Стартап бывшего главы Yota привлек $118 млн инвестиций

Американский инвестфонд BlackRock вложил в предприятие бывшего замглавы Минкомсвязи Arrival Дениса Свердлова $118 млн. Средства пойдут на строительство фабрик

Фото: arrival.com

Британский стартап Arrival, который разрабатывает технологии для электромобилей, привлек от американского инвестиционного фонда BlackRock $118 млн, сообщается на сайте компании.

Как заявил РБК основатель и гендиректор Arrival Денис Свердлов, cредства будут направлены на строительство «микрофабрик». На вопросы о публичном размещении акций компании он не ответил.

По словам источника WSJ, стартап оценили примерно в €3 млрд, или $3,5 млрд.

Arrival собирается открыть первый завод в Соединенных Штатах в округе Йорк (Южная Каролина), говорится в сообщении компании. Как ожидается, он начнет работу во втором квартале 2021 года, а производство стартует в четвертом квартале 2021 года. Как передает Forbes, предприятие стоимостью $46 млн сможет производить до 1 тыс. электробусов в год и обеспечит работой 240 человек.