«Новапорт Холдинг» Романа Троценко купил 74% аэропорта Пскова

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 64,72 (-4,72) Инвестиции, 30 мая, 16:00
Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 63,1 (-3,31) Инвестиции, 30 мая, 16:00
ЖКХ, экология и видеонаблюдение: реальные российские IoT-проекты РБК и МегаФон, 15:20
Пугачева ответила на оскорбления из-за отъезда из России Политика, 15:09
Рада приняла обращение к СНБО о санкциях против патриарха Кирилла Политика, 15:08
Как компаниям сегодня растить ИТ-кадры: пять способов Pro, 15:08
Верховная Рада сняла Денисову с должности омбудсмена Украины Политика, 15:03
«Новапорт Холдинг» Романа Троценко купил 74% аэропорта Пскова Бизнес, 15:03
Долговая нагрузка россиян достигла нового рекорда перед кризисом Финансы, 15:00
«Локомотив» объявил об уходе футболиста сборной Польши Спорт, 15:00
Доля юаня на торгах в России выросла в 14 раз Финансы, 15:00
ЦИАН назвал города, где в 2022 году максимально снизились цены на аренду Недвижимость, 14:54
Внезапная остановка сердца: как геолокация поможет выжить пострадавшему Партнерский проект, 14:51
Рабочие заводов «Боржоми» в Грузии вышли на бессрочную забастовку Общество, 14:48
Запреты, ограничения и утечки. Каким будет закон о криптовалюте в России Крипто, 14:48
Подсанкционным компаниям разрешат временно не избирать совет директоров Политика, 14:47
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Бизнес ,  
0 

«Новапорт Холдинг» Романа Троценко купил 74% аэропорта Пскова

Роман Троценко
Роман Троценко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Компания «Новапорт Холдинг» российского предпринимателя Романа Троценко приобрела 74% доли аэропорта Пскова, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Изменения в реестр внесли 30 мая 2022 года. Оставшиеся 26% в ООО «Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга» остались в собственности комитета по управлению госимуществом Псковской области, который раньше полностью владел предприятием.

РБК направил запрос в «Новапорт».

По данным пресс-службы администрации Псковской области, в прошлом году аэропорт Пскова обслужил 103 тыс. пассажиров, что более чем в два раза превышает показатель 2020 года. Из него вылетают рейсы в Москву, Сочи, Минеральные Воды и другие города России.

Росавиация продлила ограничение полетов в южные аэропорты до 6 июня
Общество
Фото:Николай Хижняк / ТАСС

Компания «Новапорт Холдинг» объединяет более чем 17 аэропортов, в том числе Новосибирска, Тюмени, Томска, Барнаула, Калининграда, Волгограда и Владикавказа. В 2020 году компания создала совместное предприятие с «Аэропортами регионов» Виктора Вексельберга под названием АБС («Аэропорты большой страны»). Вексельберг и Троценко владеют двумя крупнейшими аэропортовыми холдингами. В частности, «Аэропортам регионов» принадлежат семь аэропортов (Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Петропавловск-Камчатский, Новый Уренгой, Саратов).

Совместное предприятие компании создали для участия в конкурсе на заключение концессионного соглашения на 30 лет по управлению международным терминалом в аэропорту Благовещенска, оба предпринимателя получили в нем по 50% доли. Тогда источник «Интерфакса» говорил, что АБС в дальнейшем может стать основой для консолидации малых региональных аэропортов с годовым пассажиропотоком до 500 тыс. человек.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Marco Garcia / Getty Images Сейчас любой неосторожный пост может повредить: пиар в новых реалиях
Инструкции
Pro
Фото: Jamie Squire / Getty Images Как не оставить наследников ни с чем при переезде и релокации бизнеса
Статьи
Pro
Фото: Francesco Gallarotti / Unsplash Как компаниям сегодня растить ИТ-кадры: пять способов
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Как мы открыли юрлицо в Венгрии — опыт маркетплейса Flowwow
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Telegram все ближе к мечте о супераппе. Чего еще в нем не хватает бизнесу
Прогнозы
Pro
«Ваш уровень дохода?»: какие вопросы в анкете сорвут исследование
Инструкции
Pro
Фото: Anton Vaganov / Reuters Экономика РФ не рухнула после санкций. Как это объясняют зарубежные СМИ
Статьи
Pro
Фото: Kai Schwoerer / Getty Images Доллар по 180: зарубежные аналитики — о реальном курсе рубля
Статьи
Теги
Аэропорт Псков Роман Троценко «Новапорт»
Материалы по теме
Росавиация продлила ограничение полетов в южные аэропорты до 6 июня
Общество
Запрет на полеты в аэропорты юга России продлили до лета
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter