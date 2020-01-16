Hyundai и Kia оценили автомобильный стартап экс-главы Yota в €3 млрд

Зачем Hyundai и KIA инвестировали в стартап с российскими корнями

Сделка с Huyndai и KIA — начало стратегического партнерства по глобальному внедрению коммерческих электромобилей, говорится в совместном сообщении компаний. Технологии Arrival помогут южнокорейским автопроизводителям достичь целей, которые были недавно представлены в стратегии Hyundai Motor до 2025 года. Она предполагает, в частности, продажу 670 тыс. электромобилей ежегодно, попадание в первую тройку производителей электромобилей к 2025 году, а также массовое предложение новых моделей электромобилей к 2030 году на основных рынках и к 2035 году — на развивающихся рынках.

«Мы будем наращивать инвестиции и сотрудничество с компаниями, обладающими продвинутыми технологиями», — заявил президент и директор по инновациям Hyundai Motor Group Чи Янг Чо (его слова приводятся в сообщении).

Фото: ArrivalGB / Facebook

Технологии Arrival, которая была создана в 2015 году и за это время разработала собственное программное обеспечение, компоненты, новые материалы и модульные платформы для электромобилей, «переосмысляют» конструкцию и сборку автомобилей, что позволяет создать электромобили второго поколения, указано в сообщении. Электромобили первого поколения — это существующие автомобили на горючем топливе, модифицированные с помощью замены бензинового или дизельного двигателя на электрический. Технология второго поколения позволяет производить электромобили дешевле, уверяет компания: электромобили по технологии стартапа будут продаваться по такой же цене, как у аналогов с бензиновыми или дизельными двигателями, смогут проезжать до 300 миль (около 480 км) без подзарядки и позволят сокращать расходы на обслуживание до 50%.

Автомобили второго поколения будут собираться на небольших заводах, расположенных там, где будет спрос, и прибыльных при производстве нескольких тысяч устройств. Штаб-квартира Arrival находится в Лондоне, у компании более 800 сотрудников и центры разработок (R&D) в пяти странах — Великобритании, США, России, Германии и Израиле.

Партнерство Hyundai, Kia и Arrival — еще один пример того, как крупнейшие в мире автопроизводители вкладываются в стартапы для производства электромобилей,отмечает газета Financail Times. В качестве примера она приводит Ford, которая вложила $500 млн в производителя электрических грузовиков Rivian, чтоб разработать новый автомобиль, и хорватскую Rimac, продающую технологии различным автопроизводителям, включая Aston Martin.

Когда появятся первые электромобили Arrival

«Мы продолжим развивать наши собственные электромобили. Но совместно с Hyundai мы будем развивать несколько других автомобилей, предоставляя им возможность использовать нашу платформу, компоненты, программное обеспечение и микроэлектронику» — сказала РБК представитель Arrival. По ее словам, совместные автомобили с корейскими автопроизводителями появятся через несколько лет, а первый электромобиль самой Arrival — в этом году. Тесты электромобилей Arrival первого поколения уже проводят британская Royal Mail, американская UPS и немецкая DHL

В краткосрочном перспективе основные рынки для Arrival — Северная Америка (США) и Европа, в долгосрочном — выход в Азию. Стратегическое партнерство позволит компаниям развивать электромобили второго поколения в мировом масштабе, заявил Свердлов.

«Мы ориентируемся на коммерческий, а не пассажирский транспорт, потому что он больше нацелен на энергоэффективность и быстрее перейдет на электричество», — сказал он РБК. По его словам, помимо Hyundai и KIA компания планирует привлечь финансовых инвесторов. Размер инвестиций и других детали он не раскрыл.