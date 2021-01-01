Связанный с Потаниным фонд инвестировал €50 млн в стартап экс-главы Yota

Фонд Winter Capital, крупнейший инвестор которого — Владимир Потанин, вложил €50 млн в компанию Arrival: ее основал экс-глава Yota Денис Свердлов для производства электромобилей. Всего компания привлекла €260 млн и проведет IPO

Фото: arrival.com

Фонд Winter Capital Partners, крупнейшим инвестором которого является «Интеррос» Владимира Потанина, вложил €50 млн в британского разработчика технологий для производства электромобилей и электробусов Arrival. Об этом говорится в проспекте Arrival, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC).

В середине ноября Arrival объявила о слиянии с компанией CIIG Merger, чтобы выйти на американскую биржу Nasdaq в начале 2021 года.

Представитель Winter Capital и основатель Arrival Денис Свердлов отказались от комментариев.