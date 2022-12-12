Компания Троценко купила агрохолдинг у «Траста» за 18,7 млрд руб.

Роман Троценко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Компания «Аеон Агро» Романа Троценко купила у банка «Траст» агропромышленный холдинг «Ростагро» за 18,7 млрд руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Траста».

«Аеон Агро» приобрела активы дороже стартовой цены на 30% — начальная стоимость составляла 14,4 млрд руб. В лот вошли «ТрастАгро-Нива 1», «ТрастАгро-Нива 2», «ТрастАгро-Нива 3», «ТрастАгро-Элеватор», «Кургановский», «Управляющая компания «Ростагро», 99,56% паев ЗПИФ «Капитальные вложения» и права требования к УК «Ростагро» и «Кургановский».

В управлении «Ростагро» находятся 300 тыс. га земельных угодий в Пензенской и Саратовской областях, говорится на сайте компании. «Ростагро» перешел под контроль «Траста» в 2018 году, тогда он был убыточным. По итогам 2021 года выручка компании составила 5 млрд руб., заявили в пресс-службе банка.

ООО «Аеон Агро» на 80% принадлежит Роману Троценко, еще 20% — у Михаила Смирнова. Согласно сервису «РБК Компании», фирму зарегистрировали в 2021 году в Москве. Предприятие занимается смешанным сельским хозяйством.

9 декабря Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство «Аеон Агро» о покупке сельхозпредприятия «Парижская Коммуна» в Ставропольском крае. По данным «РБК Компании», основной вид ее деятельности — выращивание зерновых культур. Учредителем компании является Василий Кулаков.