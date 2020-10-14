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Бизнес ,  
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Стартап бывшего главы Yota привлек $118 млн инвестиций

Американский инвестфонд BlackRock вложил в предприятие бывшего замглавы Минкомсвязи Arrival Дениса Свердлова $118 млн. Средства пойдут на строительство фабрик
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Фото:arrival.com
Фото: arrival.com

Британский стартап Arrival, который разрабатывает технологии для электромобилей, привлек от американского инвестиционного фонда BlackRock $118 млн, сообщается на сайте компании.

Как заявил РБК основатель и гендиректор Arrival Денис Свердлов, cредства будут направлены на строительство «микрофабрик». На вопросы о публичном размещении акций компании он не ответил.

По словам источника WSJ, стартап оценили примерно в €3 млрд, или $3,5 млрд.

Arrival собирается открыть первый завод в Соединенных Штатах в округе Йорк (Южная Каролина), говорится в сообщении компании. Как ожидается, он начнет работу во втором квартале 2021 года, а производство стартует в четвертом квартале 2021 года. Как передает Forbes, предприятие стоимостью $46 млн сможет производить до 1 тыс. электробусов в год и обеспечит работой 240 человек.

Hyundai и Kia оценили автомобильный стартап экс-главы Yota в €3 млрд
Бизнес
Фото:ArrivalGB / Facebook

Arrival была основана в 2015 году, ее контрольный пакет принадлежит Свердлову, бывшему замглавы Минкомсвязи и экс-главе телекоммуникационного оператора Yota. Компания производит городские электробусы и фургоны, которые, по утверждению Arrival, могут проехать до 300 миль (около 480 км) без подзарядки. Штаб-квартира Arrival расположена в Великобритании, у нее также есть офисы в США, Германии, Нидерландах, Израиле, России и Люксембурге.

В январе 2020 года южнокорейские Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation вложили в компанию €100 млн.

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Arrival также заключила контракт с логистической компанией United Parcel Service (UPS) на 10 тыс. фургонов. Помимо этого, стартап проводит испытания своих электромобилей с немецкой DHL Group и почтовой службой Великобритании Royal Mail, передает WSJ.

В начале октября глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявил, что власти обсуждают с Arrival возможность тестирования ее электробусов в столице.

Авторы
Наталия Анисимова, Анна Балашова
стартап инвестиции электромобили
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