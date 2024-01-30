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Война санкций ,  
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QIWI закрыла сделку по продаже российских активов

QIWI закрыла сделку по продаже активов в России и объявила о новом гендиректоре
Сюжет
Война санкций
О намерении продать свои российские активы гонконгской Fusion Factor Fintech Limited компания сообщила в январе. Такое решение объяснили желанием сохранить листинг как на Московской бирже, так и на NASDAQ
Фото: Ralf Liebhold / Shutterstock
Фото: Ralf Liebhold / Shutterstock

Группа QIWI завершила сделку по продаже российских активов гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, сообщил новый глава QIWI Plc. (в нее вошли международные активы группы) Алексей Мащенков.

«Мы завершили очень сложную сделку по продаже российских активов и теперь с нетерпением ждем новых возможностей. Наш приоритет — создать акционерную стоимость и со временем обеспечить устойчивый и прибыльный рост бизнеса», — приводятся слова Мащенкова в сообщении компании (есть у РБК), в котором также говорится о его назначении на должность.

В компании отметили, что после реструктуризации бизнеса Андрей Протопопов покинул совет директоров и пост главного исполнительного директора QIWI, однако продолжит руководить бизнесом компании в России. Главным финансовым директором QIWI Plc. была назначена Елена Никонова.

QIWI продаст российские активы гонконгской компании
Финансы
Фото:Rafael Henrique / SOPA Images / Sipa USA / Reuters

О намерении продать свои российские активы гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит Протопопову, QIWI объявила 19 января. Цена сделки составила 23,75 млрд руб., ее одобрили совет директоров QIWI и регуляторы.

В компании отмечали, что реструктуризация бизнеса позволит его международной части сохранить листинг на NASDAQ и Московской бирже. Кроме того, компания проведет обратный выкуп 10% своих акций с этих бирж, чтобы предоставить «ликвидность тем акционерам, которые предпочтут монетизировать свои инвестиции» в QIWI Рlc. Условия байбэка предполагают выкуп акций по цене до 581 руб. за штуку.

NASDAQ в марте прошлого года объявила о делистинге ценных бумаг российских компаний, в числе которых была и QIWI (а также «Яндекс», Ozon, HeadHunter и др.). Торги их акциями были приостановлены еще в феврале 2022-го. QIWI ради сохранения листинга на этой бирже решила разделить бизнес на российский и международный. Это позволит ей соответствовать требованиям не только NASDAQ, но и Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), которое ведет санкционные списки.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
QIWI продажа активов санкции Россия Гонконг
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