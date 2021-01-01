Связанный с Потаниным фонд инвестировал €50 млн в стартап экс-главы Yota
Фонд Winter Capital Partners, крупнейшим инвестором которого является «Интеррос» Владимира Потанина, вложил €50 млн в британского разработчика технологий для производства электромобилей и электробусов Arrival. Об этом говорится в проспекте Arrival, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC).
В середине ноября Arrival объявила о слиянии с компанией CIIG Merger, чтобы выйти на американскую биржу Nasdaq в начале 2021 года.
Представитель Winter Capital и основатель Arrival Денис Свердлов отказались от комментариев.
Что известно про стартап
Arrival в 2015 году основал экс-глава телекоммуникационного оператора Yota и бывший замминистра связи Денис Свердлов. Компания разработала собственное программное обеспечение, компоненты, новые материалы и модульные платформы для электромобилей второго поколения. Электромобили первого поколения — это существующие автомобили на горючем топливе, модифицированные с помощью замены бензинового или дизельного двигателя электрическим. Технология второго поколения позволяет производить электромобили дешевле, уверяют в компании: модели, выпущенные по технологии стартапа, будут продаваться по той же цене, что и аналоги с бензиновыми или дизельными двигателями, смогут проезжать до 300 миль (около 480 км) без подзарядки и обойдутся в обслуживании до 50% дешевле.
Производство машин Arrival планирует запустить на «микрофабриках» объемом производства до 1 тыс. электробусов или 10 тыс. электрофургонов в год стоимостью $45-50 млн. Ожидается, что капитальные затраты будут вдвое меньше, чем у крупных автопроизводителей, строящих заводы по выпуску 100 тыс. автомобилей в год, указано в проспекте. Сейчас строятся две подобные «микрофабрики» — в Великобритании и США.
Электробусами Arrival заинтересовались власти Москвы, которые уже обсуждали возможность их тестирования. «Arrival сможет поставлять нам электробусы только в случае, если они разместят свое производство на территории России», — говорил в октябре 2020 года заммэра Максим Ликсутов.