии, после того как в феврале-марте поставки премиальных сортов российской нефти в страну прерывались. По оценкам Катоны, в апреле в Индию из Козьмино было отправлено 3 партии нефти, в мае — 4, в июне — 6, в июле пока 5.

«Изначальным толчком к росту поставок в Индию был Китай. Импорт нефти в КНР сильно просел в июне-июле не только в отношении российской нефти (ее это коснулось даже в меньшей степени из-за выгодных цен). Спрос в Китае в летние месяцы обычно слаб и восстанавливается только к сентябрю-октябрю», — поясняет господин Катона.

Определенный вклад в июльскую динамику внес также перенос отгрузки нескольких партий с июня, добавляет эксперт. Кроме того, «Транснефть» продолжает реализацию мероприятий по расширению потенциала экспорта из порта Козьмино, в который нефть поступает через трубопроводную систему «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ответвление ВСТО-2), а с конца 2022 года — вновь с помощью железнодорожного транспорта (более дорогого по сравнению с трубопроводным).

Экспортный потенциал порта Козьмино

«Транснефть» активизировала работу по увеличению возможностей экспорта российской нефти на восток на фоне ввода нефтяного эмбарго. Благодаря этому, в 2022 году из порта Козьмино было отгружено 40 млн т при проектной мощности 30 млн т, говорил глава компании Николай Токарев. В 2023 году показатель превысил 42,8 млн т, а в 2024 году планировалось уже 46 млн т. При этом Токарев отмечал, что перевалка через дальневосточный порт может вырасти и выше 50 млн т.

«Пятьдесят миллионов — это не предел, но для этого нужно время и реализация необходимых технических решений», — говорил глава «Транснефти» в декабре 2023 года (цитата по ТАСС). Одним из таких решений стало строительство новой нефтеперекачивающей станции (НПС) на Ачинской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) в Красноярском крае. Проект должен обеспечить рост потенциала налива нефти на ж/д станции Мегет до 7 млн т в год для последующей отгрузки на экспорт в Китай или в направлении порта Козьмино при наличии обращений грузоотправителей. Запуск НПС планировался в июле 2024 года. В «РЖД» сообщали о готовности увеличить транспортировку нефти в восточном направлении после ввода этой станции.

РБК направил запрос в пресс-службу «Транснефти».

Между тем, в условиях полной загрузки трубопроводных маршрутов Россия видит перспективы увеличения отгрузок нефти в Китай через порты на Балтике и Черном море, заявил 23 июля заместитель министра энергетики Сергей Мочальников в ходе заседания российско-китайской межправкомиссии по энергетике. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, сообщил, что нарастить экспорт нефти в Китай и АТР через порты Балтийского и Черного морей можно, перераспределив сырье с других рынков, а также благодаря реализации новых проектов.

«У нас разрабатывается ряд новых месторождений в арктической зоне, строится трубопровод в порт Бухта Север на Таймыре. Это перспективные направления, которые рассматриваются, чтобы в будущем поставлять энергоресурсы из этого региона в АТР», — рассказал Новак.

Руководитель энергоуправления КНР Чжан Цзяньхуа рассказал, что в 2023 году Китай импортировал из России 107 млн т нефти, то есть прирост составил 24%. В том числе на трубопроводные поставки пришлось 40 млн т, на морские — 67 млн т. Объем поставок в первом полугодии составил 55 млн т, также уточнил он в ходе заседания межправкомиссии.