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Связанный с Потаниным фонд инвестировал €50 млн в стартап экс-главы Yota

Фонд Winter Capital, крупнейший инвестор которого — Владимир Потанин, вложил €50 млн в компанию Arrival: ее основал экс-глава Yota Денис Свердлов для производства электромобилей. Всего компания привлекла €260 млн и проведет IPO
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Фото: arrival.com
Фото: arrival.com

Фонд Winter Capital Partners, крупнейшим инвестором которого является «Интеррос» Владимира Потанина, вложил €50 млн в британского разработчика технологий для производства электромобилей и электробусов Arrival. Об этом говорится в проспекте Arrival, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC).

В середине ноября Arrival объявила о слиянии с компанией CIIG Merger, чтобы выйти на американскую биржу Nasdaq в начале 2021 года.

Представитель Winter Capital и основатель Arrival Денис Свердлов отказались от комментариев.

Что известно про стартап

Arrival в 2015 году основал экс-глава телекоммуникационного оператора Yota и бывший замминистра связи Денис Свердлов. Компания разработала собственное программное обеспечение, компоненты, новые материалы и модульные платформы для электромобилей второго поколения. Электромобили первого поколения — это существующие автомобили на горючем топливе, модифицированные с помощью замены бензинового или дизельного двигателя электрическим. Технология второго поколения позволяет производить электромобили дешевле, уверяют в компании: модели, выпущенные по технологии стартапа, будут продаваться по той же цене, что и аналоги с бензиновыми или дизельными двигателями, смогут проезжать до 300 миль (около 480 км) без подзарядки и обойдутся в обслуживании до 50% дешевле.

Производство машин Arrival планирует запустить на «микрофабриках» объемом производства до 1 тыс. электробусов или 10 тыс. электрофургонов в год стоимостью $45-50 млн. Ожидается, что капитальные затраты будут вдвое меньше, чем у крупных автопроизводителей, строящих заводы по выпуску 100 тыс. автомобилей в год, указано в проспекте. Сейчас строятся две подобные «микрофабрики» — в Великобритании и США.

Электробусами Arrival заинтересовались власти Москвы, которые уже обсуждали возможность их тестирования. «Arrival сможет поставлять нам электробусы только в случае, если они разместят свое производство на территории России», — говорил в октябре 2020 года заммэра Максим Ликсутов.

Hyundai и Kia оценили автомобильный стартап экс-главы Yota в €3 млрд
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Фото:ArrivalGB / Facebook

Как Arrival привлекала инвестиции

Примерно за год (с конца 2019 года до октября 2020 года) Arrival провела инвестиционный раунд на €260 млн при оценке компании в €3 млрд, следует из ее проспекта, в котором помимо Winter Capital приняли участие: 

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  •  южнокорейские производители автомобилей Hyundai и Kia - инвестировали вместе €100 млн и договорились о стратегическом партнерстве по глобальному внедрению коммерческих электромобилей; 
  • американский инвестфонд BlackRock вложил $118 млн или еще €100 млн: средства пойдут, в том числе на строительство первого завода в Южной Каролине; 
  • компания UPS (€10 млн), специализирующаяся на услугах экспресс-доставки и логистики, которая также подписала со стартапом контракт стоимостью $1,2 млрд на покупку 10 тыс. фургонов с опционом на поставку еще 10 тыс. автомобилей.

Объем привлеченных средств РБК подтвердил источник, близкий к стартапу. 

В ходе объединения с CIIG Merger (SPAC — специальная техническая структура, созданная для упрощения выхода компаний на биржу) Arrival планирует привлечь еще $660 млн (около €540 млн). «Мы выйдем на положительный денежный поток в 2023 году. Того объема средств, который мы привлечем сейчас, достаточно для того, чтобы поддерживать рост до момента, когда мы станем прибыльными», — говорил Свердлов журналу Forbes.

Фонд Kinetik, бенефициаром которого является Свердлов, будет контролировать компанию и после слияния — у акционеров Arrival в объединенной компании будет 88,1%, из них у Kinetik — около 76,4%, а у новых инвесторов — около 7% (из них у Winter Capital — 1,4%). Для размещения на бирже объединенная компания была оценена в $5,4 млрд или €4,42 млрд. Но исходя из котировок CIIG Merger на Nasdaq, которые выросли втрое по объявления о слиянии, объединенная компания уже стоит более $19 млрд или €15,6 млрд.

Зачем Winter Capital стартап Свердлова

У большинства международных инвесторов есть интерес к «чистым технологиям» и всему, что связано с возможностями ускорить глобальную декарбонизацию (достичь снижения выбросов парниковых газов), говорил ранее управляющий директор Winter Capital Василий Николаев. Рынок коммерческого транспорта огромный, а присутствие электротранспорта на нем сейчас минимально, даже в Европе и США, добавлял он. К тому же, по его словам, в этом сегменте рынка уже успешно развивается ряд компаний — разработчик электромобилей Rivian, который привлек $2 млрд на последнем частном раунде при оценке компании в $8 млрд, Hyliion с рыночной капитализацией $3,8 млрд и Nikola, капитализация которой составляет $9,76 млрд.

Помимо этого, «Норильский никель» (Потанин его крупнейший акционер и президент) еще в конце 2017 года договорился о партнерстве с немецкой BASF, которая строит завод по производству сырья для аккумуляторов электромобилей в финской Харьявалте по соседству с никель-кобальтовым заводом российской компании.

«Норникель« подписал соглашение на поставку на этот завод никеля и кобальта (объемы поставок по нему не раскрываются). Планировалось, что производство запустят уже в конце 2020 года и он будет обеспечивать сырьем для батарей около 300 тыс. электрокаров в год (с возможностью увеличения мощностей). Но строительство завода еще не завершено, отмечал Потанин на Дне инвестора компании 1 декабря.

BASF построит завод по производству сырья для аккумуляторов в Финляндии
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Представители Winter Capital и «Норникеля» не стали комментировать, связана ли инвестиция в Arrival c партнерством «Норникеля» с BASF. Свердлов также отказался комментировать возможность партнерства Arrival c заводом BASF.

Авторы
Тимофей Дзядко, Светлана Бурмистрова
Hyundai Kia Yota Владимир Потанин
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