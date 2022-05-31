«Новапорт Холдинг» Романа Троценко купил 74% аэропорта Пскова

Роман Троценко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Компания «Новапорт Холдинг» российского предпринимателя Романа Троценко приобрела 74% доли аэропорта Пскова, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Изменения в реестр внесли 30 мая 2022 года. Оставшиеся 26% в ООО «Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга» остались в собственности комитета по управлению госимуществом Псковской области, который раньше полностью владел предприятием.

РБК направил запрос в «Новапорт».

По данным пресс-службы администрации Псковской области, в прошлом году аэропорт Пскова обслужил 103 тыс. пассажиров, что более чем в два раза превышает показатель 2020 года. Из него вылетают рейсы в Москву, Сочи, Минеральные Воды и другие города России.

Компания «Новапорт Холдинг» объединяет более чем 17 аэропортов, в том числе Новосибирска, Тюмени, Томска, Барнаула, Калининграда, Волгограда и Владикавказа. В 2020 году компания создала совместное предприятие с «Аэропортами регионов» Виктора Вексельберга под названием АБС («Аэропорты большой страны»). Вексельберг и Троценко владеют двумя крупнейшими аэропортовыми холдингами. В частности, «Аэропортам регионов» принадлежат семь аэропортов (Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Петропавловск-Камчатский, Новый Уренгой, Саратов).

Совместное предприятие компании создали для участия в конкурсе на заключение концессионного соглашения на 30 лет по управлению международным терминалом в аэропорту Благовещенска, оба предпринимателя получили в нем по 50% доли. Тогда источник «Интерфакса» говорил, что АБС в дальнейшем может стать основой для консолидации малых региональных аэропортов с годовым пассажиропотоком до 500 тыс. человек.