BASF построит завод по производству сырья для аккумуляторов в Финляндии

Завод по производству сырья для аккумуляторов европейских электромобилей будет построен в финской Харьявалте. Об этом говорится в совместном сообщении немецкой BASF и «Норильского никеля».
Отмечается, что предприятие планируется запустить в конце 2020 года. Завод будет обеспечивать сырьем для батарей около 300 тыс. электрокаров в год. Согласно сообщению, «Норникель» и BASF также подписали долгосрочное рыночное соглашение на поставку никеля и кобальта с рафинировочного завода российской компании.
В конце июня 2017 года стало известно, что «Норильский никель» и BASF ведут переговоры о поставках сырья для производства аккумуляторов в Европе. В «Норникеле» заявили, что компания намерена поставлять сырье BASF, чтобы создать базу, которая будет обеспечивать европейских производителей аккумуляторов для электромобилей катодными материалами локального производства.